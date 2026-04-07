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सोशल मीडिया का ट्राॅमा; रोज कम से कम 2 घंटे खर्च करते हैं टीनएजर्स, पढ़िए- कैसे मानसिक रूप से भारी पड़ रही ये लत

साइबरबुलिंग-डिप्रेशन के शिकार हो रहे बच्चे, पढ़ाई पर भी इंपैक्ट, 32% लड़कियां अपने व्यक्तित्व को लेकर चिंतित.

सोशल मीडिया की लत बच्चों-युवाओं का स्वास्थ्य खराब कर रही है.
सोशल मीडिया की लत बच्चों-युवाओं का स्वास्थ्य खराब कर रही है. (Photo Credit; Getty)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 7, 2026 at 4:48 PM IST

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हैदराबाद : लाइक, कमेंट और शेयर की दुनिया बच्चों-युवाओं को बड़ा दर्द दे रही है. सोशल मीडिया दोस्ती और रिश्तों में मिठास घोलने का जरिया रहा है. अब इसका 'टॉक्सिक' टॉर्चर टीनएजर्स का मेंटल मैनेजमेंट बिगाड़ रहा है. कुछ दिनों पहले जारी World हैप्पीनेस 2026 की रिपोर्ट में भी इस पर चिंता जताई गई थी. दुनिया के आधे से अधिक देशों ने स्कूल में बच्चों के फोन के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया है. भारत के कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी कुछ ऐसी ही रणनीति पर काम चल रहा है.

साल 2024 में जारी यूनेस्को की ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग (जीईएम) की रिपोर्ट के अनुसार सोशल मीडिया युवाओं पर खराब इंपैक्ट डाल रहा है. यह कम उम्र की लड़कियों की प्राइवेसी में दखल देता है. युवक-युवतियों को साइबरबुलिंग का शिकार बनाता है. इसकी वजह से पढ़ाई से बच्चों का ध्यान भटकने का खतरा बढ़ जाता है. इससे कई मानसिक विकार भी पैदा हो रहे हैं. 11 मार्च 2026 को जारी संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में भी कई चिंताजनक नतीजे सामने आए.

इसी महीने जारी robertkinglawfirm.com की लेटेस्ट रिपोर्ट में भी साइड इफेक्ट की जानकारी दी गई है. इसके अलावा मुकदमों और अदालती कार्यवाही के हवाले से भी इंटरनेट मीडिया की 'मौन मुसीबत' का जिक्र किया गया है. इसमें बताया गया है कि अमेरिका में हाल ही में जूरी ने मेटा पर केस करने वाली एक युवती के हक में फैसला सुनाया. जूरी ने माना कि इंस्टाग्राम, फेसबुक और वाट्सएप के मालिकाना हक वाली मेटा और यूट्यूब के मालिक ने जान-बूझकर ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफार्म बनाए जिनसे लोगों को लत लग सकती थी.

अपनी तरह का यह पहला मामला दुनियाभर में सुर्खियों में रहा. ऐसे हालात में क्या पूरे विश्व में टीनएजर्स (13 से 19 वर्ष के लड़के-लड़कियों) के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर बैन लगा देना चाहिए?, क्या अपने देश में भी ऐसी कोई तैयारी है?, किन देशों में कम उम्र के लड़के-लड़कियों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर रोक है, किस प्लेटफॉर्म के कितने यूजर हैं, वे रोजाना कितने घंटे सोशल मीडिया पर बिताते हैं?, सोशल मीडिया के बुरे प्रभाव से बचने का तरीका क्या है?, इस खास रिपोर्ट में ऐसे कई सवालों के जवाब मिलेंगे...

