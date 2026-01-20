ETV Bharat / bharat

सूरत SOG का 'कोबरा' ऑपरेशन: गुजरात में पहली बार 5.85 करोड़ रुपये का सांप का जहर जब्त, 7 आरोपी गिरफ्तार

सूरत: गुजरात में हीरे और कपड़ों के लिए मशहूर सूरत अब नशीले पदार्थों के काले बाजार का हब बनता दिख रहा है. इन सबके बीच सूरत SOG (SOG) पुलिस को अंतरराष्ट्रीय स्तर की कामयाबी मिली है, जिसमें राज्य में पहली बार करीब 6.5 मिलीलीटर कोबरा का जहर जब्त किया गया है. पुलिस ने वडोदरा और सूरत से सात लोगों को जहर की इस मात्रा के साथ गिरफ्तार किया है, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत 90 लाख रुपये प्रति मिलीलीटर है.

एक मैरिज ब्यूरो में ₹9 करोड़ की डील हुई थी!

पुलिस जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जिसमें इस खतरनाक जहर की डील 9 करोड़ में तय हुई थी. वडोदरा का एक गैंग सूरत में मैरिज ब्यूरो चलाने वाले मनसुख घिनैया के संपर्क में आया था. इस डील में वडोदरा के एक वकील और सूरत के दो वकील समेत पांच लोग शामिल थे. हर आरोपी का कमीशन तय था, लेकिन डील पूरी होने से पहले ही लसकाना-सरथाना इलाके में पुलिस ने फिल्मी अंदाज में सबके प्लान फेल कर दिए.

आरोपियों की लिस्ट:

मनसुख घिनैया (67 साल, सूरत)

चिमन भुवा (60 साल, सूरत)

समीर पंचाल (41 साल, वडोदरा)