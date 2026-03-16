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हिमाचल में भारी बर्फबारी के बीच रेस्क्यू किए गए हजारों सैलानी, 1100 से अधिक वाहनों को सुरक्षित निकाला

अटल टनल के पास फंसे हुए अधिकतर वाहनों को मनाली की ओर निकाल लिया गया.

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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 16, 2026 at 10:46 PM IST

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कुल्लू: जिला लाहौल स्पीति की लाहौल घाटी में सोमवार सुबह से ही भारी बर्फबारी का दौर जारी है. वहीं अटल टनल के आसपास भी लगातार बर्फबारी हो रही है. ऐसे में रविवार रात के समय यहां 1000 से अधिक वाहन फंस गए थे. रविवार रात से ही उन्हें निकालने का क्रम जारी रहा. सोमवार शाम तक अटल टनल के पास फंसे हुए अधिकतर वाहनों को मनाली की ओर निकाल लिया गया जो छोटे वाहन बर्फ पर फिसल रहे थे. उन वाहनों में सवार लोगों को भी पुलिस प्रशासन के द्वारा 4/4 वाहनों के माध्यम से मनाली पहुंचाया गया.

भारी बर्फबारी के बीच रेस्क्यू किए गए हजारों सैलानी

सोमवार को भारी बर्फबारी के बीच भी मनाली प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर तैनात रही. लेकिन बीती शाम से फंसे सैलानियों को बर्फबारी के बीच खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. कई सैलानी पैदल ही अटल टनल से नीचे सोलंग नाला की ओर रवाना हुए तो कई सैलानियों के वहां भी बर्फ में फिसलने के कारण दुर्घटनाग्रस्त होने से बाल बाल बच गए. ऐसे में खराब मौसम के चलते हजारों लोगों की जान पर बन आई थी, लेकिन प्रशासन तथा पुलिस की टीम ने मुस्तैदी दिखाते हुए बीती रात से ही रेस्क्यू कार्य शुरू किया और सोमवार शाम तक सभी लोगों को सुरक्षित मनाली पहुंचाया गया.

भारी बर्फबारी के बीच रेस्क्यू किए गए हजारों सैलानी (ETV Bharat)

अटल टनल के पास फंसे चालक प्रदीप ने बताया कि, "हमलोग रविवार शाम से ही यहां पर फंसे हुए थे. 4/4 वाहनों को यहां से निकलने में आसानी हो रही थी. लेकिन, बाकी दूसरे वाहन यहां पर बर्फ पर फिसल रहे थे. ऐसे में भारी बर्फबारी के चलते उन्हें भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन प्रशासन तथा पुलिस के द्वारा यहां फंसे हुए सभी लोगों को सुरक्षित मनाली की ओर ले जाया जा रहा है."

भारी बर्फबारी के चलते वाहन चालक परेशान

टैक्सी चालक धनराज ने बताया कि, जब उन्हें हमें पर सैलानियों के फंसे होने की सूचना मिली तो हमलोग भी यहां पर आ गए. ऐसे में वह रविरात से ही सैलानियों को यहां से बाहर निकालने का कार्य कर रहे हैं. फोर बाई फोर वाहनों के माध्यम से यहां फंसे हुए लोगों को निकाला गया. भारी बर्फबारी के चलते रविवार शाम से ही यहां लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब अधिकतर लोगों को यहां से सुरक्षित निकाल लिया गया है.

वाहन चालक गंभीर सिंह ने बताया कि, "रविवार शाम से वह यहां पर फंसे हुए हैं. ऐसे में अब धीरे-धीरे यहां से वाहनों को मनाली की ओर निकाला जा रहा है, लेकिन यहां पर फंसे हुए लोगों के लिए न तो खाने की व्यवस्था है और न ही उन्हें पीने के लिए पानी मिला. ऐसे में बर्फबारी के चलते उन्हें यहां पर खासी दिक्कत उठानी पड़ी, लेकिन अब धीरे-धीरे वाहन यहां से निकाले जा रहे हैं."

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सोमवार शाम तक सभी लोगों को सुरक्षित मनाली पहुंचाया गया (ETV Bharat)

वाहन चालक अमित ने बताया कि, रविवार को मनाली से केलांग के लिए और निकला था. उस दौरान हल्की बर्फबारी हो रही थी, लेकिन जब वह वापस मनाली की ओर लौट रहे थे तो बर्फबारी काफी तेज हो गई. ऐसे में वह रविवार शाम से यहां पर फंसे रहे. अब यहां से वाहनों को निकाला जा रहा है तो उम्मीद है कि वह अब मनाली पहुंच पाएंगे.

बर्फबारी के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन में सैकड़ों वाहनों को सुरक्षित निकाला

उपायुक्त, अनुराग चंद्र शर्मा ने बताया कि, "रविवार अचानक हुई भारी बर्फबारी के कारण अटल टनल के साउथ पोर्टल के पास लगभग 1500 वाहन फंस गए थे. ज़िला प्रशासन, पुलिस, और बॉर्डर रोड ऑर्गनाइजेशन (बीआरओ) की टीमों द्वारा तुरंत राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया गया. इस दौरान रात लगभग 4 बजे तक करीब 1100 से 1200 वाहनों को सुरक्षित रूप से मनाली की ओर निकाल लिया गया. इसके अलावा साउथ पोर्टल पर फंसे लगभग 300 वाहनों को भी बाद में सुरक्षित रूप से मनाली की ओर रवाना किया गया है."

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मनाली प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर तैनात (ETV Bharat)

उपायुक्त ने बताया कि, सोमवार सुबह से बचाव अभियान फिर से शुरू किया गया. साउथ पोर्टल पर कल फंसे रहे 300 वाहनों को आज सुरक्षित रूप से मनाली की ओर निकाल दिया गया है. वहीं सुबह सिस्सू की ओर से आए लगभग 300 वाहनों को भी धीरे-धीरे सुरक्षित रूप से मनाली की ओर भेजा जा रहा है. उन्होंने बताया कि मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कुल्लू और डीएसपी मनाली अपनी टीमों सहित मौजूद हैं. इसके अलावा बीआरओ के मेजर एम.एस. परमार अपनी टीम के साथ मौके पर तैनात हैं और सभी फंसे वाहनों को सुरक्षित रूप से मनाली की ओर भेजने का कार्य किया जा रहा है. साउथ पोर्टल की सुरक्षा के लिए तैनात 20 जवान भी पिछले 24 घंटों से लगातार राहत एवं बचाव कार्य में सहयोग कर रहे हैं.

ऊंचाई वाले क्षेत्रों की यात्रा न करने की अपील

उपायुक्त ने आम लोगों और पर्यटकों से अपील करते हुए कहा कि मौसम खराब होने की स्थिति में बिना आवश्यक जानकारी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों की यात्रा न करें. यात्रा से पहले मौसम और सड़क की स्थिति की जानकारी अवश्य लें और प्रशासन और पुलिस द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें, ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा या जोखिम से बचा जा सके.

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