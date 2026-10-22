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त्रिपुरा के युवक पर नस्लवादी टिप्पणी करने वाला सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर गिरफ्तार, सदर बाजार थाने में FIR दर्ज

सांकेतिक तस्वीर ( FILE PHOTO )

नई दिल्ली: सोशल मीडिया पर चर्चा में रहने वाले इन्फ्लुएंसर आमिर शौकीन एक बार फिर गंभीर कानूनी पचड़े में फंस गए हैं. त्रिपुरा के एक युवक के खिलाफ कथित तौर पर नस्लवादी (रेशियल) और बेहद अपमानजनक टिप्पणी करने वाला एक वीडियो वायरल होने के बाद दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की है. पुलिस ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए सदर बाजार थाने में एफआईआर दर्ज की है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की डीसीपी निहारिका भट्ट ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से पुलिस के संज्ञान में यह बात आई थी कि सदर बाजार निवासी आमिर शौकीन ने त्रिपुरा के एक युवक के प्रति आपत्तिजनक और नस्लवादी भाषा का इस्तेमाल किया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने खुद ही इस मामले में शिकायतकर्ता की भूमिका निभाई.