बर्फबारी ने किया बदरीनाथ का श्वेत शृंगार, देखिए मनमोहक वीडियो
बदरीनाथ धाम में जमकर बर्फ गिरी है, 23 अप्रैल को बदरीनाथ के कपाट खुल रहे हैं
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : March 21, 2026 at 3:04 PM IST
चमोली: इस साल मार्च आखिर में बर्फबारी हो रही है. बर्फबारी के महीने नवंबर, दिसंबर और जनवरी के साथ फरवरी में भी कुछ खास बर्फबारी नहीं हुई थी. अब मार्च बीतने को है तो बर्फबारी हो रही है. इस साल चारधाम यात्रा 19 अप्रैल से शुरू हो रही है.
बदरीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल को खुलेंगे. इस बीच बर्फबारी से बदरीनाथ सफेद चादर से ढक गया है. ऐसा लग रहा है मानो प्रकृति ने किया भगवान नारायण का शृंगार किया हो.
बर्फ से हुआ भगवान बदरीनाथ का शृंगार: दो दिन से लगातार हो रही बारिश और बर्फबारी के बाद भू-बैकुंठ बदरीनाथ धाम बर्फ की आगोश में ढका नजर आ रहा है. ताजा हिमपात के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो प्रकृति ने स्वयं भगवान नारायण के शृंगार में कोई कमी नहीं छोड़ी हो. बदरीनाथ धाम सहित आसपास की ऊंची-ऊंची पहाड़ियां बर्फ से ढककर चांदी की तरह चमक रही हैं.
चांदी सी चमक रही बदरीनाथ की चोटियां: मानो भगवान नारायण के इस दिव्य शृंगार में यहां मौजूद पर्वतों ने भी चार चांद लगा दिए हों. धूप निकलने के बाद बर्फ से ढके पर्वत और घाटियां और भी अधिक चमक उठीं, जिससे पूरा क्षेत्र मनमोहक और अद्भुत दिखाई दे रहा है. बर्फ की सफेद चादर के बीच स्थित बदरीनाथ मंदिर की दिव्यता और भव्यता श्रद्धालुओं का मन मोह लेने वाली है.
इधर उत्तराखंड में आगामी चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां भी तेज हो गई हैं. यात्रा शुरू होने से पहले सरकार की ओर से अधिकारियों को समय पर सभी व्यवस्थाएं पूरी करने के निर्देश दिए जा रहे हैं, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो.
मौसम के अचानक बदले मिजाज से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली है, वहीं बर्फबारी के बाद बदरीनाथ धाम से जो दिव्य और भव्य तस्वीर सामने आई है, उसने श्रद्धालुओं और प्रकृति प्रेमियों का मन मोह लिया है. भगवान बदरी विशाल का मंदिर बर्फबारी के बाद और भी अधिक खूबसूरत और आकर्षक नजर आ रहा है.
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