तमिलनाडु: इस साल रेबीज से 28 की मौत, कुत्तों के काटने के मामले 5 लाख के पार

तमिलनाडु में साल 2024 में अकेले 4,80,483 लोगों को कुत्तों ने काटा और 43 लोगों की रेबीज से मौत हो गई.

प्रतीकात्मक फोटो
ETV Bharat Hindi Team

November 19, 2025

चेन्नई: सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं रोग निवारण विभाग के निदेशक सोमसुंदरम ने बताया कि पिछले वर्ष कुत्तों के काटने से 43 लोगों की मौत हुई थी, जबकि इस वर्ष अब तक 28 लोगों की मौत हो चुकी है.

तमिलनाडु में 2021 में 3,19,432 लोगों को कुत्तों ने काटा. इनमें से 19 लोगों की रेबीज से मौत हो गई. 2022 में यह संख्या और बढ़कर 3,64,435 हो गई. इनमें से 28 लोगों की रेबीज से मौत हो गई. 2023 में 4,41,804 लोगों को कुत्तों ने काटा. इनमें से 18 लोगों की रेबीज से मौत हो गई.

इसके अनुसार अकेले 2024 में 4,80,483 लोगों को कुत्तों ने काटा और 43 लोगों की रेबीज से मौत हो गई. ऐसे में यह बताया गया है कि 2025 में कुत्तों के काटने की संख्या और बढ़ जाएगी और 28 मौतें होंगी. सार्वजनिक स्वास्थ्य और रोग निवारण निदेशक, सोमसुंदरम द्वारा ईटीवी भारत तमिलनाडु को दी गई जानकारी के अनुसार, 'इस वर्ष अब तक तमिलनाडु में 5.25 लाख लोगों को कुत्तों ने काटा है.

उन्होंने बताया कि इनमें से 28 की मौत रेबीज से हुई है. कुत्तों के काटने से हर व्यक्ति को रेबीज नहीं होता. हालाँकि, ऐसे वायरस से संक्रमित कुत्ते के काटने से रेबीज फैल सकता है. रेबीज के जरूरी टीके सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध हैं.

उन्होंने कुत्तों के काटने के उपचार के बारे में बताते हुए कहा, 'जिन लोगों को आवारा कुत्तों ने काटा है, उन्हें 4 किश्तों में रेबीज का टीका लगवाना चाहिए. काटने के पहले, तीसरे, सातवें और 28वें दिन टीका लगवाना अनिवार्य है. अगर कुत्ते के काटने से गहरा घाव हो गया है, तो काटने वाली जगह पर 'इम्यूनोग्लोबुलिन' का टीका भी लगाया जाता है.'

आवारा कुत्तों के काटने से पीड़ित कई लोगों को रेबीज का टीका लगाया गया है और उनकी जान रेबीज के संक्रमण से बच गई. इसके अलावा, तमिलनाडु के सभी सरकारी सामान्य अस्पतालों, जिला अस्पतालों और शहरी अस्पतालों में कुत्तों के काटने की जरूरी दवाइयाँ हमेशा उपलब्ध रहती है. कुछ लोग मानते हैं कि पालतू जानवरों के काटने से कोई नुकसान नहीं होता और वे टीका लगवाने से बचते हैं, जिससे उन्हें खतरा हो सकता है.

इसलिए लापरवाही बरतने और इसे यह पालतू कुत्ता था, आवारा कुत्ता नहीं जैसी किसी बात से तुलना करने के बजाय, तुरंत अस्पताल जाकर टीका लगवा लेना चाहिए. तमिलनाडु के जिन इलाकों में आवारा कुत्ते समस्या हैं, वहाँ नगर निगम प्रशासन के कर्मचारी कुत्तों को पकड़कर उनकी नसबंदी कर रहे हैं.

सोमसुंदरम ने कहा कि पशुपालन विभाग द्वारा समय-समय पर आवारा कुत्तों को पकड़कर उनका टीकाकरण किया जाता है. अगर वे कुत्ते के काटने के कारण अस्पताल आते हैं तो समय पर उपचार प्रदान किया जाता है. रेबीज से प्रभावित लोगों को अस्पताल में आवश्यक उपचार प्रदान किया जाता है. सबसे महत्वपूर्ण बात रेबीज से बचने के लिए, सभी को डॉक्टर की सलाह के अनुसार चार खुराक वाला टीका लगवाना चाहिए.

