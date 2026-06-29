ETV Bharat / bharat

स्नान यात्रा 2026: भगवान जगन्नाथ और उनके भाई-बहनों के पवित्र स्नान अनुष्ठानों को देखने के लिए उमड़े भक्त

जगन्नाथ धाम के अंदर मौजूद 'सुनकुआ' (सोने का कुआं) कुएं से लाए गए पवित्र पानी के 108 घड़ों से दोनों देवताओं को नहलाया जाएगा.

Deva Snana Purnima 2026
पुरी में देव स्नान पूर्णिमा पर पवित्र त्रिदेवों के दर्शन के लिए लाखों भक्त इकट्ठा हुए (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 29, 2026 at 10:12 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पुरी: देव स्नान पूर्णिमा के शुभ अवसर पर लाखों भक्त पवित्र त्रिदेव - भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की भव्य स्नान यात्रा देखने के लिए तीर्थ नगरी पुरी में इकट्ठा हुए. इसे दुनिया भर में मशहूर रथ यात्रा (रथ उत्सव) से पहले की सबसे महत्वपूर्ण रस्मों में से एक माना जाता है.

हिंदू महीने ज्येष्ठ की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला यह पवित्र त्योहार साल का पहला मौका होता है जब भक्त रथ यात्रा से पहले गर्भगृह के बाहर भाई-बहन देवताओं की एक झलक पाते हैं. रस्मों के तहत, भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और सुदर्शन को वैदिक मंत्रों के जाप, शंख बजाने और झांझ बजाने के बीच पारंपरिक 'पहंडी' जुलूस में गर्भगृह से स्नान मंडप तक ले जाया गया.

पूजा की जगह पर रखने के बाद देवताओं को मंदिर के 'सुनकुआ' (सोने का कुआं) से निकाले गए 108 घड़ों पवित्र पानी से नहलाया जाएगा. सदियों पुरानी रस्म के तहत पानी में चंदन का लेप, कपूर और दूसरी खुशबूदार चीज़ें मिलाई जाती है.

Deva Snana Purnima 2026
वैदिक मंत्रों के जाप, शंखनाद के बीच अनुष्ठान की प्रक्रिया शुरू (ETV Bharat)

स्नान की रस्म के बाद पुरी गजपति महाराजा दिव्यसिंह देब स्नान मंडप पर पारंपरिक 'छेरा पहनरा' रस्म करेंगे. बाद में देवताओं को 'गजानन बेशा' या 'हाती बेशा' पहनाया जाएगा, जिसके दौरान वे भगवान गणेश के वेश में दिखाई देंगे.

स्नान यात्रा की रस्में पूरी होने के बाद, देवताओं को अनासरा गृह ले जाया जाएगा, जहाँ माना जाता है कि वे औपचारिक स्नान के बाद बीमार पड़ जाते हैं और दो हफ़्ते तक लोगों की नजरों से दूर रहते हैं. वे सालाना रथ यात्रा शुरू करने से पहले 'नबाजौबन दर्शन' के दौरान फिर से दिखाई देंगे.

इस बीच पुरी जिला प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य और दमकल विभाग ने बड़े इंतजाम किए हैं क्योंकि ओडिशा और देश के दूसरे हिस्सों से लाखों भक्त तीर्थ नगरी में इकट्ठा हुए हैं. भगवान जगन्नाथ की स्नान यात्रा से पहले एसपी प्रतीक सिंह ने कहा, 'आज श्री जगन्नाथ मंदिर में पवित्र स्नान यात्रा मनाई जा रही है.

सभी तय जगहों पर पुलिस की तैनाती पूरी हो चुकी है, और सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं. अधिकारियों के मुताबिक जगन्नाथ मंदिर के अंदर और आसपास, ग्रैंड रोड और दूसरी सेंसिटिव जगहों पर भीड़ और ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए पुलिस की करीब 80 प्लाटून तैनात की गई है.

इसके अलावा क्विक एक्शन टीम (QATs), स्निफर डॉग स्क्वॉड, छतों पर निगरानी, ​​एंटी-सैबोटेज चेक, समुद्री सुरक्षा के इंतजाम और इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (ICCC) के जरिए रियल-टाइम मॉनिटरिंग भी की गई है. बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों और दिव्यांग भक्तों के लिए हेल्प डेस्क, पुलिस सहायता सेंटर, मेडिकल कैंप और खास सुविधाएं बनाई गई हैं ताकि वे बिना किसी परेशानी के भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर सकें.

ये भी पढ़ें-महाप्रभु जगन्नाथ का 'अधर पाना' अनुष्ठान: जानिए इस प्राचीन परंपरा का महत्व

TAGGED:

SNANA YATRA 2026
JAGANNATH RATH YATRA 2026
देव स्नान पूर्णिमा 2026
भगवान जगन्नाथ
DEVA SNANA PURNIMA 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.