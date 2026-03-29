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केदारनाथ धाम में बर्फीली चुनौती! युद्धस्तर पर काम जारी, अलर्ट मोड में प्रशासन

रुद्रप्रयाग: आगामी केदारनाथ धाम यात्रा 2026 को लेकर जनपद में तैयारियां तेज हो गई हैं. जिलाधिकारी के निर्देशन में प्रशासन की टीमें हर स्तर पर मुस्तैदी के साथ जुटी हुई हैं. केदारनाथ धाम क्षेत्र में जमी भारी बर्फ को हटाने का कार्य युद्ध स्तर पर लगातार जारी है. जिससे यात्रा मार्ग को समय रहते सुचारु किया जा सके.

बर्फबारी के बीच भी पैदल मार्ग से लेकर धाम परिसर तक सफाई और रास्ता खोलने का अभियान लगातार चल रहा है. विषम परिस्थितियों और कड़ाके की ठंड के बावजूद टीमें दिन-रात जुटकर श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित मार्ग तैयार करने में लगी हैं. इस चुनौतीपूर्ण कार्य में भारत-तिब्बत सीमा पुलिस और रुद्रप्रयाग पुलिस के जवान भी पूरी ताकत के साथ प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं. जवान कठिन मौसम में अपनी जान जोखिम में डालकर बर्फ हटाने और मार्ग को सुरक्षित बनाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं.

केदारनाथ धाम में बर्फीली चुनौती! (ETV Bharat)

केदारनाथ पैदलमार्ग पर 60 मजदूरों की टीम को तैनात किया है. जिन्हें दो अलग-अलग दलों में विभाजित कर कार्य में लगाया गया है. एक 30 सदस्यीय दल केदारनाथ धाम से नीचे की ओर बर्फ हटाने का कार्य कर रहा है. दूसरा दल छोटी लिंचोली से ऊपर की ओर बढ़ते हुए मार्ग को साफ करने में जुटा है. यह टीम विशेष रूप से मार्ग के छह प्रमुख ग्लेशियर प्वाइंट्स पर जमी मोटी बर्फ को हटाने का कार्य कर रही है.