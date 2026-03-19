'बैंकाक To बिहार' हवाई जहाज से नशे की तस्करी! 4 दिन में दूसरी बार एयरपोर्ट पर पकड़ी गई खेप
बैंकाक से इंडिया आ रही नशे की खेप बिहार में पकड़ी गई है. 4 दिन में दो बार ये खेप पकड़ी गई है. पढ़ें खबर-
Published : March 19, 2026 at 8:58 AM IST
गया : बिहार में नशे के सौदागरों ने तस्करी का अजब-गजब तरीका अपनाया हुआ है. अब ट्रेन या सड़क मार्ग से स्मगलिंग न करके ये अंतराष्ट्रीय स्मगलर हवाई जहाजों के जरिए तस्करी की खेप एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं. गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इसका खुलासा हुआ है.
बिहार में इंटरनेशनल नशे की तस्करी : गया के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चार दिनों के भीतर दूसरी बार गांजा की खेप बरामद की गई है जिसमें महिला समेत चार को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. बरामद मादक पदार्थ की अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करोड़ों रुपए की आंकी जा रही है. फिलहाल जानकारी के अनुसार अनुसंधान में यह भी सामने आया है, कि जिन थैलों से हाइड्रोपोनिक वीड बरामद किया गया है. उन बैगों में विशेष कंपार्टमेंट बनाए गए थे. एक्स-रे स्कैनिंग के दौरान इस बात का खुलासा हुआ है.
इंटरनेशनल फ्लाइट से तस्करी का खुलासा : जानकारी के अनुसार 16 मार्च को 10 किलो हाइड्रोपोनिक वीड (कीमती मादक पदार्थ गांजा) बरामद किया गया था. अब 18 मार्च को एक बार फिर से 8.5 किलो हाइड्रोपोनिक वीड (गांजा) बरामद किया गया है. इस बार चार को हिरासत में लिया गया है, जिसमें एक महिला भी शामिल है, जो थाईलैंड की बताई जाती है. कस्टम विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए चार को हिरासत में लिया है.
''कस्टम विभाग के द्वारा इस तरह की कार्रवाई की गई है. हालांकि अधिकारिक तौर पर उन्हें पूरी तरह से जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है. बीते 16 मार्च और 18 मार्च को कस्टम की दो कार्रवाई हुई है. 18 मार्च की कार्रवाई में चार को हिरासत में भी लिया गया है, जिसमें एक महिला भी शामिल है. मामले के संदर्भ में पूरी जानकारी हासिल की जा रही हैं.''-
अवधेश कुमार, निदेशक, गया एयरपोर्ट
गया एयरपोर्ट पर फिर मिला हाइड्रोपोनिक वीड : गया एयरपोर्ट से एक बार फिर हाइड्रोपोनिक वीड बरामद किया गया है. बुधवार को हुई कार्रवाई में पटना से पहुंची कस्टम की टीम के द्वारा मादक पदार्थ हाइड्रोपोनिक वीड की जहां बरामदगी की गई है. वहीं, चार को हिरासत में लिया गया है, इससे पहले बीते 16 मार्च को गया एयरपोर्ट से हाइड्रोपोनिक वीड (गांजा) की बरामदगी की गई थी, जो करीब 10 किलोग्राम बताया जाता है, जिसका अनुमानित मूल्य 10 करोड़ रुपए अंतरराष्ट्रीय बाजारों में है.
अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के जरिए तस्करी का खेल जारी : इस तरह सामने आ रहा है, कि अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के जरिए मादक पदार्थों की तस्करी का बड़ा खेल हो रहा है. जानकारी के अनुसार गया एयरपोर्ट पर बैंकॉक से आए चार यात्रियों को हिरासत में लिया गया है. यह सभी बैंकॉक से गया एयरपोर्ट को पहुंचे थे. इनके पास से 8.5 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वीड (कीमती गांजा) की बरामगी की गई है.
इंटरनेशनल फ्लाइट से तस्करी : सभी तस्कर फ्लाइट संख्या एफडी- 122 से गया एयरपोर्ट को पहुंचे थे. जानकारी के अनुसार कस्टम की टीम की कार्रवाई में यह सफलता मिली है. इमिग्रेशन जांच के दौरान उक्त यात्रियों की गतिविधियां संदिग्ध प्रतीत हुई. इसके बाद पूछताछ की गई इसके बाद मादक पदार्थ का खुलासा हुआ. फिलहाल सभी को कस्टम विभाग ने हिरासत में लिया है और गया एयरपोर्ट पर ही पूछताछ की प्रक्रिया पूरी की जा रही है.
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