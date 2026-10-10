ओडिशा : वीडियो बनाते समय कोबरा के काटने से सांप रेस्क्यू करने वाले की मौत
मृतक तपन कुमार प्रधान, कंथापुर गांव के रहने वाले थे और रेगुलर सांपों को बचाते थे.
Published : October 10, 2026 at 10:44 PM IST
पुरी (ओडिशा) : ओडिशा के पुरी सदर पुलिस स्टेशन के तहत कंथापुर गांव में सांप के साथ वीडियो बनाते समय एक जहरीले कोबरा के काटने से एक सांप बचाने वाले की मौत हो गई.
यह घटना शुक्रवार दोपहर को हुई, ऐसा कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया कंटेंट के लिए सांप को संभालते समय सावधानी न बरतने के कारण ऐसा हुआ.
मृतक तपन कुमार प्रधान, कंथापुर गांव के रहने वाले थे और रेगुलर सांपों को बचाते थे. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने एक जहरीले कोबरा को बचाया था और उसका वीडियो बनाने के लिए उसे प्लास्टिक कंटेनर से बाहर निकाला था.
शूटिंग के दौरान प्रधान का ध्यान भटक गया, जिससे कोबरा ने पहले उनकी उंगली पर और फिर कोहनी पर काट लिया. बताया जाता है कि काटने के बावजूद प्रधान इलाज के लिए अस्पताल गए, लेकिन डॉक्टर की सलाह माने बिना थोड़ी देर रहने के बाद चले गए.
बाद में जहर के असर से उसकी मौत हो गई. स्नेक हेल्पलाइन के फाउंडर शुभेंदु मलिक ने कहा कि रेस्क्यू करने वालों को रेप्टाइल को संभालते समय अति आत्मविश्वास का जोखिम नहीं लेना चाहिए.
उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर लोकप्रियता के लिए रील्स बनाने से ज़्यादा ज़रूरी है सुरक्षा के तरीकों का अनुपालन करना.
उन्होंने यह भी बताया कि सांपों को संभालने की गतिविधियों की फिल्मिंग करने पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है. मलिक के अनुसार, सांप के काटने के बाद अंधविश्वास पर भरोसा करने के बजाय मेडिकल इलाज को प्राथमिकता दी जानी चाहिए.
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