भारतीय युवा सोशल मीडिया पर कितना वक्त बिता रहे? : मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की ओर से पिछले साल जारी रिपोर्ट के अनुसार भारतीय युवा रोजाना करीब 2 घंटे सोशल मीडिया पर बिता रहे हैं. वहीं साल 2025 में मार्च में जारी प्रेस इंफार्मेशन ब्यूरो की प्रेस रिलीज के अनुसार शहरी क्षेत्रों में 15 से 29 आयु वर्ग के 87.4% जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 73.4% लोगों ने विभिन्न संचार माध्यमों का उपयोग किया. शहर में रहने वाले इस एज ग्रुप के लोगों ने एक दिन में मास मीडिया को 126 मिनट जबकि गांव के लोगों ने 116 मिनट दिए.

यानी शहर के लोगों ने गांव के लोगों की अपेक्षा कुछ ज्यादा वक्त बिताए. वहीं 6 से 14 साल के बच्चों ने पढ़ाई के लिए रोजाना 31 मिनट इंटरनेट मीडिया पर बिताए. इसके अलावा 15 से 29 साल के युवाओं ने पढ़ाई के लिए विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रोजाना 74 मिनट बिताए. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की ओर साल 2024 में हुए सर्वे के आधार पर यह रिपोर्ट जारी की गई थी. सर्वे में कुल एक लाख 39 हजार 487 परिवारों को शामिल किया गया था. इनमें 83 हजार 247 लोग ग्रामीण इलाके के जबकि 56 हजार 240 लोग शहर के थे.

दुनियाभर में अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के करोड़ों यूजर हैं.
दुनियाभर में अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के करोड़ों यूजर हैं. (Photo Credit; Getty)

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सोशल मीडिया के प्रभाव पर UNESCO की रिपोर्ट की खास बातें : यूनेस्को (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) की रिपोर्ट के अनुसार सोशल मीडिया छोटी उम्र की लड़कियों की निजता में दखल देता है. युवाओं को परेशान करना, डराना और उन्हें नीचा दिखाने के भी मामले सामने आते रहे हैं. लड़कियों के साथ यह समस्या ज्यादा आती है. सोशल मीडिया के जरिए लड़कियों तक ऐसी चीजें पहुंच रहीं हैं जो उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए सही नहीं हैं. इंटरनेट मीडिया से अनहेल्दी और अवास्तविक बॉडी स्टैंडर्ड को बढ़ावा मिलता है.

यानी फिल्टर और एडिटिंग की मदद से लड़कियों को ऐसे फीगर दिखाए जाते हैं जिससे उन्हें लगता है कि वे आकर्षक नहीं दिखती हैं. लड़कियां ऐसे वीडियो-फोटो से खुद की तुलना करती हैं, जबकि ये वास्तविक नहीं होते हैं. इसकी वजह से उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है. स्टडी में शामिल रहे डी एडियो के अनुसार सोशल मीडिया लड़के-लड़कियों की पढ़ाई को भी प्रभावित करता है. इससे उनके नतीजे खराब आते हैं. इंस्टाग्राम पर कंटेंट देखने के बाद करीब 32% कम उम्र की लड़कियों को अपने शारीरिक बनावट को लेकर चिंता हुई.

नेगेटिव एक्सपीरियंस से छिन रही खुशहाली : American Academy of Pediatrics के आंकड़ों के अनुसार सोशल मीडिया पर काफी लड़के-लड़कियों के अनुभव अच्छे नहीं होते हैं. इसकी वजह से उनका सुख-चैन छिन जाता है. कई बार उन्हें ऑनलाइन आक्रामक व्यवहार का भी सामना करना पड़ता है. कई बार वे उत्पीड़न के भी शिकार हो जाते हैं. नींद में भी गिरावट आती है. भूख लगने का पैटर्न भी बदल जाता है. सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म अक्सर हानिकारक कंटेंट को हटाने के प्रयास करते रहते हैं. इसके बावजूद हिंसा समेत अश्लील कंटेंट भी सामने आते रहते हैं.

