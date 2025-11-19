ETV Bharat / bharat

तमिलनाडु: इस साल रेबीज से 28 की मौत, कुत्तों के काटने के मामले 5 लाख के पार

चेन्नई: सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं रोग निवारण विभाग के निदेशक सोमसुंदरम ने बताया कि पिछले वर्ष कुत्तों के काटने से 43 लोगों की मौत हुई थी, जबकि इस वर्ष अब तक 28 लोगों की मौत हो चुकी है.

तमिलनाडु में 2021 में 3,19,432 लोगों को कुत्तों ने काटा. इनमें से 19 लोगों की रेबीज से मौत हो गई. 2022 में यह संख्या और बढ़कर 3,64,435 हो गई. इनमें से 28 लोगों की रेबीज से मौत हो गई. 2023 में 4,41,804 लोगों को कुत्तों ने काटा. इनमें से 18 लोगों की रेबीज से मौत हो गई.

इसके अनुसार अकेले 2024 में 4,80,483 लोगों को कुत्तों ने काटा और 43 लोगों की रेबीज से मौत हो गई. ऐसे में यह बताया गया है कि 2025 में कुत्तों के काटने की संख्या और बढ़ जाएगी और 28 मौतें होंगी. सार्वजनिक स्वास्थ्य और रोग निवारण निदेशक, सोमसुंदरम द्वारा ईटीवी भारत तमिलनाडु को दी गई जानकारी के अनुसार, 'इस वर्ष अब तक तमिलनाडु में 5.25 लाख लोगों को कुत्तों ने काटा है.

उन्होंने बताया कि इनमें से 28 की मौत रेबीज से हुई है. कुत्तों के काटने से हर व्यक्ति को रेबीज नहीं होता. हालाँकि, ऐसे वायरस से संक्रमित कुत्ते के काटने से रेबीज फैल सकता है. रेबीज के जरूरी टीके सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध हैं.

उन्होंने कुत्तों के काटने के उपचार के बारे में बताते हुए कहा, 'जिन लोगों को आवारा कुत्तों ने काटा है, उन्हें 4 किश्तों में रेबीज का टीका लगवाना चाहिए. काटने के पहले, तीसरे, सातवें और 28वें दिन टीका लगवाना अनिवार्य है. अगर कुत्ते के काटने से गहरा घाव हो गया है, तो काटने वाली जगह पर 'इम्यूनोग्लोबुलिन' का टीका भी लगाया जाता है.'