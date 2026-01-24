ETV Bharat / bharat

जोधपुर जेल के बैरक में सर्दी-गर्मी के अनुकूल सुधार की तैयारी में जुटे सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक

जोधपुर: सोशल एक्टिविस्ट और वैज्ञानिक सोनम वांगचुक अब जोधपुर जेल के बैरक पर काम कर रहे हैं. उनको थर्मामीटर और अन्य उपकरण की जरूरत है, यदि मदद मिल गई तो जोधपुर जेल के बैरक गर्मी में ठंडे और सर्दी में गर्म रहेंगे. वांगचुक शिक्षा और पर्यावरण में अपने राष्ट्र निर्माण कार्य को जारी रखने की कोशिश कर रहे हैं. यह बात वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर साझा की. सोनम को 26 सितंबर 2025 को लद्दाख से जोधपुर जेल शिफ्ट किया गया था. सोनम को जोधपुर जेल में 100 दिन से अधिक हो गए हैं. इस दौरान पत्नी गीतांजलि अंगमो कई बार उनसे मिलने यहां आईं.

हाल में गीतांजलि ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर खुलासा किया कि सोनम इनोवेटर हैं. वे हमेशा कुछ न कुछ करते रहते हैं. अब जोधपुर जेल के बैरक पर काम कर रहे हैं. गीतांजलि ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि वह एक दिन पहले सोनम से मिली. उनसे काफी बाते हुईं. उनके मांगने पर उनके बड़े भाई ने जलवायु परिवर्तन और समाधान से जुड़ी किताबें दीं. खास तौर से एंट्स वर्कर ऑफ वर्ल्ड शामिल हैं. एक इंटरव्यू में गीतांजलि ने कहा कि जेल में जेलकर्मी उनसे मिलते रहते हैं. अपने बच्चों को लेकर पेरेंटिंग सलाह लेते हैं. 'मैं जब मिलने जाती हूं तो मुझे वो बताते हैं. ऐसे काम वे पहले भी कर चुके है. इसलिए उनको अच्छा लगता है'.

इसलिए जेल है वांगचुक: सोनम वांगचुक को लद्दाख के लिए स्टेटहुड मांगने और 6वें शेड्यूल में जोड़ने के धरने प्रदर्शन के दौरान लद्दाख हिंसा के बाद गिरफ्तार किया गया था. उन्हें 26 सितंबर को जोधपुर जेल लाए. वांगचुक को एनएसए में गिरफ्तार किया गया. सोनम की पत्नी लगातार आरोपों का खंडन करती रही है. उनकी रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में कई बार सुनवाई के बाद याचिका लंबित है.