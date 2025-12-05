'कश्मीर में अक्टूबर से नहीं हुई बर्फबारी', क्यों चिंतित हुए फारूक अब्दुल्ला?
अक्टूबर महीने से ही कश्मीर सूखे की गिरफ्त में है. मौसम विभाग ने दिसंबर में भी हालात ऐसे ही रहने का अनुमान लगाया है.
Published : December 5, 2025 at 1:59 PM IST
श्रीनगर: कश्मीर की पहचान यहां होनेवाली वाली बर्फबारी. बर्फ पड़ने से ही घाटी को पानी भी मिलती है. लेकिन, इस सीजन में लंबे समय से कश्मीर में बर्फबारी नहीं हुई. जलवायु परिवर्तन की वजह से चल रहे इस लंबे सूखे ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला की चिंता बढ़ा दी है. बता दें कि कश्मीर अक्टूबर महीने से ही सूखे की गिरफ्त में है. मौसम विभाग ने दिसंबर में भी हालात ऐसे ही रहने का अनुमान लगाया है.
शुक्रवार को अपने पिता शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के मकबरे पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा, "हमें बर्फ और बारिश के लिए दुआ करनी चाहिए. अगर सूखा ऐसे ही बना रहा, तो पानी की और कमी होगी. इस मुश्किल घड़ी में हमें अल्लाह से जुड़ना चाहिए, और उसके लिए हमारे दिल साफ होने चाहिए. जब तक हम उनसे नहीं जुड़ते, कुछ नहीं होगा."
VIDEO | Srinagar: J&K Chief Minister Omar Abdullah and National Conference president Farooq Abdullah paid tributes to Sheikh Abdullah on his 120th birth anniversary.— Press Trust of India (@PTI_News) December 5, 2025
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/eHRAD7pIYS
श्रीनगर के हजरतबल में डल झील के किनारे, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ शेख (मोहम्मद अब्दुल्ला) की 120वीं जयंती पर श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा हुए. उन्हें लोकप्रिय रूप से 'शेर-ए-कश्मीर' के नाम से जाना जाता था. उनका निधन 1983 में हुआ था.
5 दिसंबर को सरकारी छुट्टी होती थी, लेकिन उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के नेतृत्व वाले प्रशासन ने 2020 में कई अन्य छुट्टियों के साथ इस छुट्टी को भी हटा दिया, जिसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) सरकार ने पिछले साल इसे बहाल करने के लिए दबाव डाला.
फारूक अब्दुल्ला ने अक्टूबर में सरकार के एक वर्ष पूरे होने पर उसकी उपलब्धियों पर उठ रहे सवालों का बचाव करते हुए कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में सीमित शक्तियों के बावजूद लोग अब स्वतंत्र रूप से बोलने और बात करने में सक्षम हैं.
उन्होंने अपने असंतुष्ट सांसद आगा रुहुल्ला मेहदी का नाम लिए बिना, पार्टी सदस्य की आलोचना का जिक्र करते हुए कहा, "मुझे बताइए, जब सारी शक्तियां उपराज्यपाल (LG) के पास हैं तो हम एक साल में क्या हासिल कर सकते हैं. फिर भी हमने समस्याओं को सुलझाने और लोगों की सेवा करने की कोशिश की." मेहदी ने राजनीतिक मुद्दों और आरक्षण पर उमर अब्दुल्ला सरकार के रुख पर सवाल उठाते हुए पार्टी नेतृत्व के साथ मतभेद पैदा कर लिए हैं.
तीन बार मुख्यमंत्री रह चुके अब्दुल्ला ने कहा कि रूलिंग पार्टी ‘तलवार की धार पर चल रही है’ और अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से लोगों के बीच सरकार की उपलब्धियों को बताने का आग्रह किया. अपने कार्यकर्ताओं से जम्मू-कश्मीर में सिविक और रूरल बॉडीज़ चुनावों के लिए तैयार रहने का आग्रह करते हुए, NC के टॉप नेता ने पार्टी में पढ़े-लिखे युवाओं के लिए रास्ता बनाने का सुझाव दिया.
"बड़े लोग कब तक इस पार्टी को चलाएंगे? हमें शहरी लोकल बॉडीज़ के चुनावों में पढ़े-लिखे युवाओं को मैदान में उतारने की ज़रूरत है. महिलाओं को चुनावों में 33 परसेंट रिज़र्वेशन मिला है और उन्हें एम्पावर करने की ज़रूरत है. वे लोगों के मुद्दों को एड्रेस कर सकती हैं." 87 साल के NC नेता ने कहा. अब्दुल्ला ने अपने कार्यकर्ताओं से यह भी कहा कि बिना टेंडर के लेजिस्लेटर द्वारा काम ऑफर करने का ज़माना अब खत्म हो गया है. उनसे अब टेंडर के लिए कम्पीट करने को कहा.
इसे भी पढ़ेंः