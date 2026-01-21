ETV Bharat / bharat

जनवरी में भी बर्फ विहीन हिमालय! क्लाइमेट चेंज का खतरनाक अलॉर्म, बढ़ेंगी मुश्किलें

रुद्रप्रयाग: हिमालय, जिसे सदियों से भारत की जलवायु व्यवस्था की रीढ़ माना जाता रहा है, आज एक गंभीर संकट के दौर से गुजर रहा है. केदार घाटी में बहने वाली मंदाकिनी सहित अनेक नदियों का उद्गम स्थल होने के साथ-साथ मानसून, जैव विविधता और करोड़ों लोगों की आजीविका का आधार रहा हिमालय अब जनवरी के तीसरे सप्ताह में बर्फ़ विहीन दिखाई दे रहा है. यह स्थिति किसी सामान्य मौसमी उतार-चढ़ाव का परिणाम नहीं, बल्कि जलवायु परिवर्तन की प्रत्यक्ष और भयावह चेतावनी है.

सामान्यतः जनवरी का महीना हिमालयी क्षेत्रों में घनी बर्फबारी का होता है. यही बर्फ़ गर्मियों में पिघलकर नदियों को जीवन देती है. इस वर्ष पश्चिमी हिमालय से लेकर मध्य हिमालय तक बर्फबारी में भारी कमी दर्ज की गई है. कई ऊंचाई वाले इलाके, जो आमतौर पर सफेद चादर से ढके रहते थे, अब नंगे और सूखे नजर आ रहे हैं. वैज्ञानिकों के अनुसार यह स्थिति ग्लोबल वार्मिंग और पश्चिमी विक्षोभों के बदलते स्वरूप का सीधा परिणाम है.

पिछले कुछ दशकों में हिमालयी क्षेत्र का औसत तापमान वैश्विक औसत से कहीं अधिक तेजी से बढ़ा है. तापमान में मामूली वृद्धि भी बर्फ़ के स्वरूप को बदल देती है. जहां पहले बर्फ गिरती थी, वहां अब बारिश हो रही है. इसका सीधा असर हिमनदों और ग्लेशियरों पर पड़ा है। कई छोटे हिमनद सिकुड़ चुके हैं और कुछ के अस्तित्व पर ही संकट मंडराने लगा है. बर्फ विहीन हिमालय का प्रभाव केवल पर्यावरण तक सीमित नहीं है. मंदाकिनी और उसकी सहायक नदियों के जलस्तर में गिरावट देखी जा रही है. हिमालयी राज्यों के स्थानीय समुदाय इसके दुष्परिणाम पहले ही झेल रहे हैं. सेब और अन्य नकदी फसलों की पैदावार घट रही है. चरागाह सूख रहे हैं. पारंपरिक जीवनशैली पर संकट गहराता जा रहा है.

पर्यटन पर भी इसका गहरा असर पड़ा है. जहां कभी बर्फ देखने के लिए पर्यटकों की भीड़ उमड़ती थी, वहां अब निराशा हाथ लग रही है. देवरियाताल, तुंगनाथ घाटी और कार्तिक स्वामी जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों पर बर्फबारी न होने से पर्यटन व्यवसाय बुरी तरह प्रभावित हुये हैं. केदार घाटी के निचले इलाकों में भी मौसम के अनुरूप बारिश न होने से काश्तकारों की फसलें चौपट हो गई हैं.

सबसे चिंताजनक तथ्य यह है कि यह बदलाव अब धीरे-धीरे नहीं, बल्कि बेहद तेजी से हो रहा है. वैज्ञानिक चेतावनी दे चुके हैं कि यदि मौजूदा प्रवृत्ति जारी रही, तो आने वाले दशकों में हिमालय के कई हिस्से स्थायी रूप से बर्फ़ विहीन हो सकते हैं. इस स्थिति के लिए केवल प्राकृतिक कारणों को दोषी ठहराना पर्याप्त नहीं होगा। बढ़ता कार्बन उत्सर्जन, अंधाधुंध विकास, वनों का अत्यधिक दोहन, पहाड़ों में अवैज्ञानिक निर्माण और वाहनों की बढ़ती संख्या ने हिमालय को अत्यंत संवेदनशील बना दिया है. विकास के नाम पर हो रहे विस्फोट, सड़क चौड़ीकरण और सुरंग निर्माण प्राकृतिक संतुलन को और बिगाड़ रहे हैं.