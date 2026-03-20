बदरीनाथ में कंचनगंगा के पास खिसकती दिखी बर्फ, एवलॉन्च का अलर्ट भी जारी
बदरीनाथ धाम में जमकर हो रही बर्फबारी, कंचनगंगा के पास खिसकती नजर आई बर्फ, ऐसा लग रहा मानो बह रही हो सफेद दूध की धारा
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : March 20, 2026 at 10:40 PM IST
चमोली: उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में लगातार बारिश और बर्फबारी हो रही है. इसी बीच चमोली जिले के बदरीनाथ धाम से एक वीडियो सामने आया है. जिसमें बर्फ खिसकती नजर आ रही है. यह घटना कंचनगंगा के पास देखने को मिली है. जहां पहाड़ों से फिसलती बर्फ नदी की ओर इस तरह बहती नजर आई, मानो सफेद दूध की धारा बह रही हो.
कंचनगंगा के पास खिसकती नजर आई बर्फ: दरअसल, बदरीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत काम कर रहे कर्मचारी जब वापस लौट रहे थे, उसी दौरान कंचनगंगा के पास अचानक ग्लेशियर तेजी से नीचे की ओर बहने लगा. सड़क के ऊपर बर्फ आने से रास्ता बंद हो गया, जिसके चलते कर्मचारी वापस बदरीनाथ धाम लौट आए. कर्मचारियों ने इस पूरे घटनाक्रम को अपने मोबाइल कैमरों में कैद कर लिया, जिसे अब खूब शेयर किया जा रहा है.
बदरीनाथ धाम में जम चुकी करीब 3 फीट बर्फ: बताया जा रहा है कि बदरीनाथ धाम में अब तक करीब 3 फीट तक बर्फ जम चुकी है और लगातार बर्फबारी जारी है. ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है. जबकि, निचले इलाकों में बारिश के साथ ठंड बढ़ गई है. मौसम में आई इस अचानक ठंड से लोगों को एक बार फिर दिसंबर जैसी सर्दी का एहसास होने लगा है और लोगों ने दोबारा गर्म कपड़े निकाल लिए हैं.
बारिश और बर्फबारी से किसानों के चेहरे खिले: वहीं, लगातार हो रही बारिश और बर्फबारी से स्थानीय किसानों के चेहरे जरूर खिल उठे हैं. दरअसल, इस साल दिसंबर और जनवरी में बारिश कम होने के कारण किसानों को फसलों को लेकर चिंता सताने लगी थी, लेकिन मार्च में मौसम के बदलते मिजाज के बाद अब यह बारिश और बर्फबारी खेती के लिए वरदान साबित होती नजर आ रही है.
उधर, विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल औली के ऊपरी इलाकों में भी लगातार बर्फबारी हो रही है, जिससे पर्यटकों की आवाजाही बढ़ने लगी है. दूर-दूर से सैलानी बर्फबारी का आनंद लेने यहां पहुंच रहे हैं, जिससे पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों में भी खुशी का माहौल है. कुल मिलाकर मार्च के अंतिम दिनों में मौसम के बदले मिजाज ने जहां ठंड को फिर से बढ़ा दिया है.
वहीं, किसानों और पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए यह बारिश और बर्फबारी किसी वरदान से कम नहीं मानी जा रही है. उधर, चमोली पुलिस ने इसी वीडियो की पुष्टी की है. पुलिस के मुताबिक, ग्लेशियर पिघलने का वीडियो बदरीनाथ-हनुमानचट्टी के बीच का ही है. जिसकी पुष्टि कर चमोली पुलिस ने ईटीवी भारत को जानकारी दी है.
इन पांच जिलों में एवलॉन्च का अलर्ट: बर्फबारी और हिमस्खलन यानी एवलॉन्च की संभावना के मद्देनजर राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र देहरादून ने अलर्ट जारी किया है. जिसके तहत उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर के जिलाधिकारियों को विशेष सावधानी बरतने के संबंध में जारी आदेश किए गए हैं. इन जिलों के लोगों के सावधानी बरतने को कहा गया है.
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