किशोर-किशोरियों को सोशल मीडिया और इंटरनेट के ज्यादा इस्तेमाल से दिमागी थकान आ रही है. इसे डिजिटल तनाव भी कहा जा सकता है. Teenagers हर वक्त अपने फोन और सोशल मीडिया से चिपके रहते हैं. उन्हें लगता है कि अगर किसी का मैसेज आए तो तत्काल जवाब देना जरूरी होगा. ऐसा न करने पर वे पीछे छूट जाएंगे. ऑनलाइन न रहने पर दोस्त उन्हें नजरअंदाज कर सकते हैं. फोटो या पोस्ट डालने के बाद लाइक्स और कमेंट की चिंता भी बहुत तनाव पैदा करती है. जब मोबाइल नहीं थे तो लोगों के दिमाग आमतौर पर शांत रहते थे. अब हर वक्त मोबाइल का साथ चिड़चिड़ापन बनाने के साथ कई समस्याओं को जन्म दे रहा है.

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सोशल मीडिया पर AI से बढ़ रही साइबरबुलिंग : digitalresistance.org.uk के डेटा के अनुसार सोशल मीडिया पर भी इन दिनों AI का जमकर इस्तेमाल हो रहा है. इसके कारण ऑनलाइन उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ी हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स के जरिए ऐसे कंटेंट तैयार कर लिए जाते जो वास्तविक नहीं होते हैं. कई बार ये सीधे तौर पर लोगों की छवि को नुकसान पहुंचाने वाले भी होते हैं. किसी की आवाज के जरिए नफरत भरे मैसेज जारी कर दिए जाते हैं. कई बार डराने और धमकाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है.

मौजूदा समय AI टूल्स तक लोगों की पहुंच बहुत आसान हो गई है. ये इतने सरल हो गए हैं कि मामूली जानकारी रखने वाला व्यक्ति भी इनका गलत इस्तेमाल कर सकता है. बड़े पैमाने पर किसी के खिलाफ हैरेसमेंट कैंपेन भी चला सकता है. किसी की भी नकली फोटो बनाना, आवाज की नकल करना काफी आसान हो गया है. जितनी तेजी से एआई टूल्स का गलत इस्तेमाल हो रहा है उतनी तेजी से कानून व्यवस्था और सुरक्षा के नियम नहीं बदल पा रहे हैं. इससे यह धीरे-धीरे बड़ा खतरा बनता जा रहा है.

सोशल मीडिया कई तरह से लोगों के स्वास्थ्य पर निगेटिव इंपैक्ट डाल रहा है.
सोशल मीडिया कई तरह से लोगों के स्वास्थ्य पर निगेटिव इंपैक्ट डाल रहा है. (Photo Credit; Getty)

अपने देश में 50 करोड़ से अधिक सोशल मीडिया यूजर : datareportal.com की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सोशल मीडिया का चलन काफी बढ़ गया है. 2025 के अंत तक के डेटा के मुताबिक 18 साल और उससे ऊपर के करीब 50 करोड़ लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं. यह करीब कुल आबादी का 43.9% है. इनमें 35.6% महिलाएं जबकि 64.4% पुरुष हैं. यानी महिलाओं की तुलना में पुरुष ज्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं. वहीं अक्टूबर 2025 तक देश के 48.7% लोगों ने कम से कम एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया.

अब सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म के यूजर के बारे में जानेंगे...

भारत में 37.2% लोग करते हैं फेसबुक का इस्तेमाल : datareportal.com के आंकड़ों के अनुसार मेटा केवल 13 साल या इससे अधिक उम्र के लोगों को ही फेसबुक के इस्तेमाल की इजाजत देता है. भारत में कुल 38.4 करोड़ से अधिक फेसबुक यूजर हैं. साल 2025 के शुरुआती डेटा के अनुसार अपने देश में कुल 18 साल या इससे अधिक उम्र के 37.2% लोग फेसबुक का इस्तेमाल कर रहे थे. जनवरी 2025 में भारत में किसी भी उम्र के लोगों पर फेसबुक की ऐड रीच 47.6% थी. यानी इतने प्रतिशत लोगों तक विज्ञापन भी पहुंच पा रहे थे.

