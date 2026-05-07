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बिहार के स्कूल में मिड-डे मील में मिला सांप का बच्चा, करीब 250 छात्र बीमार

बच्चों को महिषी स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया भर्ती ( ETV Bharat )

भोजन के बाद तबीयत बिगड़ी: पांचवीं कक्षा के छात्र रोहित कुमार ने बताया कि उसने सुबह करीब 10 बजे स्कूल में चावल-दाल का भोजन किया था. खाना खाने के कुछ देर बाद ही उसकी तबीयत खराब होने लगी. उसने बताया कि उसे पेट में तेज दर्द और उल्टी हुई और चक्कर आने लगा. वहीं सातवीं कक्षा की छात्रा शिवानी ने भी बताया कि भोजन के बाद कई बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी.

स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया भर्ती : सभी बीमार बच्चों को तुरंत इलाज के लिए महिषी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया. जहां डॉक्टरों की निगरानी में उनका उपचार चल रहा है. स्वास्थ्य केंद्र में बड़ी संख्या में बच्चों के पहुंचने से भीड़ जमा हो गई, जहां चिकित्सकों की टीम लगातार जांच और उपचार में जुटी है.

सहरसा : बिहार के सहरसा से विचलित करने वाली खबर आ रही है. यहां के महिषी प्रखंड स्थित राजकीय मध्य विधालय बलुआहा में बच्चों के मिड-डे-मील में सांप का बच्चा पाया गया. गुरुवार को मिड-डे मील खाने के बाद 250 से अधिक बच्चे बीमार पड़ गए. बच्चों को पेट दर्द, उल्टी, चक्कर और बेचैनी की शिकायत हुई, जिसके बाद स्कूल परिसर में हड़कंप मच गया.

घबराने की कोई बात नहीं: घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची. सिविल सर्जन डॉ. राजनारायण प्रसाद ने स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ महिषी पहुंचकर बच्चों के इलाज की व्यवस्था का जायजा लिया. अधिकारियों ने बताया कि सभी बच्चों की स्थिति नियंत्रण में है और घबराने की कोई बात नहीं है.

खाने में मिला सांप (ETV Bharat)

अभिभावकों में काफी आक्रोश:वहीं इस घटना के बाद अभिभावकों में काफी आक्रोश देखने को मिला. ही ग्रामीणों व अभिभावकों ने स्कूल पहुंचकर भोजन की गुणवत्ता और लापरवाही को लेकर जमकर प्रदर्शन और हंगामा किया. फिलहाल प्रशासन ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है. मिड-डे मील के नमूने भी जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे जाने की तैयारी की जा रही है.

ग्रामीणों ने किया हंगामा (ETV Bharat)

"स्कूल में खाना खाया था, पता नहीं उसमे क्या है नहीं है हमको पता नहीं. बोला सांप है उसमें... सांप था पता नहीं, हमलोग घास के लिए गए थे पता नहीं. देखा तो बच्चा यहां आकर के भर्ती हुआ है.. अभी 900 विद्यार्थी से कम नहीं होगा.. उससे कम नहीं होगा. पूरे स्कूल का विद्यार्थी 900 है पूरा भरा हुआ है."- अभिभावक

सभी खतरे से बाहर:सहरसा सिविल सर्जन डॉक्टर राजनारायण प्रसाद ने कहां की फूड प्वाइजनिंग की शिकायत हुई है. सभी का ट्रीटमेंट किया जा रहा है. जिन बच्चों की थोड़ी तबीयत ज्यादा खराब है उन बच्चों को सहरसा सदर अस्पताल रेफर किया गया है. फिलहाल सभी बच्चों का उपचार किया जा रहा है और सभी खतरे से बाहर बताये जा रहे हैं

इलाज के बाद घर जाती बच्ची (ETV Bharat)

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