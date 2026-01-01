ETV Bharat / bharat

अंकिता भंडारी हत्याकांड: 'नई जानकारियों पर चुप्पी तोड़े सरकार', योगिता भयाना का बड़ा ऐलान, कहा- फिर से हो जांच

देहरादून: देश में कई चर्चित महिला यौन हिंसा प्रकरणों के खिलाफ पहाड़ बनकर खड़ी रहने वाली योगिता भयाना गुरुवार को देहरादून पहुंची. देहरादून में उन्होंने अंकिता भंडारी हत्याकांड के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ने का ऐलान किया है. इस मामले में ईटीवी भारत ने भी योगिता भयाना से खास बातचीत की. बता दें कि, योगिता भयाना एक जानी-मानी सामाजिक कार्यकर्ता हैं.

उत्तराखंड का चर्चित अंकिता हत्याकांड एक बार फिर से देश के लिए बड़ा मुद्दा बन गया है. यही कारण है कि देश के नामी सामाजिक संगठन भी अब अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें एक योगिता भयाना भी हैं.

योगिता भयाना भारत में रेप विक्टिम को न्याय दिलाने की काम करती हैं. इसके लिए बकायदा वो एक अभियान 'PARI' (People Against Rape in India) चलाती हैं. हाल ही में उन्नाव रेप केस को लेकर बड़ा आंदोलन किया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत याचिका भी रद्द कर दी थी. अब योगिता भयाना ने अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने का बीड़ा उठाया है.

योगिता भयाना ने की सीबीआई जांच की मांग: देहरादून पहुंची योगिता भयाना ने उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में सामने आए नए खुलासों पर सरकार से सीबीआई जांच की मांग की हैं. ईटीवी भारत से खास बातचीत करते हुए योगिता भयाना ने कहा कि उनके देहरादून आने का मकसद अंकिता हत्याकांड में सामने आ रही नई जानकारी को लेकर सरकार को आगाह करना है.

नए खुलासों पर सरकार मौन: ईटीवी भारत से बात करते हुए योगिता भयाना ने कहा कि आज समाज और मीडिया में अंकिता हत्याकांड से जुड़ी कई नई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आ रही हैं, फिर भी सरकार इस मामले पर मौन बनी हुई है, जबकि सरकार को इस मामले में अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए.

जिस तरह से लगातार उर्मिला सनावर चीख-चीखकर इस मामले में नए-नए खुलासे कर रही हैं, उसको लेकर सरकार को गंभीर होने की जरूरत है. उर्मिला सनावर के आरोपों की सीबीआई जांच होनी चाहिए.

- योगिता भयाना, सामाजिक कार्यकर्ता -

उर्मिला सनावर की गुमशुदगी को लेकर भी सवाल उठाया: योगिता भयाना ने कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड पर कई खुलासे करने वाली उर्मिला सनावर का भी कुछ पता नहीं चल पा रहा है. उर्मिला सनावर की गुमशुदगी को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे है. सरकार को बताना चाहिए कि आखिर उर्मिला सनावर कहां है? उनके फेसबुक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं.

इस तरह से एक बेटी को न्याय दिलाने के लिए आवाज उठाने वाली उर्मिला सनावर की आवाज को क्यों दबाया जा रहा है? इस पर सरकार को जवाब देना चाहिए और यदि सरकार इस मामले में कोई कार्रवाई करने में असमर्थ है तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इस्तीफा देना चाहिए.

- योगिता भयाना, सामाजिक कार्यकर्ता -

मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाने की कही बात: साथ ही उन्होंने कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में जिस तरह से बड़े नेताओं का नाम सामने आया है, उन तथ्यों की भी जांच होनी चाहिए. वो खुद इस पूरे मामले की बारीकी से मॉनिटरिंग कर रही हैं. अगर जरूरत पड़ी तो इस मामले को भी वो सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जाएगी.