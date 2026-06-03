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ओडिशा के स्कूल में घुसा 12 फुट लंबा जहरीला किंग कोबरा, देखकर लोगों के छूट गए पसीने, फिर क्या हुआ...

अंबापुर गवर्नमेंट अपग्रेडेड हाई स्कूल गंजम जिले की जराडा पंचायत में है. आशंका जताई जा रही है कि, खाने की तलाश में बड़ा किंग कोबरा कल देर रात स्कूल की बिल्डिंग में घुस गया होगा. सांप को स्कूल की बिल्डिंग में घुसते देखकर, स्थानीय युवाओं ने तुरंत चिकिटी में रहने वाले स्नेक हेल्पलाइन के सदस्य रामचंद्र साहू को इसकी जानकारी दी.

कुल मिलाकर देखा जाए तो, 12 फुट लंबे सांप का रेस्क्यू होने से बहुत बड़ा हादसा टल गया है. खबर के मुताबिक, स्कूल में इन दिनों छुट्टियां चल रही है. ऐसे में सांप का स्कूल कैंपस में घुसना लोगों के लिए डर का माहौल पैदा कर दिया.

भुवनेश्वर: ओडिशा के गंजम जिले में मंगलवार रात को 12 फुट लंबा किंग कोबरा अंबापुर सरकारी अपग्रेडेड हाई स्कूल में देखा गया. उसके तुरंत बाद वन विभाग के मौजूदगी में स्नेक हेल्पलाइन के सदस्यों ने किंग कोबरा को गांव से दूर घने जंगल में छोड़ दिया.

खबर मिलते ही रामचंद्र, एक और हेल्पलाइन सदस्य, जगन्नाथ साहू के साथ 32 किलोमीटर का सफर तय करके मौके पर पहुंचे. उस समय तक स्थानीय युवाओं ने बिल्डिंग को घेर लिया था. जानकारी मिलने पर, स्थनीय वन विभाग के अधिकारी भी थोड़ी देर बाद मौके पर पहुंच गए.

रामचंद्र ने सबसे पहले स्कूल में घुसने वाले की पहचान किंग कोबरा के रूप में की. उसकी जगह का अंदाजा लगाने के बाद, रामचंद्र और जगन्नाथ ने जहरीले सांप को बचाने का प्लान बनाया. जगन्नाथ की मदद से, रामचंद्र ने ध्यान से छिपे हुए किंग कोबरा को बाहर निकालकर एक सुरक्षित, खुली जगह पर पहुंचा दिया.

रामचंद्र ने सांप को काबू में करने के बाद उसे सावधानीपूर्वक एक बैग में बंद कर दिया था. फिर जहरीले किंग कोबरा को ले जाया गया और फ़ॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों की मौजूदगी में इंसानों की बस्ती से दूर एक जंगल में छोड़ दिया गया.

स्कूल के सिक्योरिटी गार्ड के मुताबिक, वही सांप सोमवार रात को भी स्कूल की बिल्डिंग में घुस गया था. हालांकि, जब तक गार्ड आस-पास के लड़कों को बुला पाता, सांप वहां से निकल चुका था. आज, जब सिक्योरिटी गार्ड खाना खाने के लिए बाहर जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि सांप फिर से मेन गेट से अंदर आ रहा है. जब उन्होंने आस-पास के लड़कों को बताया, तो उन्होंने स्नेक हेल्पलाइन से संपर्क किया, और टीम ने सांप को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया.

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