39 करोड़ लोग करते हैं वाट्सएप का प्रयोग : faq.whatsapp.com के अनुसार भारत में साल 2024 तक 39 करोड़ लोग वाट्सएप का इस्तेमाल कर रहे थे. अब यह संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है. अभी तक 13 साल से कम उम्र के बच्चे वाट्सएप का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे. इसी साल आए नए फीचर के तहत माता-पिता की निगरानी में अब कम उम्र के बच्चे भी इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं. 26 से 35 साल के युवा इसका काफी इस्तेमाल करते हैं. अन्य उम्र के लोग भी इसका खुलकर प्रयोग करते हैं.

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इंस्टाग्राम के 35 करोड़ यूजर : मेटा के प्लानिंग टूल्स में पब्लिश डेटा के अनुसार साल 2025 की शुरुआत तक भारत में 37.6 % लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम का इस्तेमाल कर रहे थे. अक्टूबर 2024 और अक्टूबर 2025 के बीच भारत में इंस्टाग्राम की संभावित ऐड रीच यानी विज्ञापन पहुंच 8.95 करोड़ थी. businessofapps.com के डेटा के अनुसार भारत में इंस्टाग्राम के 35 करोड़ से अधिक यूजर हैं. इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल के मामले में भारत दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है.

करोड़ों लोग कर रहे यूट्यूब का इस्तेमाल : Google के एडवरटाइजिंग रिसोर्स के मुताबिक भारत में साल 2025 तक 50 करोड़ लोग यूट्यूब का इस्तेमाल कर रहे थे. YouTube की ऐड रीच अपने देश में कुल आबादी के 34.1% के बराबर थी. इनमें 38.8% महिलाएं जबकि 61.2% पुरुष थे. साल 2023 में इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने अपनी स्थापना के 15 साल पूरे किए थे. statista.com के अनुसार दुनियाभर में यूट्यूब के करीब 270 करोड़ यूजर हैं.

स्नैपचैट के 20.8 करोड़ प्रयोगकर्ता : datareportal.com के अनुसार भारत में साल 2025 तक कुल 20.8 करोड़ प्रयोगकर्ता थे. स्नैपचैट को भी 13 साल से ज्यादा उम्र के लोग ही आधिकारिक रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं. कंपनी के ऐड टूल्स में पब्लिश डेटा से पता चलता है कि 2025 के आखिर में भारत में 18 साल और उससे ज्यादा उम्र के 15.8% वयस्कों ने स्नैपचैट का इस्तेमाल किया. इनमें 36.1% महिलाएं जबकि 62.6 % पुरुष थे. साल 2024 के आखिर और 2025 के आखिर के बीच भारत में स्नैपचैट की संभावित ऐड रीच 83.7 लाख थी.

सोशल मीडिया पर महिलाओं का सबसे ज्यादा उत्पीड़न.
सोशल मीडिया पर महिलाओं का सबसे ज्यादा उत्पीड़न. (Photo Credit; Getty)

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रेडिट के 3.08 करोड़ ग्राहक : अपने देश में लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के रूप में रेडिट का भी इस्तेमाल करते हैं. साल 2025 के अंत तक भारत में इसके 3.08 करोड़ ग्राहक थे. साल के आखिर में भारत में रेडिट की ऐड रीच कुल आबादी के 2.1% के बराबर थी. रेडिट भी 13 साल या इससे ज्यादा उम्र के लोगों को ही अकाउंट बनाने की इजाजत देता है. demandsage.com के अनुसार साल 2026 के शुरुआत तक पूरी दुनिया में 12.1 करोड़ से भी अधिक दैनिक ग्राहक हैं. वहीं रेडिट पर हर महीने आने वाले कुल ग्राहकों की संख्या एक अरब से भी ज्यादा है.

