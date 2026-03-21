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धनबाद में कैलाश सत्यार्थी, आईआईटी आईएसएम में कम्पैशन कोशिएंट कार्यक्रम में हुए शामिल

धनबादः आईआईटी आईएसएम में शताब्दी वर्ष के अवसर पर एक ऐतिहासिक पल देखने को मिला, जब नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित समाजसेवी कैलाश सत्यार्थी ने छात्रों और शिक्षकों को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने ‘कम्पैशन कोशिएंट’ यानी करुणा की शक्ति को समाज परिवर्तन का सबसे बड़ा आधार बताया.

आईआईटी-आईएसएम परिसर में आयोजित अभिनाश चंद्र एवं बिनापानी सिन्हा मेमोरियल लेक्चर सीरीज के तहत शताब्दी व्याख्यान की भव्य शुरुआत हुई. यह व्याख्यान श्रृंखला संस्थान के पूर्व छात्र मिहिर सिन्हा के योगदान से शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य विज्ञान, तकनीक और मानविकी के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना है.

आईआईटी आईएसएम के कार्यक्रम में कैलाश सत्यार्थी (ETV Bharat)

मुख्य वक्ता के रूप में पहुंचे कैलाश सत्यार्थी ने अपने संबोधन में कहा कि करुणा केवल भावना नहीं, बल्कि एक सक्रिय ताकत है जो समाज को बदलने की क्षमता रखती है. उन्होंने ‘कम्पैशन कोशिएंट (CQ)’ की अवधारणा रखते हुए कहा कि हर व्यक्ति को दूसरों के दर्द को समझते हुए आगे बढ़ना चाहिए.

उन्होंने कहा कि करुणा सिर्फ सहानुभूति नहीं है, यह एक एक्शन है. जब तक हम दूसरों के दर्द को अपना नहीं मानेंगे, तब तक असली बदलाव संभव नहीं है. उन्होंने आधुनिक तकनीक के दौर में “कम्पैशनेट एआई” की जरूरत पर भी जोर दिया. उनका कहना था कि यदि तकनीक में मानवीय मूल्यों को शामिल नहीं किया गया तो विकास अधूरा रह जाएगा.