बदरीनाथ में भी शुरू हुई बर्फबारी, निचले इलाकों में बढ़ी ठंड, चलने लगी शीतलहर

चमोली: लंबे इंतजार के बाद देवभूमि के मौसम ने आखिरकार अपना मिजाज बदल लिया है. चमोली जिले में स्थित भू-बैकुंठ बदरीनाथ धाम में बर्फबारी शुरू हो गई है. बदरीनाथ में बर्फबारी के बाद यहां की पहाड़ियां चांदी सी चमक उठी हैं. पूरी घाटी ने सफेद चादर ओढ़ ली है. अचानक आए इस बदलाव के कारण बदरीनाथ धाम और आसपास के क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है.

बर्फबारी के बाद स्थानीय कारोबारियों के चेहरे भी खिले हुये हैं. बदरीनाथ धाम में बर्फबारी के बाद तापमान भी माइनस में पहुंच गया है. बदरीनाथ के साथ ही हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी भी बर्फ से लकदक हो गई है. पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बाद निचले इलाकों में भी ठंड बढ़ गई है. लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते देखे जा सकते हैं.

बदरीनाथ में भी शुरू हुई बर्फबारी (ETV Bharat)

पिछले करीब तीन महीनों से सूखे जैसे हालात का सामना कर रहे पहाड़ों में इस बर्फबारी ने जहां स्थानीय लोगों और काश्तकारों के चेहरे पर खुशी ला दी है, वहीं तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है.