देश में X के 2.41 करोड़ उपभोक्ता : datareportal.com के अनुसार सोशल मीडिया X भी 13 साल या इससे ज्यादा उम्र के लोगों को ही अपना प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने देता है. साल 2025 में भारत में एक्स के 2.41 करोड़ उपभोक्ता थे. अब यह संख्या इससे ज्यादा हो सकती है. कंपनी के ऐड टूल्स में पब्लिश डेटा से पता चलता है कि 2025 के आखिर तक भारत में 18 साल वाले और उससे ज्यादा के उम्र के 2.0% लोगों ने X का इस्तेमाल किया. वहीं साल 2024 में X के मालिक एलन मस्क ने दावा किया था कि एक्स के मासिक उपयोगकर्ताओं की संख्या दुनिया में 60 करोड़ तक पहुंच गई है.

लिंक्डइन के 15 करोड़ यूजर : datareportal.com के आंकड़ों के मुताबिक साल 2025 में भारत में 15 करोड़ लिंक्डइन यूजर थे. मौजूदा समय इसमें और भी इजाफा होने का अनुमान है. इस वर्ष के दौरान ही अपने देश में लिंक्डइन की संभावित ऐड रीच 3 करोड़ थी. साल 2025 के अंत तक भारत में लिंक्डइन के ऐड ऑडियंस में 30.8% महिलाएं जबकि 69.2% पुरुष थे. इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से करियर संवारने, नौकरी खोजने के अलावा व्यावसायिक नेटवर्किंग के लिए किया जाता है.

सोशल मीडिया के नकारात्मक प्रभाव से खुद को कैसे बचाएं? : online.king.edu और www.mpcp.com के डेटा के अनुसार कम उम्र के या वयस्क लड़के-लड़कियां कई तरीके अपनाकर खुद को सोशल मीडिया के नकारात्मक प्रभावों से दूर रख सकते हैं. मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक सौहार्द आदि पर निगेटिव असर डालने वाले टॉक्सिक कंटेंट से दूर रहना चाहिए. कई बार ऐसे कंटेंट विवाद, गुस्सा, डर और शक पैदा करते हैं. इसके अलावा सोशल मीडिया के अनचाहे कॉन्टैक्ट्स को अनफालो कर दें या उन्हें म्यूट या छिपा दें. इनकी जगह कुछ मोटिवेशनल साइ्टस को महत्व दें.

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एक्टिव रहें, लोगों के लिए निकालें वक्त : पैसिव होने के बजाय एक्टिव रहें. यानी दूसरे के कंटेंट या पोस्ट को केवल देखने रहने के बजाय अपनी सक्रियता दिखाएं, खुद भी कुछ पोस्ट करें. दूसरों के पोस्ट पर कमेंट करें या उनसे बात करें. एक्टिव रहने वाले लोगों की तुलना में पैसिव लोगों को कोई पोस्ट ज्यादा परेशान कर सकती है. अपनी ऑनलाइन बातचीत का सिलसिला उन्हीं लोगों के साथ आगे बढ़ाएं जिन्हें ऑफलाइन भी जानते हैं. इसके अलावा लोगों को प्राथमिकता देना और उनके लिए समय निकालना भी खुद को तनावमुक्त रखने का जरिया बन सकता है.

नोटिफिकेशन बंद रखें, सोशल मीडिया से लें ब्रेक : रोजाना कुछ वक्त तक सोशल मीडिया का नोटिफिकेशन बंद रखें. परिवार और दोस्तों के साथ खाना खाते समय, बच्चों के साथ खेलते समय या पार्टनर से बात करते समय सोशल मीडिया चेक न करें. यह आदत जरूरी कार्यों में रुकावट बन सकती है. फोन बेडरूम में न रखें. यह नींद में खलल डालता है. रिसर्च में सामने आया है कि कुछ दिनों के लिए सोशल मीडिया से ब्रेक लेने से डिप्रेशन और एंग्जायटी में काफी सुधार आ सकता है. दिन में केवल 10 मिनट Facebook, Instagram और Snapchat इस्तेमाल करने से काफी राहत मिलती है.

