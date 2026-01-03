उत्तराखंड में भालू-गुलदार नहीं, सांप बन रहे बड़ा खतरा, बदलते मौसम ने बढ़ाई इंसानी मौतों का आंकड़ा
उत्तराखंड में 'खामोश' खतरा लोगों की जान ले रहा है. आंकड़े इस बात की तस्दीक कर रहे हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : January 3, 2026 at 12:51 PM IST
नवीन उनियाल
देहरादून (उत्तराखंड): इंसानों पर वन्यजीवों के बढ़ते हमलों के पीछे जलवायु परिवर्तन को भी बड़ी वजह माना जा रहा है. हाल ही में भालुओं के हाइबरनेशन (शीतनिंद्रा) में ना जाने के पीछे भी इसी को वजह बताया गया है. लेकिन शीतनिंद्रा में ना जाने या जलवायु परिवर्तन के कारण व्यवहार बदलने कि यह बात केवल भालुओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जहरीले सांपों में भी इसी तरह के बदलाव की बात कही जा रही है. शायद यही कारण है कि वन विभाग बदलते व्यवहार के अध्ययन में सांप को भी शामिल करने की बात कह रहा है, जो प्रदेश में काफी घातक साबित हो रहा है.
सांपों की सक्रियता बढ़ी: उत्तराखंड में इंसानों पर वन्यजीवों के बढ़ते हमलों के पीछे अब जलवायु परिवर्तन को एक बड़ी वजह माना जा रहा है. अब तक चर्चा मुख्य रूप से भालू और गुलदार तक सीमित रही, लेकिन हाल के आंकड़ों और घटनाओं ने एक और गंभीर खतरे की ओर इशारा किया है. बदलते मौसम चक्र और तापमान में असामान्य उतार-चढ़ाव का असर अब सांपों के व्यवहार पर भी साफ दिखाई देने लगा है. यही कारण है कि सर्दियों में अपेक्षाकृत शांत रहने वाले सांप भी अब सक्रिय नजर आ रहे हैं और इंसानों के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं.
भालू और गुलदार का आतंक: दरअसल भालू और गुलदार इन दिनों पहाड़ी इलाकों में आतंक का पर्याय बने हुए हैं. स्थिति यह है कि सरकारी मशीनरी या तो वन्यजीवों के हमलों की रोकथाम में जुटी है या फिर प्रभावित ग्रामीणों के आक्रोश का सामना कर रही है. इन सबके बीच एक ऐसा खतरा भी है, जिस पर अपेक्षाकृत कम ध्यान गया, लेकिन आंकड़ों के लिहाज से वह कहीं ज्यादा घातक है.
आंकड़े कर रहे हकीकत बयां: केवल बीते दो महीनों के आंकड़े ही इस खतरे की गंभीरता को उजागर करने के लिए काफी हैं. राज्य में करीब 50 दिनों के भीतर सांप के काटने से 13 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 23 लोग गंभीर रूप से घायल होकर अस्पताल पहुंचाए गए हैं. यह आंकड़े बताते हैं कि जहरीले सांप उत्तराखंड में इंसानों पर बेहद भारी पड़ रहे हैं और यह खतरा किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है.
भालू, सांप जैसे कई वन्यजीवों के लिए सर्दियों का समय शीतनिंद्रा का होता था. आमतौर पर तीन महीनों तक वे निष्क्रिय रहते थे, जिससे इस अवधि में हमलों की घटनाएं कम देखने को मिलती थी, लेकिन इस बार हालात अलग हैं. हाइबरनेशन में न जाने के कारण इन वन्यजीवों की गतिविधियां बढ़ी हैं और इसी वजह से हमलों के मामले ज्यादा दर्ज किए जा रहे हैं.
