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बदरीनाथ हेमकुंड में ताजा हिमपात, चांदी सी चमकी पहाड़ियां, बर्फबारी के बाद बढ़ी ठंड

बदरीनाथ और हेमकुंड साहिब में हो रही बर्फबारी तथा निचले क्षेत्रों में बारिश से मौसम में ठंडक बढ़ गई है.

SNOWFALL IN BADRINATH AND HEMKUND
बदरीनाथ में बर्फबारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 20, 2026 at 12:54 PM IST

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चमोली: जनपद में देर शाम से ही मौसम ने करवट ले ली है. जिले के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि उच्च हिमालयी क्षेत्रों में ताजा हिमपात हो रहा है. बदरीनाथ धाम सहित हेमकुंड साहिब में लगातार बर्फबारी से पूरा क्षेत्र बर्फ की सफेद चादर से ढक गया है.

बदरीनाथ में एक बार फिर ताजा बर्फ पड़ने से धाम बर्फ की आगोश में नजर आ रहा है. ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो प्रकृति ने भगवान बदरी नारायण के धाम को सजाने में कोई कमी न छोड़ी हो. मार्च माह के अंतिम दिनों में भी यहां की पहाड़ियां चांदी की तरह चमकती दिखाई दे रही हैं.

बदरीनाथ और हेमकुंड साहिब में हो रही बर्फबारी तथा निचले क्षेत्रों में बारिश से मौसम में ठंडक बढ़ गई है. औली में भी बर्फबारी और सुहावने मौसम का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं.

बदरीनाथ में बर्फबारी (ETV Bharat)

चमोली जिले के कई इलाकों में देर शाम से ही बारिश जारी है. जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. ठंड एक बार फिर लौट आई है. बारिश और बर्फबारी से जहां आम जनजीवन प्रभावित हुआ है, वहीं किसानों के चेहरे खिल उठे हैं. किसानों का कहना है कि लंबे समय से बारिश नहीं होने के कारण फसलें ठीक से विकसित नहीं हो पा रही थीं. जिससे उनकी चिंताएं बढ़ गई थी.

पिछले कुछ दिनों से मौसम के बदले मिजाज बदल रहा है. अच्छी बारिश-बर्फबारी हो रही है. यह फसलों के लिए काफी लाभदायक माना जा रहा है. अब किसानों को अच्छी पैदावार की उम्मीद जगी है.

बर्फबारी से बदला पहाड़ों का नजारा: प्रदेश के ऊंचाई वाले जिलों में बर्फबारी हुई हैं. केदारनाथ धाम और उसके आसपास के इलाकों में हुई बर्फबारी के बाद पूरा क्षेत्र एक बार फिर सफेद चादर से ढका है. स्थानीय लोगों के मुताबिक मार्च के महीने में इस तरह की बर्फबारी कम ही देखने को मिलती है. इस बार पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण मौसम में अचानक बदलाव आया है. बर्फबारी के चलते पहाड़ों में ठंड भी बढ़ गई है. कई जगहों पर सुबह के समय घना कोहरा भी देखने को मिल रहा है.

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