बेहद कम समय तक सोशल मीडिया का इस्तेमाल अच्छा विकल्प हो सकता है.
बेहद कम समय तक सोशल मीडिया का इस्तेमाल अच्छा विकल्प हो सकता है. (Photo Credit; Getty)

सोशल मीडिया के सकारात्मक पहलू के बारे में भी जानिए : American Academy of Pediatrics के डेटा के अनुसार कम उम्र की लड़कों और लड़कियों का मानना है कि सोशल मीडिया उन्हें दोस्तों और परिवार से जुड़े रहने में मदद करता है. इसके जरिए वे नए लोगों से दोस्ती करते हैं. रोमांटिक रिश्ते भी बनाते हैं. वे टेक्स्ट, वीडियो और तस्वीरों के जरिए अपनी रुचियों और गतिविधियों को साझा करते हैं. अपनी स्वयं की सोशल मीडिया प्रोफाइल देखकर उन्हें खुद को समझने में काफी मदद मिलती है. इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है.

कुछ किशोर यह भी कहते हैं कि सोशल मीडिया के जरिए वह अपने व्यक्तिगत विचारों को ऑनलाइन साझा करते हैं. वहीं 2018 के एक सर्वे में लगभग दो-तिहाई टीनएजर्स ने बताया कि उन्होंने अलग-अलग लोगों का नजरिया जानने या किसी मकसद के सपोर्ट के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया. यह ऑनलाइन कम्युनिटी से जुड़ने का एक भी एक जरिया है. कई बार परेशान लोग सोशल मीडिया पर मदद मांगते हैं. ऐसे में कई मौके पर इंटरनेट मीडिया मुसीबत में सहारा भी बन जाता है.

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दुनिया के किन देशों में सोशल मीडिया बैन, क्या है वजह? : unicef.org.au, euronews.com, nebraskapublicmedia.org, www.thenews.pk, apnews.com, www.asiae.co.kr, www.gov.uk, commonslibrary.parliament, cjil.uchicago.edu, www.hindustantimes.com, www.newsonair.gov.in/children-under-15-face-social-media-restrictions-in-denmark/, www.dw.com के डेटा के अनुसार ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस समेत कई देश कम उम्र के लड़के-लड़कियों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर बैन लगा चुके हैं, जबकि कई देश पाबंदी लगाने की तैयारी में हैं. आगे की रिपोर्ट में इनके बारे में विस्तार से जानेंगे....

ऑस्ट्रेलिया : ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने 28 नवंबर 2024 को ऑनलाइन सेफ्टी अमेंडमेंट (सोशल मीडिया मिनिमम एज) बिल 2024 नाम का एक कानून पास किया. इसके तहत कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अकाउंट बनाने के लिए कम से कम 16 साल की उम्र जरूरी है. यह कानून 10 दिसंबर 2025 को लागू हो गया. माता-पिता भी 16 साल से कम उम्र के बच्चों को इन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दे सकते. बच्चों और टीनएजर्स की मेंटल हेल्थ और भलाई के लिए वहां की सरकार ने यह कदम उठाया.

पुर्तगाल, फ्रांस : पुर्तगाल बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन को मंजूरी देने वाला सबसे नया यूरोपियन देश है. पुर्तगाल की पार्लियामेंट ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लिमिट करने वाले बिल को मंजूरी दे दी है. यह बिल 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल नेटवर्क और दूसरे प्लेटफॉर्म तक फ्री एक्सेस को रोकता है. वहां की सरकार ने इसी साल फरवरी में यह फैसला लिया. वहीं फ्रांस में भी 31 मार्च 2026 को 15 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर बैन लगाने वाला कानून पारित हो गया है.

