तमिलनाडु: जिस स्टेज पर आने वाले थे CM स्टालिन, वहीं निकला सांप, सफाईकर्मी को काटा

तिरुनेलवेली में मुख्यमंत्री स्टालिन जिस स्टेज पर हिस्सा लेने वाले थे, वहां एक सांप मिलने से घटना से हड़कंप मच गया.

जिस स्टेज पर आने वाले थे CM स्टालिन, वहीं निकला सांप (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 21, 2025 at 10:04 PM IST

3 Min Read
तिरुनेलवेली (तमिलनाडु): मुख्यमंत्री एमके स्टालिन दो दिन के तिरुनेलवेली दौरे पर हैं. वह शनिवार को तिरुनेलवेली पहुंचे. इस दौरान उन्होंने पलायमकोट्टई के रेड्डियारपट्टी में मौजूद पोरुनई म्यूजियम का उद्घाटन किया और उसे देखा. वहीं, रविवार को मुख्यमंत्री ने 694 करोड़ रुपये के अलग-अलग प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया.

यह इवेंट तिरुनेलवेली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के कैंपस में हुआ. इवेंट के लिए एक बड़ा स्टेज बनाया गया था. स्टेज को गुलाब समेत कई रंग-बिरंगे फूलों से सजाया गया था. इस बीच स्टेज में एक सांप मिलने से घटना से हड़कंप मच गया.

सांप ने सफाई कर्मचारी के हाथ पर काटा
यह घटना स्टालिन के आने से पहले उस समय हुई, जब सफाई कर्मचारी स्टेज की सफाई कर रहे थे. उसी समय, सजावट के लिए इस्तेमाल किए गए एक फूल के अंदर छिपे एक जहरीले क्रेट सांप ने कन्नन नाम के एक सफाई कर्मचारी के हाथ पर काट लिया.

आस-पास के लोगों ने उन्हें बचाया और तिरुनेलवेली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भर्ती कराया. डॉक्टरों ने बताया है कि सांप के काटने से उनके हाथ में बहुत सूजन है और उनका इंटेंसिव ट्रीटमेंट चल रहा है. पुलिस ने इस घटना के बारे में केस दर्ज कर लिया है.

स्टेज पर निकला सांप (ETV Bharat)

पुलिस ने जांच शुरू की
फिलहाल पुलिस ने इस बात की जांच शुरू कर दी है कि सांप स्टेज पर कैसे आया और क्या यह इवेंट ऑर्गनाइजर की लापरवाही की वजह से हुआ. हालांकि, एक बड़ा हादसा टल गया क्योंकि मुख्यमंत्री स्टालिन और दूसरे बड़े लोगों के स्टेज पर पहुंचने से पहले ही सांप मिल गया था. इस बीच उनके रिश्तेदारों ने आरोप लगाया कि कोई भी कॉर्पोरेशन अधिकारी सफाईकर्मी कन्नन से मिलने नहीं आया, जिसे सांप ने काटा था.

बेटों ने पिता को सांप से कटवाया
इससे पहले तमिलनाडु के तिरुवल्लूर में दो बेटों ने मिलकर अपने ही पिता को मारने की एक भयानक साजिश रची. उन्होंने अपने पिता के बीमा के तीन करोड़ रुपये हड़पने और अनुकंपा पर सरकारी नौकरी पाने लिए ऐसा किया. साजिश को अंजाम देने के लिए एक ऐसे तरीके का इस्तेमाल किया जिससे उनकी मौत एक हादसा लगे.

इस संबंध में तिरुवल्लूर जिले के पुलिस अधीक्षक (SP) विवेकानंद शुक्ला ने बताया, "गणेशन की मौत से एक हफ्ते पहले भी उनके दोनों बेटों ने जहरीले सांप के जरिए अपने पिता को मारने की कोशिश की थी. हालांकि उन्हें सफलता नहीं मिली. इसके बाद, उन्होंने दोबारा योजना बनाई और 1.5 लाख रुपये में 3 फुट लंबा 'करैत' सांप खरीदा और इस वारदात को अंजाम दिया.

