नए साल पर 'व्हाइट न्यू ईयर' की उम्मीद, शिमला में उमड़ा सैलानियों का सैलाब, सड़कों पर रेंग रही गाड़ियां

शहर की सभी प्रमुख पार्किंग (जैसे कार्ट रोड पार्किंग) पूरी तरह फुल हो चुकी हैं. जगह न मिलने के कारण सैलानियों ने मजबूरी में गाड़ियां सड़क किनारे खड़ी कर दी हैं. इससे होटल हॉलीडे होम से बेम्लोई तक और बस स्टैंड से हिमलैंड तक घंटों लंबा जाम लग रहा है. वहीं, शिमला-शोघी हाईवे पर वाहनों की कई किलोमीटर लंबी कतारें देखी जा रही हैं. विधानसभा चौक से लेकर घोड़ा चौकी तक का सफर तय करने में लोगों को घंटों लग रहे हैं.

शिमला में इस समय स्थिति यह है कि शहर की क्षमता से कहीं अधिक वाहन सड़कों पर हैं. शिमला के एसएसपी संजीव कुमार गांधी ने बताया कि, रोजाना 5,000 से 6,000 वाहन प्रवेश कर रहे हैं. पिछले महज चार दिनों के भीतर करीब 35,000 गाड़ियां शिमला की सीमाओं के अंदर दाखिल हो चुकी हैं.

शिमला: दिसंबर का अंतिम सप्ताह आते ही पहाड़ों की रानी शिमला एक बार फिर देश भर के पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन गई है. नए साल (2026) के स्वागत के लिए राजधानी शिमला में सैलानियों का ऐसा सैलाब उमड़ा है कि प्रशासन भी पूरी तरह से एक्टिव मोड पर है. एक ओर जहां पर्यटकों का जोश सातवें आसमान पर है, वहीं दूसरी ओर भारी भीड़ ने स्थानीय प्रशासन और आम जनता की मुश्किलें बढ़ा दी हैं.

न्यू ईयर से पहले शिमला में पार्किंग संकट

पर्यटन निगम की लिफ्ट पर 'घंटों का इंतजार'

शिमला के निचले हिस्से से मालरोड पहुंचने का सबसे सुलभ साधन 'लिफ्ट' इस समय पर्यटकों की भारी भीड़ का गवाह बनी हुई है. दोपहर 3:00 बजे के बाद से ही लिफ्ट के सामने पर्यटकों की लाइन लगनी शुरू हो जाती है, जो देर रात तक कार्ट रोड तक पहुँच रही है. सैलानियों को मालरोड जाने के लिए लिफ्ट के बाहर आधे से पौने घंटे तक अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है. बावजूद इसके, पर्यटकों का उत्साह कम नहीं हो रहा है.

नए साल के जश्न को लेकर भारी संख्या में सैलानी पहुंच रहे शिमला (ETV Bharat)

स्थानीय लोगों और पर्यटकों के अनुभव

दिल्ली और पंजाब से आए पर्यटकों का कहना है कि, वे बर्फबारी की उम्मीद में यहां आए हैं. जाम से परेशानी जरूर है, लेकिन विंटर कार्निवल और मालरोड की रौनक सब कुछ भुला देती है. वहीं, शिमला के स्थानीय निवासियों के लिए यह भीड़ किसी मुसीबत से कम नहीं है. ऑफिस जाने वाले लोगों और एम्बुलेंस जैसी आपातकालीन सेवाओं को जाम के कारण भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. पैदल चलने वाले रास्तों पर भी तिल धरने की जगह नहीं बची है.

कारोबारियों की 'चांदी': चमका पर्यटन व्यवसाय

जहां भीड़ से व्यवस्था बिगड़ी है, वहीं स्थानीय कारोबार के लिए यह सीजन संजीवनी बनकर आया है. विंटर कार्निवल और वीकेंड के संगम ने व्यापार को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है. शिमला व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष अजय सरना ने बताया कि, "कार्निवल के चलते इस बार सैलानियों की संख्या उम्मीद से अधिक है. इससे होटल मालिकों, रेस्टोरेंट संचालकों और छोटे दुकानदारों का मुनाफा बढ़ा है. केवल होटल ही नहीं, बल्कि टैक्सी चालक, पार्किंग संचालक, घोड़ा चालक और मालरोड पर घूमने वाले फोटोग्राफरों का काम भी जोरों पर है."

होटल ऑक्यूपेंसी और विशेष छूट

शिमला के होटल उद्योग में इस समय 90% से अधिक की बुकिंग देखी जा रही है. न्यू ईयर के लिए लगभग सभी होटल एडवांस बुक हो चुके हैं. पर्यटकों को बेहतर अनुभव देने के लिए कई होटल मालिक एडवांस बुकिंग पर 20 प्रतिशत तक की छूट भी दे रहे हैं. - प्रिंस कुकरेजा, उपाध्यक्ष, होटल एसोसिएशन

शिमला नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान ने स्पष्ट किया है कि, "पर्यटकों की सुविधा प्रशासन की प्राथमिकता है. उन्होंने बताया कि पर्यटकों को पार्किंग की समस्या न हो, इसके लिए प्रतिबंधित मार्गों (Restricted Roads) को भी अस्थायी रूप से पार्किंग के लिए खोल दिया गया है."

नए साल के जश्न को लेकर शिमला तैयार (ETV Bharat)

शहर में अतिरिक्त पुलिस जवानों की तैनाती की गई है. विंटर कार्निवल के माध्यम से पर्यटकों के मनोरंजन के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है ताकि भीड़ एक ही जगह जमा न हो.

शिमला, कुफरी और मनाली में बर्फबारी की संभावना

मौसम विभाग ने 30 और 31 दिसंबर को पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण शिमला, कुफरी और मनाली में बर्फबारी की संभावना जताई है. न्यूनतम तापमान में 1.7 डिग्री की गिरावट आ चुकी है, जिससे कड़ाके की ठंड पड़ रही है. शिमला इस समय एक तरफ 'जश्न' और दूसरी तरफ 'जाम' के बीच फंसा हुआ है. विंटर कार्निवल की चमक और बर्फबारी की उम्मीद ने इस बार पहाड़ों की रानी को सैलानियों से पूरी तरह पाट दिया है. यदि आप भी शिमला की ओर रुख कर रहे हैं, तो अपने पास पर्याप्त समय रखें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें.

