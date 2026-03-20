ETV Bharat / bharat

बदरीनाथ में कंचनगंगा के पास खिसकती दिखी बर्फ, एवलॉन्च का अलर्ट भी जारी

बदरीनाथ में कंचनगंगा के पास खिसकती दिखी बर्फ ( फोटो सोर्स- Local Resident )