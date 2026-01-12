ETV Bharat / bharat

एंजेल चकमा हत्याकांड: बर्फबारी बनी फरार मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी में चुनौती, देहरादून वापस लौटी टीमें

त्रिपुरा छात्र एंजेल चकमा हत्याकांड में पुलिस मुख्य आरोपी तक पहुंचने की कोशिश में जुटी है. लेकिन धरपकड़ में मौसम बाधक बन रहा है.

ANJEL CHAKMA MURDER CASE
एजेंल चकमा (फाइल). (ETV Bharat GFX)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 12, 2026 at 11:44 AM IST

3 Min Read
देहरादून (उत्तराखंड): राजधानी देहरादून में त्रिपुरा के छात्र एंजेल चकमा की हत्या मामले में पुलिस छठे आरोपी को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है. घटना में शामिल फरार आरोपी यज्ञ राज अवस्थी पर पुलिस मुख्यालय ने एक लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया है. एसएसपी अजय सिंह ने पहले ही आरोपी पर 25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था. आरोपी को फरार हुए अब करीब 25 दिन हो गए हैं और पुलिस अभी भी आरोपी की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन पुलिस के सामने अब मौसम रोड़ा बन रहा है.

भारत-नेपाल बॉर्डर की पहाड़ियों पर सर्च ऑपरेशन: गौर हो कि फरार आरोपी के भारत-नेपाल बॉर्डर की पहाड़ियों में छिपे होने की बात सामने आई है और ठंड बढ़ने के कारण इलाके में भारी बर्फबारी में आरोपी को तलाशने में कठिनाइयां आ रही हैं, इसलिए पुलिस टीम देहरादून वापस लौट आई है. साथ ही मौसम सामान्य होने पर पुलिस द्वारा सर्च अभियान को तेज किया जाएगा.

भारत-नेपाल बॉर्डर इलाके में भारी बर्फबारी से आरोपी को तलाशने में कठिनाइयां आ रही है. फरार आरोपी के बॉर्डर में छिपे होने की सूचना है. मौसम सामान्य होने पर सच ऑपरेशन को तेज किया जाएगा.
- अजय सिंह, एसएसपी देहरादून -

राजधानी में ऐसे हुई थी वारदात: बता दें कि 6 आरोपी जिनमें से पांच आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और एक आरोपी फरार चल रहा है. यह सभी छह आरोपी 9 दिसंबर की शाम को जन्मदिन की पार्टी को लेकर इकट्ठा हुए थे, उनके पहुंचने से पहले मृतक एंजेल चकमा और भाई मौके पर मौजूद थे. 6 आरोपियों के पहुंचने पर आपस में मजाक कर रहे थे, पास खड़े मृतक और उसका भाई को लगा की उन पर कमेंट किया जा रहा है. इस कारण दोनों पक्षों के बीच बहस हुई और उसके बाद हाथापाई शुरू हो गई.

इलाज के दौरान एंजेल चकमा की हुई मौत: इसके बाद एक आरोपी नाबालिग के द्वारा कड़े से वार किया गया और दूसरे आरोपी द्वारा पास में खड़ी अंडे की ठेली से चाकू उठाकर वार किया गया, जिससे एंजेल चकमा घायल हो गया. मृतक के भाई द्वारा ई-रिक्शा से घायल एंजेल चकमा को इलाज के लिए निजी अस्पताल ले जाया गया.जिसके बाद 26 दिसंबर को इलाज के दौरान एंजेल चकमा की मौत हो गई. जिसके बाद आरोपियों की गिरफ्तारी का दौर शुरू हुआ.

6 आरोपी की धरपकड़ के प्रयास तेज: एंजेल चकमा की हत्या के मामले में पुलिस 6 आरोपियों में से अबतक 5 आरोपियों के गिरफ्तार कर चुकी है. फरार मुख्य आरोपी भारत-नेपाल बॉर्डर की पहाड़ियों में छिपे होने की सूचना के बाद देहरादून पुलिस द्वारा लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया गया. वहीं इन दिनों बॉर्डर इलाके में भारी बर्फबारी सर्च ऑपरेशन में रोड़ा बन रही है, इसलिए पुलिस टीम देहरादून वापस लौट आई है. वहीं मौसम सामान्य होने पर पुलिस द्वारा सर्च अभियान को तेज किया जाएगा.

