हिमाचल में बर्फबारी का लुत्फ उठाने आए सैलानी रास्ते में फंसे, गाड़ी में गुजारनी पड़ी रात

पतलीकुहल से मनाली सड़क बहाली का कार्य शुरू. भारी बर्फबारी के कारण रास्ते में फंसे थे सैलानी.

Snowfall in Manali Tourist stranded
पतलीकुहल-मनाली सड़क बहाली कार्य शुरू (ETV Bharat GFX)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 24, 2026 at 2:33 PM IST

4 Min Read
कुल्लू: जिला कुल्लू में हुई भारी बर्फबारी के चलते पतलीकुहल से मनाली सड़क मार्ग बुरी तरह से प्रभावित हुआ है. अब शनिवार को प्रशासन के द्वारा सड़क बहाली का कार्य शुरू कर दिया गया है. ऐसे में बीती शाम से ही प्रशासन के द्वारा वाहनों को कुल्लू में ही रोक दिया गया था, जिसके चलते कई सैलानी मनाली में अपने होटल तक नहीं पहुंच पाए तो वहीं कई सैलानियों को रास्ते में अच्छा होटल न मिलने के चलते गाड़ियों में ही रात गुजारनी पड़ी.

हालांकि प्रशासन के द्वारा सभी गाड़ियों को सुरक्षित जगह पर रोका गया था. लेकिन भारी बर्फबारी के चलते सैलानियों के साथ-साथ वाहन चालकों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. पर्यटन नगरी मनाली में बर्फ देखने की चाहत के लिए कई सैलानियों के द्वारा होटल में बुकिंग की गई थी. शुक्रवार को भारी बर्फबारी का दौर जारी हो गया.

भारी बर्फबारी के चलते रास्ते में फंसे सैलानी (ETV Bharat)

मनाली सड़क मार्ग पर भारी बर्फबारी

पतलीकुहल से मनाली सड़क मार्ग पर भारी बर्फबारी के चलते वाहन फिसलने लगे और इससे दुर्घटना की भी आशंका बढ़ गई है. ऐसे में शुक्रवार देर शाम के समय पुलिस के द्वारा रामशिला जिया सड़क मार्ग पर वाहनों को रोक दिया गया. इस दौरान प्रशासन ने वाहन चालकों से सुरक्षित स्थानों पर ही ठहरने की गुजारिश की है. शनिवार को घाटी में थोड़ा मौसम साफ होने के बाद सड़क से बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया गया है.

Snowfall in Manali
मनाली में भारी बर्फबारी (ETV Bharat)

प्रशासन का कहना है कि, शाम तक सड़क से बर्फ हटाने का काम पूरा किया जाएगा और उसके बाद ही वाहनों को मनाली की ओर जाने की अनुमति दी जाएगी. भारी बर्फबारी के चलते मनाली से अटल टनल होते हुए लाहौल घाटी की सड़क भी पूरी तरह से बंद पड़ी हुई है. वहीं, मनाली घूमने आए कई सैलानी भी बर्फबारी के चलते मनाली में ही फंस गए हैं.

PATLIKUHL TO MANALI ROAD BLOCKED
पतलीकुहल-मनाली सड़क बहाली कार्य (ETV Bharat)

बर्फबारी के चलते मनाली से पहले रास्ते में फंसे सैलानी

हरियाणा से मनाली घूमने आए सैलानी जगजीत सिंह का कहना है कि, "अपने परिवार के साथ मनाली घूमने के लिए आए थे और हमने मनाली के होटल में भी अपनी बुकिंग की थी. लेकिन, बर्फबारी के चलते हम लोग मनाली नहीं पहुंच पाए. ऐसे में हमें रास्ते में ही होटल लेना पड़ा और अब उम्मीद है कि शनिवार शाम तक मनाली पहुंच पाएंगे."

PATLIKUHL TO MANALI ROAD BLOCKED
मनाली में भारी बर्फबारी से जनजीवन अस्त-व्यस्त (ETV Bharat)

सैलानियों को गाड़ी में गुजारनी पड़ी रात

दिल्ली से सैलानियों को लेकर आए वाहन चालक गुरमीत सिंह का कहना है कि, "हमारे साथ 12 सैलानी हैं और ट्रैवल कंपनी के माध्यम से उन्होंने मनाली के होटल में अपनी बुकिंग की थी. भारी बर्फबारी के चलते पुलिस के द्वारा वाहन को रोक दिया गया. ऐसे में सैलानियों के साथ रात अपने वाहन में ही गुजारनी पड़ी. क्योंकि ट्रैवल कंपनी से संपर्क नहीं हो पाया और रास्ते में सैलानियों के लिए होटल की व्यवस्था नहीं हो पाई. अब वह पतलीकुहल पहुंच गए हैं और शाम तक मनाली पहुंचने की उम्मीद है."

Snowfall in Manali Tourist stranded
बर्फबारी से लकदक पहाड़ (ETV Bharat)

जलोड़ी दर्रे में भारी बर्फबारी

एसपी कुल्लू मदनलाल कौशल ने बताया कि, "पतलीकुहल में पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं और बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों को फिलहाल पतलीकुहल में रोका जा रहा है. जैसे ही लोक निर्माण विभाग के द्वारा सड़क से बर्फ हटाए जाने के बाद सभी वाहनों को मनाली की ओर भेज दिया जाएगा. बंजार में भी जलोड़ी दर्रे में भारी बर्फबारी हुई है. ऐसे में बंजार में भी सैलानियों को जीभी और घियागी तक जाने की ही अनुमति दी जा रही है. सैलानी प्रशासन के द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें ताकि उनके साथ किसी प्रकार की दुर्घटना न हो सके."

