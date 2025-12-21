ETV Bharat / bharat

तमिलनाडु: जिस स्टेज पर आने वाले थे CM स्टालिन, वहीं निकला सांप, सफाईकर्मी को काटा

तिरुनेलवेली (तमिलनाडु): मुख्यमंत्री एमके स्टालिन दो दिन के तिरुनेलवेली दौरे पर हैं. वह शनिवार को तिरुनेलवेली पहुंचे. इस दौरान उन्होंने पलायमकोट्टई के रेड्डियारपट्टी में मौजूद पोरुनई म्यूजियम का उद्घाटन किया और उसे देखा. वहीं, रविवार को मुख्यमंत्री ने 694 करोड़ रुपये के अलग-अलग प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया. यह इवेंट तिरुनेलवेली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के कैंपस में हुआ. इवेंट के लिए एक बड़ा स्टेज बनाया गया था. स्टेज को गुलाब समेत कई रंग-बिरंगे फूलों से सजाया गया था. इस बीच स्टेज में एक सांप मिलने से घटना से हड़कंप मच गया. सांप ने सफाई कर्मचारी के हाथ पर काटा

यह घटना स्टालिन के आने से पहले उस समय हुई, जब सफाई कर्मचारी स्टेज की सफाई कर रहे थे. उसी समय, सजावट के लिए इस्तेमाल किए गए एक फूल के अंदर छिपे एक जहरीले क्रेट सांप ने कन्नन नाम के एक सफाई कर्मचारी के हाथ पर काट लिया. आस-पास के लोगों ने उन्हें बचाया और तिरुनेलवेली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भर्ती कराया. डॉक्टरों ने बताया है कि सांप के काटने से उनके हाथ में बहुत सूजन है और उनका इंटेंसिव ट्रीटमेंट चल रहा है. पुलिस ने इस घटना के बारे में केस दर्ज कर लिया है.