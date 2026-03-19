यूट्यूबर एल्विश यादव को सुप्रीम कोर्ट से राहत, सांप के जहर मामले में FIR रद्द करने का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने एल्विश के खिलाफ सांप के जहर मामले में दर्ज आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया है.
Published : March 19, 2026 at 1:31 PM IST
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सांप के जहर के मामले में यूट्यूबर एल्विश यादव के खिलाफ 2023 में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी रद्द की.
जस्टिस एमएम सुंदरेश और एन कोटिश्वर सिंह की बेंच ने कहा कि यह मामला कानून के हिसाब से नहीं चल सकता, क्योंकि वाइल्डलाइफ (Protection) एक्ट के तहत शिकायत किसी अधिकृत व्यक्ति ने फाइल नहीं की थी.
इसमें कहा गया है कि यादव के खिलाफ एफआईआर में आईपीसी (IPC) के तहत लगाए गए अपराध गुरुग्राम में पहले दर्ज एक एफआईआर पर आधारित थे, जिसमें क्लोजर रिपोर्ट फाइल की जा चुकी है.
यादव के खिलाफ एफआईआर में लगाए गए नारकोटिक्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (NDPS) एक्ट के प्रोविजन का जिक्र करते हुए, बेंच ने कहा कि इन्हें लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि को-आरोपी से बरामद लिक्विड सब्सटेंस (एंटी-वेनम) शेड्यूल के तहत कोई तय सब्सटेंस नहीं था.
इसमें कोर्ट के पहले के फैसलों का जिक्र किया गया और कहा गया कि यादव के खिलाफ मामला कानून में नहीं चल सकता, इसलिए एफआईआर और उसके बाद की कार्रवाई, जिसमें चार्जशीट दाखिल करना और ट्रायल कोर्ट का संज्ञान आदेश शामिल है, रद्द कर दिया गया.
यादव के खिलाफ मामला 22 नवंबर, 2023 को दर्ज किया गया था और उन्हें 17 मार्च, 2024 को उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक रेव पार्टी में सांप के जहर के कथित इस्तेमाल के लिए गिरफ्तार किया गया था.
विवादित यूट्यूबर ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी जिसमें चार्जशीट और ट्रायल कोर्ट के संज्ञान आदेश को रद्द करने से मना कर दिया गया था, और इसे एक गंभीर अपराध बताया था.
पिछले साल 6 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में यादव के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्रवाई पर रोक लगा दी थी. चार्जशीट में आरोप लगाया गया कि विदेशियों समेत कई लोग रेव पार्टियों में मनोरंजन के लिए सांप के जहर का सेवन करते थे.
यादव के वकील ने हाई कोर्ट में दलील दी थी कि उनके पास से कोई सांप, नारकोटिक्स या साइकोट्रोपिक सब्सटेंस बरामद नहीं हुआ और आवेदक और सह-आरोपी के बीच कोई संबंध साबित नहीं हुआ.
वकील ने कहा कि हालांकि बताने वाला एनिमल वेलफेयर ऑफिसर नहीं था, लेकिन उसने खुद को एनिमल वेलफेयर ऑफिसर बताते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी. यादव को "जाने-माने इन्फ्लुएंसर" और टेलीविजन पर कई रियलिटी शो में दिखने वाला व्यक्ति बताते हुए, वकील ने कहा था कि एफआईआर में उनके शामिल होने पर मीडिया में बहुत ध्यान गया.
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