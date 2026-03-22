ETV Bharat / bharat

केदारनाथ धाम में बर्फबारी, शून्य से नीचे पहुंचा तापमान, सुरक्षा में जुटे जवान

रुद्रप्रयाग: विश्व प्रसिद्ध ग्यारहवें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ धाम में हालिया भारी बर्फबारी के बाद पूरी केदार घाटी बर्फ की सफेद चादर से ढक गई है. चारों ओर बर्फ से आच्छादित यह धाम जहां एक ओर अलौकिक और दिव्य आभा बिखेर रहा है. वहीं दूसरी ओर यहां की परिस्थितियां बेहद चुनौतीपूर्ण बनी हुई हैं.

शून्य से नीचे तापमान में भी डटे जवान: कड़ाके की ठंड और शून्य से नीचे गिरते तापमान के बावजूद उत्तराखंड पुलिस और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस के जवान पूरी मुस्तैदी से सुरक्षा मोर्चा संभाले हुए हैं. जवान लगातार गश्त कर रहे हैं, ताकि धाम की सुरक्षा और धार्मिक मर्यादा हर हाल में कायम रहे.

केदारनाथ धाम में बर्फबारी (ETV Bharat)

बर्फबारी के बीच चाक-चौबंद सुरक्षा: विषम भौगोलिक परिस्थितियों और लगातार हो रही बर्फबारी के बावजूद सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे क्षेत्र में अभेद्य सुरक्षा घेरा कायम रखा है. धाम के हर कोने पर पैनी नजर रखी जा रही है. जिससे किसी भी अप्रिय घटना को समय रहते रोका जा सके.

आत्मनिर्भरता और अनुशासन की मिसाल: तैनात सुरक्षा बल केवल सुरक्षा तक सीमित नहीं हैं, बल्कि अपने बैरकों और आसपास जमी बर्फ को स्वयं हटाकर व्यवस्थाओं को सुचारू बनाए रख रहे हैं. यह उनके अनुशासन, कर्तव्यनिष्ठा और आत्मनिर्भरता का जीवंत उदाहरण है.