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रामनवमी पर दिखी गंगा-जमुनी तहजीब, कौमी एकता की अनोखी मिसाल

रांची में रामनवमी के जुलूस में सामाजिक सौहार्द और भाईचारे की मिसाल देखने को मिली.

Social Harmony and Brotherhood in Ram Navami Procession in Ranchi
रांची में रामनवमी के जुलूस में सामाजिक सौहार्द और भाईचारे की मिसाल (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 27, 2026 at 9:05 PM IST

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रांचीः राजधानी रांची के मेन रोड से रामनवमी के अवसर पर एक बेहद खूबसूरत और सकारात्मक तस्वीर सामने आई है, जिसने सामाजिक सौहार्द और भाईचारे की मिसाल पेश की. जहां एक ओर पूरे शहर में भक्ति और आस्था का माहौल था, वहीं इस खास दृश्य ने लोगों का दिल जीत लिया. यहां हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग एक साथ जुलूस में शामिल हुए और मिलकर पर्व की खुशियां मनाईं.

रामनवमी के इस जुलूस में दोनों समुदायों के लोगों ने कंधे से कंधा मिलाकर भागीदारी निभाई. पारंपरिक अखाड़ों के साथ-साथ युवाओं ने लाठी-डंडा, तलवारबाजी और अन्य करतबों का शानदार प्रदर्शन किया. इन प्रस्तुतियों को देखने के लिए सड़क के दोनों ओर लोगों की भीड़ उमड़ी रही और हर कोई इस अनोखी एकता का साक्षी बनता नजर आया.

खास बात यह रही कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी बढ़-चढ़कर इस आयोजन में हिस्सा लिया. उन्होंने न केवल जुलूस में शामिल होकर सहयोग किया, बल्कि आयोजन को सफल बनाने में भी सक्रिय भूमिका निभाई, कई जगहों पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जुलूस का स्वागत किया और जलपान की व्यवस्था भी की, जो आपसी भाईचारे की भावना को और मजबूत करता है.

रांची में रामनवमी के जुलूस में सामाजिक सौहार्द और भाईचारे की मिसाल (ETV Bharat)

पूरा माहौल “जय श्री राम” के नारों से गूंजता रहा लेकिन इसके साथ ही जो सबसे अहम संदेश सामने आया, वह था एकता और सौहार्द का. यह दृश्य बताता है कि त्योहार केवल एक समुदाय का नहीं, बल्कि पूरे समाज को जोड़ने का माध्यम होते हैं.

रांची की इस तस्वीर ने यह साबित कर दिया कि विविधता में एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है. ऐसे आयोजन न केवल धार्मिक आस्था को मजबूत करते हैं, बल्कि समाज में आपसी विश्वास और प्रेम को भी बढ़ावा देते हैं.

इस मौके पर महावीर मंडल के सदस्य जयशंकर ने कहा कि रामनवमी का पर्व सिर्फ आस्था का नहीं, बल्कि समाज को जोड़ने का भी अवसर है, उन्होंने सभी समुदायों से मिल-जुलकर पर्व मनाने की अपील की और कहा कि रांची की पहचान हमेशा से आपसी सद्भाव और भाईचारे के लिए रही है.

रामनवमी के इस पावन अवसर पर रांची के मेन रोड से जो तस्वीर सामने आई, वह सिर्फ एक जुलूस की नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता, भाईचारे और गंगा-जमुनी तहजीब की जीवंत मिसाल बन गई.

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रामनवमी के जुलूस में अल्पसंख्यक
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