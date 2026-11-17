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वैश्विक मंच पर गूंजेगी पहाड़ की बेटी की आवाज, हिमालय और पर्यावरण संरक्षण के उठाएंगी मुद्दे

स्निग्धा तिवारी ( Photo-ETV Bharat )

अल्मोड़ा की बेटी स्निग्धा तिवारी अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण की आवाज बनेंगी. स्निग्धा तिवारी 17 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के ब्लू जोन में आयोजित एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय सत्र एक-दूसरे और पृथ्वी की रक्षा, पर्यावरण संरक्षण के संघर्षों पर बढ़ते दमन का मुकाबला में वक्ता के रूप में शामिल होंगी. इस सत्र में दुनिया के विभिन्न देशों से आए पर्यावरण कार्यकर्ता, मानवाधिकार विशेषज्ञ, आदिवासी समुदायों के प्रतिनिधि और सामाजिक संगठनों के सदस्य पर्यावरण संरक्षण के लिए संघर्ष कर रहे लोगों के सामने बढ़ती चुनौतियों, नागरिक स्वतंत्रताओं पर हो रहे हमलों तथा इन परिस्थितियों में अंतरराष्ट्रीय एकजुटता की भूमिका पर चर्चा करेंगे.