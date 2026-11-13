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कश्मीर के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी, राजदान दर्रा बंद होने से गुरेज का संपर्क कटा

कश्मीर के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी ( ETV Bharat )

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा, बांदीपोरा, गुरेज, सोनमर्ग और गुलमर्ग समेत ऊंचाई वाले कई इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई. बारिश और बर्फबारी से कश्मीर घाटी में मौसम में अचानक बदलाव आया. इसके चलते सड़क संपर्क बाधित हुआ और ट्रैफिक एडवाइजरी जारी करनी पड़ी.

बांदीपुरा जिले में गुरेज घाटी के मैदानी इलाकों में गुरुवार दोपहर से शुक्रवार सुबह तक भारी बर्फबारी हुई. दवार, चूरवान, बक्तूर और कंजलवान उन इलाकों में से थे जहाँ बर्फबारी हुई, जिससे नजारा सफेद हो गया. बर्फबारी की वजह से राजदान दर्रा बंद करना पड़ा, जो गुरेज को बांदीपुरा जिले के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली अकेली सड़क है.

बांदीपुरा-गुरेज रोड पर ट्रैफिक रुक गया जिससे घाटी सड़क से कट गई. अधिकारियों ने मौसम की स्थिति और सड़क बंद होने को देखते हुए टूरिस्ट और दूसरे यात्रियों को गुरेज छोड़ने और उस इलाके में जाने से बचने की सलाह दी थी. गुलमर्ग, सोनमर्ग और उत्तरी कश्मीर के कुछ हिस्सों में भी मौसम की पहली बर्फबारी हुई, जबकि पूरे इलाके के कई मौसम केंद्रों पर बारिश रिकॉर्ड की गई. श्रीनगर में मौसम विभाग के मौसम केंद्र के अनुसार शुक्रवार सुबह 8:30 बजे खत्म हुए 24 घंटों में गुलमर्ग में 40.6 एमएम बारिश रिकॉर्ड की गई. इसी दौरान कुपवाड़ा में 37.3 एमएम, पहलगाम में 22.4 एमएम और श्रीनगर में 16.3 एमएम बारिश हुई. गुरुवार को श्रीनगर में अधिकतम तापमान 10.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि गुलमर्ग में अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. कुपवाड़ा में 8.4 डिग्री सेल्सियस और पहलगाम में 10.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. इस बीच ट्रैफिक पुलिस हेडक्वार्टर ने शुक्रवार के लिए एक एडवाइजरी जारी की. इसमें जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे (NH-44) पर सड़कों की मुश्किल हालत के बारे में आने-जाने वालों को चेतावनी दी गई. एडवाइजरी के मुताबिक बुधवार शाम 4 बजे से गुरुवार शाम 4 बजे के बीच उधमपुर जिले के दावल में एक सिंगल-लेन वाला हिस्सा, ऊबड़-खाबड़ और ऊबड़-खाबड़ सड़क, और मारोग और किश्तवाड़ी पाथेर के बीच एक और सिंगल-लेन वाले हिस्से की वजह से ट्रैफिक बहुत धीमा चला. डलवास में एक गाड़ी खराब होने से भी ट्रैफिक पर असर पड़ा.