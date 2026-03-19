ETV Bharat / bharat

'बैंकाक To बिहार' हवाई जहाज से नशे की तस्करी! 4 दिन में दूसरी बार एयरपोर्ट पर पकड़ी गई खेप

गया : बिहार में नशे के सौदागरों ने तस्करी का अजब-गजब तरीका अपनाया हुआ है. अब ट्रेन या सड़क मार्ग से स्मगलिंग न करके ये अंतराष्ट्रीय स्मगलर हवाई जहाजों के जरिए तस्करी की खेप एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं. गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इसका खुलासा हुआ है.

बिहार में इंटरनेशनल नशे की तस्करी : गया के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चार दिनों के भीतर दूसरी बार गांजा की खेप बरामद की गई है जिसमें महिला समेत चार को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. बरामद मादक पदार्थ की अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करोड़ों रुपए की आंकी जा रही है. फिलहाल जानकारी के अनुसार अनुसंधान में यह भी सामने आया है, कि जिन थैलों से हाइड्रोपोनिक वीड बरामद किया गया है. उन बैगों में विशेष कंपार्टमेंट बनाए गए थे. एक्स-रे स्कैनिंग के दौरान इस बात का खुलासा हुआ है.

इंटरनेशनल फ्लाइट से तस्करी का खुलासा : जानकारी के अनुसार 16 मार्च को 10 किलो हाइड्रोपोनिक वीड (कीमती मादक पदार्थ गांजा) बरामद किया गया था. अब 18 मार्च को एक बार फिर से 8.5 किलो हाइड्रोपोनिक वीड (गांजा) बरामद किया गया है. इस बार चार को हिरासत में लिया गया है, जिसमें एक महिला भी शामिल है, जो थाईलैंड की बताई जाती है. कस्टम विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए चार को हिरासत में लिया है.

''कस्टम विभाग के द्वारा इस तरह की कार्रवाई की गई है. हालांकि अधिकारिक तौर पर उन्हें पूरी तरह से जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है. बीते 16 मार्च और 18 मार्च को कस्टम की दो कार्रवाई हुई है. 18 मार्च की कार्रवाई में चार को हिरासत में भी लिया गया है, जिसमें एक महिला भी शामिल है. मामले के संदर्भ में पूरी जानकारी हासिल की जा रही हैं.''-

अवधेश कुमार, निदेशक, गया एयरपोर्ट