कश्मीर के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी, राजदान दर्रा बंद होने से गुरेज का संपर्क कटा
गुलमर्ग, सोनमर्ग और उत्तरी कश्मीर के कुछ हिस्सों में भी मौसम की पहली बर्फबारी हुई.
Published : November 13, 2026 at 10:09 AM IST
श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा, बांदीपोरा, गुरेज, सोनमर्ग और गुलमर्ग समेत ऊंचाई वाले कई इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई. बारिश और बर्फबारी से कश्मीर घाटी में मौसम में अचानक बदलाव आया. इसके चलते सड़क संपर्क बाधित हुआ और ट्रैफिक एडवाइजरी जारी करनी पड़ी.
बांदीपुरा जिले में गुरेज घाटी के मैदानी इलाकों में गुरुवार दोपहर से शुक्रवार सुबह तक भारी बर्फबारी हुई. दवार, चूरवान, बक्तूर और कंजलवान उन इलाकों में से थे जहाँ बर्फबारी हुई, जिससे नजारा सफेद हो गया. बर्फबारी की वजह से राजदान दर्रा बंद करना पड़ा, जो गुरेज को बांदीपुरा जिले के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली अकेली सड़क है.
बांदीपुरा-गुरेज रोड पर ट्रैफिक रुक गया जिससे घाटी सड़क से कट गई. अधिकारियों ने मौसम की स्थिति और सड़क बंद होने को देखते हुए टूरिस्ट और दूसरे यात्रियों को गुरेज छोड़ने और उस इलाके में जाने से बचने की सलाह दी थी.
गुलमर्ग, सोनमर्ग और उत्तरी कश्मीर के कुछ हिस्सों में भी मौसम की पहली बर्फबारी हुई, जबकि पूरे इलाके के कई मौसम केंद्रों पर बारिश रिकॉर्ड की गई. श्रीनगर में मौसम विभाग के मौसम केंद्र के अनुसार शुक्रवार सुबह 8:30 बजे खत्म हुए 24 घंटों में गुलमर्ग में 40.6 एमएम बारिश रिकॉर्ड की गई.
इसी दौरान कुपवाड़ा में 37.3 एमएम, पहलगाम में 22.4 एमएम और श्रीनगर में 16.3 एमएम बारिश हुई. गुरुवार को श्रीनगर में अधिकतम तापमान 10.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि गुलमर्ग में अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. कुपवाड़ा में 8.4 डिग्री सेल्सियस और पहलगाम में 10.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.
इस बीच ट्रैफिक पुलिस हेडक्वार्टर ने शुक्रवार के लिए एक एडवाइजरी जारी की. इसमें जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे (NH-44) पर सड़कों की मुश्किल हालत के बारे में आने-जाने वालों को चेतावनी दी गई.
एडवाइजरी के मुताबिक बुधवार शाम 4 बजे से गुरुवार शाम 4 बजे के बीच उधमपुर जिले के दावल में एक सिंगल-लेन वाला हिस्सा, ऊबड़-खाबड़ और ऊबड़-खाबड़ सड़क, और मारोग और किश्तवाड़ी पाथेर के बीच एक और सिंगल-लेन वाले हिस्से की वजह से ट्रैफिक बहुत धीमा चला. डलवास में एक गाड़ी खराब होने से भी ट्रैफिक पर असर पड़ा.
दावल में ट्रैफिक को रेगुलेट किया जा रहा था, जहां सिंगल-लेन वाला हिस्सा करीब 30 से 40 मीटर तक फैला हुआ है. ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने यात्रियों और हल्के मोटर व्हीकल चलाने वालों को सलाह दी गई कि वे जम्मू-श्रीनगर हाईवे पर दिन के समय सफर करें और रात में सफर करने से बचें, क्योंकि पत्थर गिरने और लैंडस्लाइड का खतरा है, साथ ही रामबन और बनिहाल के बीच कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है.
हाईवे को चौड़ा करने के काम की वजह से डिगडो-खूनी नाला इलाके में दिन के समय, सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक, कश्मीर जाने वाले तेल और गैस टैंकरों की आवाजाही पर भी रोक लगा दी गई है. ज्वलनशील सामान ले जाने वाले टैंकरों को टनल से गुजरने की इजाजत नहीं है.
एडवाइजरी में कहा गया है कि चेनानी से आगे चढ़ाई पर टैंकरों की आवाजाही सिर्फ शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे के बीच ही होगी. ऑपरेटरों से कहा गया है कि वे अपनी यात्रा उसी हिसाब से प्लान करें. शुक्रवार को पैसेंजर गाड़ियों, प्राइवेट कारों और भारी मोटर गाड़ियों को जम्मू-श्रीनगर हाईवे पर दोनों तरफ जाने की इजाजत थी, बशर्ते मौसम ठीक हो और सड़क की हालत ठीक हो.
आने-जाने वालों को लेन डिसिप्लिन का पालन करने और ओवरटेक करने और गलत लेन में गाड़ी चलाने से बचने की सलाह दी गई थी. किश्तवाड़-सिंथन-अनंतनाग रोड पर, पैसेंजर गाड़ियों और प्राइवेट कारों को दोनों तरफ जाने की इजाजत थी, बशर्ते मौसम और सड़क की हालत ठीक हो और रोड मेंटेनेंस एजेंसियों से मंजूरी मिल जाए.
गाड़ियों को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे के बीच पीपी पराना से अनंतनाग की ओर और सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे के बीच डक्सुम से किश्तवाड़ की ओर जाने की इजाजत थी. जोजिला पास के आस-पास लगातार बर्फबारी की वजह से एसएसजी रोड कुछ समय के लिए गाड़ियों के ट्रैफिक के लिए बंद रहा. पीर की गली में लगातार बर्फबारी की वजह से मुगल रोड भी बंद कर दिया गया था.
अधिकारियों ने यात्रियों को सलाह दी कि वे अपनी यात्रा शुरू करने से पहले ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से सड़क की हालत की पुष्टि कर लें, खासकर उन रास्तों पर जहाँ बर्फबारी, लैंडस्लाइड और पत्थर गिरने का खतरा रहता है.