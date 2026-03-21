ETV Bharat / bharat

धनबाद में कैलाश सत्यार्थी, आईआईटी आईएसएम में कम्पैशन कोशिएंट कार्यक्रम में हुए शामिल

धनबाद में आईआईटी आईएसएम के शताब्दी वर्ष कार्यक्रम में समाजसेवी कैलाश सत्यार्थी शामिल हुए.

Social activist Kailash Satyarthi participated in centenary year program of IIT ISM in Dhanbad
आईआईटी आईएसएम के कार्यक्रम में समाजसेवी कैलाश सत्यार्थी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 21, 2026 at 6:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

धनबादः आईआईटी आईएसएम में शताब्दी वर्ष के अवसर पर एक ऐतिहासिक पल देखने को मिला, जब नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित समाजसेवी कैलाश सत्यार्थी ने छात्रों और शिक्षकों को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने ‘कम्पैशन कोशिएंट’ यानी करुणा की शक्ति को समाज परिवर्तन का सबसे बड़ा आधार बताया.

आईआईटी-आईएसएम परिसर में आयोजित अभिनाश चंद्र एवं बिनापानी सिन्हा मेमोरियल लेक्चर सीरीज के तहत शताब्दी व्याख्यान की भव्य शुरुआत हुई. यह व्याख्यान श्रृंखला संस्थान के पूर्व छात्र मिहिर सिन्हा के योगदान से शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य विज्ञान, तकनीक और मानविकी के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना है.

Social activist Kailash Satyarthi participated in centenary year program of IIT ISM in Dhanbad
आईआईटी आईएसएम के कार्यक्रम में कैलाश सत्यार्थी (ETV Bharat)

मुख्य वक्ता के रूप में पहुंचे कैलाश सत्यार्थी ने अपने संबोधन में कहा कि करुणा केवल भावना नहीं, बल्कि एक सक्रिय ताकत है जो समाज को बदलने की क्षमता रखती है. उन्होंने ‘कम्पैशन कोशिएंट (CQ)’ की अवधारणा रखते हुए कहा कि हर व्यक्ति को दूसरों के दर्द को समझते हुए आगे बढ़ना चाहिए.

उन्होंने कहा कि करुणा सिर्फ सहानुभूति नहीं है, यह एक एक्शन है. जब तक हम दूसरों के दर्द को अपना नहीं मानेंगे, तब तक असली बदलाव संभव नहीं है. उन्होंने आधुनिक तकनीक के दौर में “कम्पैशनेट एआई” की जरूरत पर भी जोर दिया. उनका कहना था कि यदि तकनीक में मानवीय मूल्यों को शामिल नहीं किया गया तो विकास अधूरा रह जाएगा.

इस कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्थान के निदेशक प्रो. सुकुमार मिश्रा ने की. उन्होंने इसे संस्थान के लिए एक ऐतिहासिक अवसर बताते हुए कहा कि विज्ञान और तकनीक का उपयोग तभी सार्थक है, जब वह समाज की भलाई में काम आए.

Social activist Kailash Satyarthi participated in centenary year program of IIT ISM in Dhanbad
कैलाश सत्यार्थी का छात्रों को संबोधन (ETV Bharat)

इस कार्यक्रम का सफल संचालन कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन की डीन प्रो. रजनी सिंह ने किया. इस दौरान मिहिर सिन्हा का संदेश भी पढ़ा गया, जिसमें उन्होंने इस व्याख्यान श्रृंखला को अपने माता-पिता के मानवीय मूल्यों को समर्पित बताया.

पेनमैन ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र, शिक्षक और अधिकारी मौजूद रहे. सभी ने पूरे मनोयोग से इस प्रेरक व्याख्यान को सुना. आईआईटी (आईएसएम) धनबाद का यह शताब्दी व्याख्यान न केवल एक शैक्षणिक आयोजन रहा, बल्कि इसने यह संदेश भी दिया कि ज्ञान और तकनीक के साथ करुणा का समावेश ही समाज को सही दिशा दे सकता है.

इसे भी पढ़ें- आईआईटी आईएसएम में NSCME- 2026 की शुरुआत, क्रिटिकल मिनरल्स पर मंथन

इसे भी पढ़ें- बेहतर उपयोग और कम प्रदूषण के लिए कोयले की धुलाई जरूरी: निदेशक CSIR सिंफर

TAGGED:

आईआईटी आईएसएम में कैलाश सत्यार्थी
SOCIAL ACTIVIST KAILASH SATYARTHI
CENTENARY YEAR PROGRAM OF IIT ISM
DHANBAD
KAILASH SATYARTHI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.