- सुबोध उनियाल वन मंत्री उत्तराखंड -
वन मंत्री ने कही ये बात: वन मंत्री सुबोध उनियाल ने इसे बेहद चिंताजनक बताते हुए कहा कि वन विभाग अब वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (WII) से इन बदलते व्यवहारों का अध्ययन कराने पर विचार कर रहा है. इसका उद्देश्य यह पता लगाना है कि आखिर किन कारणों से सांप, भालू और अन्य वन्यजीव अपने पारंपरिक व्यवहार से हट रहे हैं और इंसानी आबादी के करीब आ रहे हैं.
इंसानी बस्तियों में पहुंच रहे सांप: वन मंत्री की माने तो इसके पीछे जलवायु परिवर्तन एक अहम कारण है. सर्दियों में तापमान सामान्य से अधिक रहने के कारण न तो भालुओं की शीतनिंद्रा पूरी तरह हो पा रही है. यही वजह है कि वे भोजन की तलाश में लगातार सक्रिय रहते हैं और इंसानी बस्तियों में पहुंच रहे हैं.
देहरादून में भी लगातार सांपों और दूसरे कुछ वन्यजीवों के दिखाई देने की जानकारी मिलती रहती है और इसके लिए QRT टीम को तैनात किया गया है. क्योंकि जहरीले सांप भी इस दौरान मिलते हैं, इसके लिए प्रशिक्षण प्राप्त टीम को पूरे उपकरणों के साथ इनके रेस्क्यू के लिए भेजा जाता है. इतना ही नहीं क्योंकि जहरीले सांपों से अनहोनी की भी संभावना रहती है. इसलिए एंटी वेनम भी उपलब्ध कराया जाता है, ताकि किसी भी स्थिति से निपटा जा सके.
- नीरज शर्मा, प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून -
इतनी जानें ले चुके जहरीले सांप: उत्तराखंड वन विभाग के आंकड़े भी इस खतरे की पुष्टि करते हैं. साल 2013 से अब तक, यानी करीब 13 वर्षों में, राज्य में सांप के काटने से 274 लोगों की मौत हो चुकी है. इसी अवधि में 1073 लोग सांप के जहर से घायल हुए हैं. यह आंकड़े बताते हैं कि सांप लंबे समय से प्रदेश के लिए घातक रहे हैं, लेकिन इस बार स्थिति इसलिए ज्यादा गंभीर है क्योंकि सर्दियों के मौसम में भी सांप के काटने से मौतों के मामले सामने आ रहे हैं.
बाघ गुलदार से भी खतरनाक सांप: यदि वन्यजीव हमलों के आंकड़ों की तुलनात्मक समीक्षा की जाए तो भले ही मौतों के मामलों में गुलदार सबसे आगे दिखाई देता है, लेकिन यह आंकड़ा लगभग 25 वर्षों की अवधि का है. वहीं सांपों ने महज 13 वर्षों में ही गुलदार के मुकाबले करीब 50 प्रतिशत तक नुकसान पहुंचा दिया है. औसत के लिहाज से देखें तो जहरीले सांप इस समय इंसानों के लिए सबसे बड़ा और लगातार बना रहने वाला खतरा बन चुके हैं.
जलवायु परिवर्तन पर चर्चा: अब तक जलवायु परिवर्तन के कारण हिंसक होते वन्यजीवों की चर्चा में भालू और गुलदार ही केंद्र में रहे, लेकिन पिछले दो महीनों के आंकड़ों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सांप भी कम घातक नहीं हैं. उनके व्यवहार में आ रहा बदलाव और सर्दियों में भी उनकी सक्रियता यह संकेत देती है कि आने वाले समय में यह खतरा और बढ़ सकता है. ऐसे में केवल तात्कालिक राहत उपायों से काम नहीं चलेगा. वन्यजीवों के बदलते व्यवहार को समझने, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का गहन अध्ययन करने और ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता बढ़ाने की सख्त जरूरत है. तभी इंसान और वन्यजीवों के बीच बढ़ते टकराव को कम किया जा सकता है और इस जहरीले खतरे से लोगों की जान बचाई जा सकेगी.
