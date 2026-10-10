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ओडिशा : वीडियो बनाते समय कोबरा के काटने से सांप रेस्क्यू करने वाले की मौत

मृतक तपन कुमार प्रधान पुरी के कंथापुर गांव का रहने वाला था. ( ETV Bharat )

पुरी (ओडिशा) : ओडिशा के पुरी सदर पुलिस स्टेशन के तहत कंथापुर गांव में सांप के साथ वीडियो बनाते समय एक जहरीले कोबरा के काटने से एक सांप बचाने वाले की मौत हो गई.

यह घटना शुक्रवार दोपहर को हुई, ऐसा कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया कंटेंट के लिए सांप को संभालते समय सावधानी न बरतने के कारण ऐसा हुआ.