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ब्राजील : ब्राजील में भी 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को लेकर सख्त प्रतिबंध लागू किए गए हैं. इसी साल 17 मार्च से यह कानून लागू किया गया. इसके तहत बच्चों को सोशल मीडिया के इस्तेमाल के लिए बहुत सीमित अधिकार मिलता है. यदि वे इसका इस्तेमाल करना चाहें तो उन्हें अपने अकाउंट को अपने अभिभावक से लिंक करना जरूरी है. इस देश में इनफिनिट स्क्रॉल जैसे एडिक्टिव प्लेटफॉर्म फीचर पर बैन है. इनफिनिट स्क्रॉल ऐसा डिजिटल डिजाइन फीचर है जो नीचे की ओर स्क्रॉल करने पर बिना किसी अन्य ऑप्शन के नए कंटेंट लोड करता रहता है.

चीन : चीन में सोशल मीडिया पर पूरी तरह पाबंदी नहीं है, लेकिन बच्चों के इसके इस्तेमाल को लेकर कई तरह के सख्त नियम लागू किए गए हैं. इसके तहत रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक इंटरनेट के इस्तेमाल पर पाबंदी है. इस नियम का सबसे बड़ा बोझ टेक कंपनियों पर है. सरकार का तर्क है कि इससे बच्चों को इंटरनेट की लत और खराब मानसिक असर से बचाया जा सकेगा. साल 2023 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (PRC) ने नाबालिगों के स्क्रीन टाइम और इंटरनेट इस्तेमाल पर रोक लगाने वाला यह ड्राफ्ट जारी किया था.

कर्नाटक सोशल मीडिया पर बैन लगाने वाला भारत का पहला राज्य है.
कर्नाटक सोशल मीडिया पर बैन लगाने वाला भारत का पहला राज्य है. (Photo Credit; Getty)

दुनिया के अन्य किन देशों में पाबंदी की तैयारी? : ऑस्ट्रिया के गवर्निंग कोएलिशन ने 27 मार्च 2026 को 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर बैन लगाने के प्लान का ऐलान किया. यूनाइटेड किंगडम में भी इस दिशा में प्रयास चल रहे हैं. इस संबंध में 2 मार्च से लोगों से सलाह मांगी जा रही है. डेनमार्क में भी अगले कुछ महीनों में बच्चे सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. जर्मनी में भी ऐसी ही पाबंदी को लेकर चर्चाएं चल रहीं हैं. इंडोनेशिया, मलेशिया, स्लोवेनिया, स्पेन और यूनाइटेड किंगडम भी इसी तरह की रणनीति बना रहे हैं. यानी अगले कुछ महीनों में इन देशों में सोशल मीडिया पर पाबंदी लगने के पूरे आसार हैं.

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अब US के उस फैसले के बारे में जानिए जिसने खींचा दुनिया का ध्यान : robertkinglawfirm.com के अनुसार अमेरिका की रहने वाली कैली जीएम (20 साल) 6 साल की उम्र से ही सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहीं थीं. धीरे-धीरे उन्हें इसकी लत लग गई. युवती ने आरोप लगाया था कि इंस्टाग्राम के इस्तेमाल से उनकी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं में इजाफा हुआ. यूट्यूब के प्रयोग से भी उनकी समस्याएं बढ़ीं. वह सोशल मीडिया के कारण डिप्रेशन में चली गईं. उनके मन में सुसाइड करने के भी विचार आने लगे थे.

इस मामले को लेकर मेटा और गूगल के खिलाफ युवती कोर्ट चली गई. कोर्ट ने भी युवती के हक में फैसला सुनाया. कहा कि इंस्टाग्राम और गूगल ने खतरों के बारे में पहले से कोई पर्याप्त चेतावनी नहीं जारी की. अदालत ने मेटा और गूगल को याचिकाकर्ता कैली जीएम को 60 लाख अमेरिकी डालर बतौर हर्जाना चुकाने का आदेश सुनाया. इसी तरह के केस अन्य देशो में भी सामने आ चुके हैं. जिनमें अदालतों ने न केवल सोशल मीडिया कंपनियों को फटकार लगाई, बल्कि उन पर जुर्माना भी लगाया.

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