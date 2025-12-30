ETV Bharat / bharat

बर्फबारी ने लूट लिया दिल, आई टूरिस्टों की बाढ़, न्यू ईयर ईव से पहले कश्मीर के होटलों में जगह नहीं

टैक्सी ऑपरेटरों, शिकारा मालिकों और स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि अपेक्षित पैदल यात्रियों से सर्दियों की आजीविका को बहुत जरूरी बढ़ावा मिल सकता है ऑफिशियल डेटा के मुताबिक, जनवरी में कश्मीर इलाके में करीब 1.48 लाख घरेलू टूरिस्ट और 3,385 विदेशी टूरिस्ट आए, इसके बाद फरवरी में 1.43 लाख घरेलू और 4,116 विदेशी टूरिस्ट आए.

होटल व्यवसायी यात्रियों का विश्वास बहाल करने के लिए बेहतर सड़क संपर्क, बेहतर उड़ान कार्यक्रम और बढ़ी हुई सुरक्षा व्यवस्था को श्रेय देते हैं.

कई हाउसबोट और होटलों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम, पारंपरिक कश्मीरी व्यंजन और अलाव रातों सहित विशेष नए साल के पैकेज की घोषणा की है.

श्रीनगर में, हाउसबोट और होटल व्यस्त नए साल की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बुकिंग में उछाल जारी है. घाटी में बर्फबारी ने इस आकर्षण को और बढ़ा दिया है, जिससे पिछले सप्ताह डल झील और शहर भर में आवास की मांग बढ़ गई है. पर्यटन हितधारकों का कहना है कि घरेलू यात्रियों, विशेष रूप से परिवारों और युवा पर्यटकों से अग्रिम आरक्षण, महीनों के रद्दीकरण के बाद एक सकारात्मक सर्दियों के मौसम की ओर इशारा करते हैं.

उन्होंने कहा, "बर्फबारी ने यात्रियों का मूड पूरी तरह बदल दिया है. नए साल की शाम के आसपास एक और बर्फबारी की उम्मीद है, इसलिए बाकी सर्दियों में भी बर्फबारी अच्छी रहेगी."

कुथू ने कहा कि बर्फबारी से जनवरी और फरवरी के लिए पूछताछ में भी वृद्धि हुई है. उन्होंने कहा, "कई यात्री जिन्होंने अपनी सर्दियों की योजनाओं में देरी की थी, वे अब फिर से बुकिंग कर रहे हैं. ये उद्योग के लिए उत्साहजनक संकेत हैं."

ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ कश्मीर (TAAK) के पूर्व अध्यक्ष फारूक अहमद कुथू ने कहा, "बर्फबारी का शीतकालीन पर्यटन पर बहुत सकारात्मक और महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है. गुलमर्ग के सभी होटल बिक चुके हैं. हमें इतनी भीड़ की उम्मीद नहीं थी, लेकिन पर्यटकों की आमद ने हमारी उम्मीदों को पार कर लिया है."

उत्तर कश्मीर का स्की रिसॉर्ट गुलमर्ग सबसे बड़ा लाभार्थी के रूप में उभरा है, जहां पिछले सप्ताह सीजन की पहली बड़ी बर्फबारी के बाद नए साल की अवधि के लिए होटलों में लगभग 100 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई है.

ऊंचाई वाले क्षेत्रों और प्रमुख पर्यटन स्थलों पर ताजा बर्फबारी ने घाटी को सर्दियों के नजारे में बदल दिया है, जो बड़ी संख्या में घरेलू पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है.

श्रीनगर (जम्मू कश्मीर): हाल ही में हुई बर्फबारी ने कश्मीर के विंटर टूरिज्म में नई जान डाल दी है, और न्यू ईयर ईव के आसपास बर्फबारी का एक और दौर आने का अनुमान है. इससे सीजनल भीड़ और बढ़ जाएगी छुट्टियों के लिए गुलमर्ग और पहलगाम के होटल पूरी तरह से बुक हो चुके हैं, जबकि श्रीनगर में होटलों और हाउसबोट के लिए रिज़र्वेशन तेज़ी से बढ़ गए हैं.

