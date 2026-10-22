त्रिपुरा के युवक पर नस्लवादी टिप्पणी करने वाला सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर गिरफ्तार, सदर बाजार थाने में FIR दर्ज
पुलिस ने कड़ा रुख अपनाते हुए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया. पढ़ें पूरी खबर
Published : October 22, 2026 at 8:53 PM IST
नई दिल्ली: सोशल मीडिया पर चर्चा में रहने वाले इन्फ्लुएंसर आमिर शौकीन एक बार फिर गंभीर कानूनी पचड़े में फंस गए हैं. त्रिपुरा के एक युवक के खिलाफ कथित तौर पर नस्लवादी (रेशियल) और बेहद अपमानजनक टिप्पणी करने वाला एक वीडियो वायरल होने के बाद दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की है. पुलिस ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए सदर बाजार थाने में एफआईआर दर्ज की है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.
नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की डीसीपी निहारिका भट्ट ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से पुलिस के संज्ञान में यह बात आई थी कि सदर बाजार निवासी आमिर शौकीन ने त्रिपुरा के एक युवक के प्रति आपत्तिजनक और नस्लवादी भाषा का इस्तेमाल किया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने खुद ही इस मामले में शिकायतकर्ता की भूमिका निभाई.
VIDEO | Delhi: Content creator Amir Shokeen arrested by police in connection with an alleged racial abuse of a youth from Tripura.— Press Trust of India (@PTI_News) October 22, 2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) pic.twitter.com/i1iCScQTkn
उन्होंने स्पष्ट किया कि वीडियो में इस्तेमाल की गई भाषा अपने आप में एक बेहद गंभीर अपराध की श्रेणी में आती है. इस तरह के कृत्य समाज में वैमनस्य और भेदभाव फैलाते हैं, इसलिए पुलिस ने तुरंत कड़ा रुख अपनाते हुए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया. आमिर शौकीन के खिलाफ सदर बाजार पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है.
दिल्ली पुलिस की शुरुआती जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी आमिर शौकीन का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड रहा है. वह सदर बाजार इलाके का एक बैड कैरेक्टर घोषित अपराधी है. उसके खिलाफ पहले भी मारपीट और छेड़छाड़ जैसे गंभीर मामलों में पुलिस रिकॉर्ड दर्ज हैं. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, आरोपी का आपराधिक अतीत उसके इस नए और गैर-जिम्मेदाराना कृत्य को और भी गंभीर बना देता है.
#WATCH दिल्ली: DCP उत्तरी जिला निहारिका भट्ट ने कहा, "उत्तरी जिले की कई टीमें पूरे दिन लगी रही। पूरी दिल्ली में छापेमारी की गई और तकनीकी निगरानी पर भी काम किया गया। सारे प्रयासों के फलस्वरुप आज शाम को मोहम्मद आमिर उर्फ आमिर शौकीन जो कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, उसे करोल बाग क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है।"— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 22, 2026
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फिलहाल नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट पुलिस इस मामले की गहराई से जांच कर रही है और फरार चल रहे या छिपे हुए आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है. हालांकि इस मामले में अभी तक त्रिपुरा पुलिस से आधिकारिक संपर्क नहीं किया गया है, लेकिन दिल्ली पुलिस अपने स्तर पर सभी कानूनी प्रक्रियाओं को तेजी से आगे बढ़ा रही है. डीसीपी निहारिका भट्ट ने जनता से अपील करते हुए कहा है कि इस तरह की भाषा और हरकतें किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएंगी. पुलिस ने सभी नागरिकों और सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं से संयम बरतने और किसी भी समुदाय या व्यक्ति के खिलाफ नस्लवादी, अपमानजनक या घृणा फैलाने वाली टिप्पणियों से दूर रहने की सख्त हिदायत दी है. प्रशासन ने चेतावनी दी है कि भविष्य में भी इस तरह का आचरण करने वालों के खिलाफ कानून के तहत त्वरित और सख्त कार्रवाई की जाएगी.
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