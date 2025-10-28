अफीम तस्करो ने बदला तरीका, कैश के बदले कर रहे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, पुलिस की कार्रवाई में हो रहे कई खुलासे
अफीम तस्करों ने अपनी रणनीति बदल दी है. वे नकदी की बजाय ऑनलाइन लेन-देन कर रहे हैं.
पलामू: अफीम तस्करों ने अपने धंधे का तरीका बदल दिया है. पहले अफीम तस्कर लाखों रुपये नकद लेकर झारखंड में प्रवेश करते थे, लेकिन अब वे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का सहारा ले रहे हैं. अफीम खरीदने के लिए बैंक खातों में ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं. पलामू पुलिस की एक कार्रवाई में इसका खुलासा हुआ है.
पलामू के लेस्लीगंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने उत्तर प्रदेश के बरेली से जुड़े एक नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने कार्रवाई के दौरान चार आरोपियों को गिरफ्तार कर पूरे मामले का खुलासा किया है. यह अफीम नेटवर्क पूरी तरह से डिजिटल लेनदेन के जरिए संचालित होता है.
कैश लेकर नहीं चलना चाहते हैं अफीम तस्कर, बैंक खातों की मिली है जानकारी
उत्तर प्रदेश के बरेली से आए तस्करों से पूछताछ में पुलिस को काफी कुछ पता चला है. दरअसल, अफीम तस्कर अब नकदी नहीं ले जाना चाहते. पिछले तीन महीनों में पलामू पुलिस ने अफीम तस्करी से जुड़े लाखों रुपये जब्त किए हैं. झारखंड के कई इलाकों में नकदी लेनदेन के दौरान अफीम खरीदने वालों की हत्या हो चुकी है. इन घटनाओं के बाद, अंतरराज्यीय तस्कर अब बैंक खातों के जरिए ही ट्रांजेक्शन कर रहे हैं. पलामू पुलिस को अपनी जांच के दौरान पलामू के पिपरा टांड और चतरा क्षेत्र के निवासियों के कई बैंक खाते मिले.
"पुलिस जांच में पता चला है कि तस्कर छोटी-छोटी रकम ट्रांसफर कर रहे हैं. पुलिस को कई बैंक खातों और कई लोगों के नामों की भी जानकारी मिली है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. जांच के दौरान, पुलिस को पता चला कि तस्कर अपना तरीका बदल रहे हैं." - उत्तम कुमार राय, थाना प्रभारी, लेस्लीगंज
बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर करने के बाद तैयार किया जाता है एक कोड
उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान समेत विभिन्न क्षेत्रों के तस्कर पहले झारखंड के अफीम व्यापारियों से संपर्क करते हैं. विश्वास हासिल करने के बाद, पैसा स्थानीय लोगों के खातों में ट्रांसफर कर दिया जाता है. पैसा ट्रांसफर होने के बाद, अन्य सबूत सुरक्षित रखे जाते हैं, या एक कोड बनाया जाता है. डिलीवरी स्थान पर पहुंचने पर, बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर होने का प्रमाण और एक कोड बताना होता है.
पुलिस से बचने के लिए तस्कर कर रहे अफीम की छोटी-छोटी खरीदारी
तस्करों ने एक और नया तरीका अपनाया है. पुलिस से बचने के लिए, अफीम तस्कर अब छोटी-छोटी खेपें खरीद रहे हैं, जिनका वजन 2 से 3 किलोग्राम होता है. अफीम तस्कर शक से बचने के लिए छोटी-छोटी रकम बैंकों में जमा कर रहे हैं. पलामू पुलिस द्वारा पहचाने गए दो खातों से पता चला है कि अफीम की खरीदारी के लिए छोटी-छोटी रकमें ट्रांसफर की गई हैं, जो 2 से 4 लाख रुपये के बीच है.