मार्च में 1.74 लाख घरेलू और 2,006 विदेशी टूरिस्ट आए, जबकि अप्रैल में करीब 1.75 लाख घरेलू और 4,145 विदेशी टूरिस्ट आए, जिसके बाद सुरक्षा चिंताओं की वजह से ट्रैफिक में भारी कमी आई.

पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद, मई में टूरिस्ट की संख्या में काफी कमी आई, सिर्फ 18,246 घरेलू और 607 विदेशी विजिटर आए. जून से रिकवरी शुरू हुई, जिसमें 57,458 घरेलू और 844 विदेशी टूरिस्ट आए, जबकि जुलाई में 98,424 घरेलू और 1,172 विदेशी टूरिस्ट आए.

अगस्त में 62,430 घरेलू और 1,399 विदेशी टूरिस्ट आए, इसके बाद सितंबर में 31,878 घरेलू और 1,302 विदेशी विजिटर आए. अक्टूबर में 58,853 घरेलू और 1,017 विदेशी टूरिस्ट आए, जबकि नवंबर में 55,904 घरेलू और 849 विदेशी टूरिस्ट आए.

दिसंबर के पहले दो हफ़्ते में 22,829 घरेलू और 519 विदेशी विजिटर आए. दिक्कतों के बावजूद, जम्मू और कश्मीर में 2025 तक 1.58 करोड़ से ज़्यादा टूरिस्ट आए, जिसमें ज़्यादातर तीर्थयात्रा, घूमने-फिरने और एडवेंचर ट्रैवल शामिल थे. हालांकि यह आंकड़ा 2024 में पंजीकृत 2.36 करोड़ आगंतुकों के रिकॉर्ड से थोड़ा कम है, जिसमें लगभग 65,000 विदेशी पर्यटक शामिल थे.

अधिकारियों का कहना है कि परिस्थितियों को देखते हुए कुल मिलाकर फुटफॉल मजबूत बना हुआ है. निदेशक पर्यटन कश्मीर सैयद क़मर सज्जाद ने कहा कि शीतकालीन पर्यटन में विशेष रूप से गुलमर्ग में उल्लेखनीय पुनरुद्धार देखा गया है, जो देश के प्रमुख शीतकालीन खेल गंतव्य के रूप में काम करना जारी रखता है.

सज्जाद ने कहा, "इस सीजन में शीतकालीन पर्यटन में एक मजबूत पुनरुद्धार देखा गया है, और गुलमर्ग देश की शीतकालीन खेल राजधानी बना हुआ है. इसमें पिछले चरम वर्षों के बराबर अधिभोग स्तर है."

उन्होंने आगे कहा, "ताजा बर्फबारी ने पर्यटकों के विश्वास को नवीनीकृत किया है, और हम प्रमुख स्थलों पर विशेष रूप से नए साल की अवधि के दौरान उत्साहजनक फुटफॉल देख रहे हैं."

सज्जाद ने कहा, "हमारा ध्यान बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, शीतकालीन खेलों को बढ़ावा देने और यह सुनिश्चित करने पर है कि पर्यटन स्थानीय युवाओं के लिए स्थायी रोजगार के अवसर पैदा करे."

पर्यटन विभाग ने युवा उत्साही लोगों को प्रशिक्षित करने और शीतकालीन खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग और दूधपथरी में 14 दिवसीय एकीकृत स्कीइंग कार्यक्रम की भी घोषणा की है.

अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की पहल का उद्देश्य स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करते हुए पर्यटन को मजबूत करना है.

इस बीच, भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 30 दिसंबर से जम्मू और कश्मीर के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बर्फबारी का अनुमान लगाया है, और 1 जनवरी तक ऊंचे इलाकों में ताजा बर्फबारी होने की उम्मीद है.

उत्तर और मध्य कश्मीर के कुछ हिस्सों में, विशेष रूप से ज़ोजिला-द्रास अक्ष पर मध्यम बर्फबारी की संभावना है, जहां 10 इंच तक बर्फबारी संभव है 1 जनवरी की दोपहर से मौसम में सुधार होने की उम्मीद है, और कई दिनों तक मौसम सूखा रहने की संभावना है. टूरिज्म अधिकारियों का कहना है कि विजिटर्स के लिए एक सुरक्षित और आरामदायक न्यू ईयर पक्का करने के लिए इंतजाम किए गए हैं.