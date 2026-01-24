ETV Bharat / bharat

जोधपुर जेल के बैरक में सर्दी-गर्मी के अनुकूल सुधार की तैयारी में जुटे सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक

पत्नी गीतांजलि ने कहा कि जेलकर्मी सोनम से मिलते रहते हैं और अपने बच्चों को लेकर पेरेंटिंग सलाह लेते हैं.

Sonam Wangchuk, social activist and scientist
सोनम वांगचुक, सोशल एक्टिविस्ट और वैज्ञानिक (ETV Bharat Jodhpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 24, 2026 at 3:08 PM IST

जोधपुर: सोशल एक्टिविस्ट और वैज्ञानिक सोनम वांगचुक अब जोधपुर जेल के बैरक पर काम कर रहे हैं. उनको थर्मामीटर और अन्य उपकरण की जरूरत है, यदि मदद मिल गई तो जोधपुर जेल के बैरक गर्मी में ठंडे और सर्दी में गर्म रहेंगे. वांगचुक शिक्षा और पर्यावरण में अपने राष्ट्र निर्माण कार्य को जारी रखने की कोशिश कर रहे हैं. यह बात वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर साझा की. सोनम को 26 सितंबर 2025 को लद्दाख से जोधपुर जेल शिफ्ट किया गया था. सोनम को जोधपुर जेल में 100 दिन से अधिक हो गए हैं. इस दौरान पत्नी गीतांजलि अंगमो कई बार उनसे मिलने यहां आईं.

हाल में गीतांजलि ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर खुलासा किया कि सोनम इनोवेटर हैं. वे हमेशा कुछ न कुछ करते रहते हैं. अब जोधपुर जेल के बैरक पर काम कर रहे हैं. गीतांजलि ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि वह एक दिन पहले सोनम से मिली. उनसे काफी बाते हुईं. उनके मांगने पर उनके बड़े भाई ने जलवायु परिवर्तन और समाधान से जुड़ी किताबें दीं. खास तौर से एंट्स वर्कर ऑफ वर्ल्ड शामिल हैं. एक इंटरव्यू में गीतांजलि ने कहा कि जेल में जेलकर्मी उनसे मिलते रहते हैं. अपने बच्चों को लेकर पेरेंटिंग सलाह लेते हैं. 'मैं जब मिलने जाती हूं तो मुझे वो बताते हैं. ऐसे काम वे पहले भी कर चुके है. इसलिए उनको अच्छा लगता है'.

इसलिए जेल है वांगचुक: सोनम वांगचुक को लद्दाख के लिए स्टेटहुड मांगने और 6वें शेड्यूल में जोड़ने के धरने प्रदर्शन के दौरान लद्दाख हिंसा के बाद गिरफ्तार किया गया था. उन्हें 26 सितंबर को जोधपुर जेल लाए. वांगचुक को एनएसए में गिरफ्तार किया गया. सोनम की पत्नी लगातार आरोपों का खंडन करती रही है. उनकी रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में कई बार सुनवाई के बाद याचिका लंबित है.

ऐसी है जोधपुर जेल: जोधपुर सेंट्रल जेल का निर्माण ब्रिटिश शासन में हुआ था. जेल करीब 147 साल पुरानी है. इसकी खासियत अष्टभुजाकार होना है. देश भर में यह जेल अपनी सुरक्षा के लिए जानी जाती है. 1965 के युद्ध में पाक ने इस जेल को निशाना बनाकर बमबारी की थी. इसके कई हिस्से क्षतिग्रस्त हुए, जिन्हें वापस दुरस्त कर दिया गया था.

सलमान के अलावा पूर्व मंत्री मदेरणा भी रहे: हिरण शिकार मामले में अभिनेता सलमान खान यहां दो बार बंद हो चुके हैंं. सलमान को 10 अप्रेल 2006 से 13 अप्रेल तक चार दिन जोधपुर सेंट्रल जेल में रहना पड़ा. इसके बाद 2018 में सजा का ऐलान हुआ तो एक दिन रहना पड़ा था. भंवरी अपहरण एवं हत्याकांड मामले में तत्कालीन कैबिनेट मंत्री महिपाल मदेरणा और विधायक मलखान सिंह बिश्नोई को भी लंबा समय इस जेल में बिताना पड़ा था. नाबालिग के यौन शोषण का दोषी आसाराम भी इसी जेल में सजा काट रहा है.

कुख्यात आतंकी व अपराधी रहे यहां: जोधपुर सेंट्रल जेल में बब्बर खालसा गुट के कई आतंकी लंबे समय तक रखे गए थे. कश्मीर के अलगाववादी नेता और आतंकियों को भी यहां रखा गया. उनकी सुनवाई के लिए डोगरी भाषा जानने वाले विशेषज्ञ को भी यहां बुलाया गया था. गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई भी इस जेल में लंबे समय तक रह चुका है. अन्य कुख्यात अपराधी यहां लाए जाते रहे हैं. कई बार अंदर अपराधी आपस में भिड़ भी चुके हैं. जेलर की हत्या भी यहां हो चुकी है.

