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बदरीनाथ धाम में बर्फबारी, कपाट बंद होने से पहले प्रकृति ने किया बदरीपुरी का श्रृंगार

बदरीनाथ धाम में बर्फबारी ( PHOTO-ETV Bharat )

कल 16 नवंबर सोमवार को बदरीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे. लेकिन कपाट बंद होने से ठीक एक दिन पहले मौसम ने बर्फबारी से पूरी बदरीपुरी का श्रृंगार किया है. चारों तरफ बर्फबारी से नजारा बेहद सुंदर हो गया है. वहीं बर्फबारी के बीच भगवान बदरी विशाल के दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालुओं के लिए यह पल यादगार बन गया है. कई श्रद्धालु इस खूबसूरत नजारे को अपने मोबाइल के कैमरों में कैद करते दिखाई दिए.