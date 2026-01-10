ETV Bharat / bharat

VIDEO: तीन-तीन कोबरा से खेल रहा था, एक ने डसा तो तीनों को लेकर अस्पताल पहुंचा युवक, मचा हड़कंप

रोहतास: सांप देखते ही अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं. बात जब जहरीले सांप की हो और वह भी कोबरा की तो डर का अंदाजा लगाया जा सकता है. ऐसे में सरकारी अस्पताल में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक नहीं बल्कि तीन-तीन जहरीले कोबरा सांप लेकर एक शख्स पहुंच गया.

तीन विशाल कोबरा लेकर पहुंचा अस्पताल: दरअसल शनिवार को जिला मुख्यालय सासाराम के सदर अस्पताल में एक ऐसा मरीज पहुंचा, जो अपने झोले में तीन बड़े-बड़े कोबरा सांप लिए हुए था. कारण यह था कि राजपुर के गौतम कुमार को जब सांप ने डस लिया तो वह एक बोरे में तीन बड़े-बड़े कोबरा को लेकर अस्पताल पहुंच गया. जिसके बाद अस्पताल में मौजूद मरीज, डॉक्टरों और कर्मचारियों के बीच हड़कंप मच गया और लोग इधर उधर मारे डर के भागने लगे.

8 से 10 फीट लंबे तीन कोबरा देख हड़कंप: मामला कुछ यह है कि गौतम सांप पकड़ने में एक्सपर्ट है, लेकिन इसी दौरान एक विषैले सांप ने उसे डस लिया. इसके बाद वह घबरा गया और आनन- फानन में गौतम अपने पास पकड़े गए तीन सांपों को लेकर अस्पताल पहुंच गया. सासाराम के ट्रामा सेंटर में जब उसने तीनों सांप को बोरी से बाहर निकाला तो हड़कंप मच गया, 8 से 10 फीट लंबे तीन कोबरा देखकर लोग घबरा गए.

"कुछ दिनों पहले तीन सांपों को रेस्क्यू किया था. आज उसे जंगल में छोड़ने के लिए ले जा रहा था, हवा खिलाने जैसे ही बाहर निकाला तभी सांप ने डस लिया. खुद का ही इलाज कराने सांपों को लेकर सदर अस्पताल पहुंच गया."- गौतम कुमार, स्नेक कैचर