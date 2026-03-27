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रामनवमी पर दिखी गंगा-जमुनी तहजीब, कौमी एकता की अनोखी मिसाल

रांची में रामनवमी के जुलूस में सामाजिक सौहार्द और भाईचारे की मिसाल ( Etv Bharat )

रांचीः राजधानी रांची के मेन रोड से रामनवमी के अवसर पर एक बेहद खूबसूरत और सकारात्मक तस्वीर सामने आई है, जिसने सामाजिक सौहार्द और भाईचारे की मिसाल पेश की. जहां एक ओर पूरे शहर में भक्ति और आस्था का माहौल था, वहीं इस खास दृश्य ने लोगों का दिल जीत लिया. यहां हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग एक साथ जुलूस में शामिल हुए और मिलकर पर्व की खुशियां मनाईं.

रामनवमी के इस जुलूस में दोनों समुदायों के लोगों ने कंधे से कंधा मिलाकर भागीदारी निभाई. पारंपरिक अखाड़ों के साथ-साथ युवाओं ने लाठी-डंडा, तलवारबाजी और अन्य करतबों का शानदार प्रदर्शन किया. इन प्रस्तुतियों को देखने के लिए सड़क के दोनों ओर लोगों की भीड़ उमड़ी रही और हर कोई इस अनोखी एकता का साक्षी बनता नजर आया.

खास बात यह रही कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी बढ़-चढ़कर इस आयोजन में हिस्सा लिया. उन्होंने न केवल जुलूस में शामिल होकर सहयोग किया, बल्कि आयोजन को सफल बनाने में भी सक्रिय भूमिका निभाई, कई जगहों पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जुलूस का स्वागत किया और जलपान की व्यवस्था भी की, जो आपसी भाईचारे की भावना को और मजबूत करता है.

रांची में रामनवमी के जुलूस में सामाजिक सौहार्द और भाईचारे की मिसाल (ETV Bharat)

पूरा माहौल “जय श्री राम” के नारों से गूंजता रहा लेकिन इसके साथ ही जो सबसे अहम संदेश सामने आया, वह था एकता और सौहार्द का. यह दृश्य बताता है कि त्योहार केवल एक समुदाय का नहीं, बल्कि पूरे समाज को जोड़ने का माध्यम होते हैं.