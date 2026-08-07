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हिमाचल में नशा तस्कर की चिट्टा निगलने से मौत, पुलिस से बचने के लिए नाका तोड़ने के बाद ट्रक से टकराई हरियाणा नंबर की कार

हिमाचल के सोलन जिले में पुलिस से बचने के लिए नशा तस्कर ने चिट्टा निगल लिया, जिससे उसकी मौत हो गई. योगेश कुमार की रिपोर्ट.

Smuggler dies swallowing chitta
हिमाचल में चिट्टा निगलने से तस्कर की मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 7, 2026 at 8:45 AM IST

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Updated : August 7, 2026 at 9:03 AM IST

4 Min Read
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सोलन: हिमाचल के सोलन जिले में नशा तस्करों के खिलाफ बद्दी पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है. नाकाबंदी के दौरान हरियाणा नंबर की कार चालक ने नाका तोड़ कर मौके से भागने की कोशिश में ट्रक को टक्कर मार दी. और पुलिस से बचने के लिए एक आरोपी ने चिट्टा (नशीला सिंथेटिक ड्रग) निगल लिया. देखते ही देखते ही उसकी हालत बिगड़ने पर पुलिस की टीम ने फौरन उसे अस्पताल में पहुंचाया जहां उसकी मौत हो गई.

चिट्टा निगलने से नशा तस्कर की मौत

एसपी बद्दी विनोद धीमान ने बताया कि, "गाड़ी में बैठा चालक विक्रम ठाकुर, जो चिट्टा लेकर भाग रहा था, उसने पुलिस कार्रवाई से बचने के प्रयास में अपने पास मौजूद सारा चिट्टा निगल लिया. चालक की बिगड़ती तबीयत को देखते हुए स्पेशल सेल-एक्स टीम ने उसे फौरन इलाज के लिए पुलिस वाहन से ही अस्पताल बद्दी ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. मृतक विक्रम ठाकुर उर्फ विक्की सोलन जिले के नालागढ़ तहसील के गोयला पन्नर का रहने वाला था."

क्या है पूरा मामला?

बद्दी पुलिस के अनुसार, हरियाणा की तरफ से आ रही एक गाड़ी में ले जाई जा रही चिट्टे की बड़ी खेप को लेकर बरोटी वाला टोल बैरियर के पास नाकाबंदी की. इस दौरान हरियाणा नंबर की एक गाड़ी HR05AH 9078 की संदिग्ध गाड़ी नाके पर पहुंची. पुलिस द्वारा रुकने का इशारा करने पर चालक ने नाका तोड़ दिया और पुलिस टीम को टक्कर मारते हुए तेज रफ्तारी से बरोटीवाला चौक की ओर गाड़ी को भगा कर ले गया. 15 से 20 मीटर आगे जाकर कार सामने आ रहे ट्रक से टक्कर हो गई.

Baddi police arrest drug smugglers
चिट्टे की खेप के साथ तीन आरोपी गिरफ्तार (@BaddiPolice)

इस दौरान पुलिस टीम मौके पर पहुंचे लेकिन गाड़ी का चालक पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए अपने पास रखे चिट्टे को निगल गया, आरोपी की हालत बिगड़ने पर उसे अस्पताल बद्दी पहुंचाया गया जहां उसकी मौत हो गई. इस मामले में पुलिस ने तीन अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो गाड़ी में सवार थे.

एसपी विनोद धीमान ने बताया कि, कार में सवार आरोपियों से 9.02 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया है. गाड़ी में सवार अन्य तीन युवक जिनकी पहचान विक्रम सिंह, निवासी बारोटीवाला तहसील बद्दी जिला सोलन, गौरव कुमार, निवासी बारोटीवाला तहसील बद्दी और आशीष मेहता, निवासी बारोटीवाला के रूप में हुई है. इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है. मृतक की पहचान विक्रम ठाकुर उर्फ विक्की, निवासी गांव व डाकघर गोयला पन्नर, तहसील नालागढ़, जिला सोलन के रूप में हुई है. मामले की गंभीरता को देखते हुए FSL टीम को मौके पर बुलाया गया. FSL टीम द्वारा भी मौके और कार का बारीकी से निरीक्षण किया गया. फिलहाल, पुलिस की टीम आगामी कार्रवाई अमल में लाने में जुटी है.

आरोपियों से चिट्टे के साथ कई सामान बरामद

निरीक्षण के दौरान FSL टीम ने कार के अंदर से नशे में उपयोग की जाने वाली कई सामग्री बरामद की है जिनमें 9.02 ग्राम चिट्टा, 20 रुपए का अधजला नोट, एल्युमिनियम फॉयल में लिपटी चिट्टे की कुल 4 छोटी पुड़ियां, एक छोटा मोबाइल फोन, ⁠दो कीपैड मोबाइल, दो ⁠स्मार्टफोन, एक इलेक्ट्रॉनिक वजन मापने वाली मशीन, एक खंजर (डैगर), एल्युमिनियम फॉयल के 2 रोल (1 बड़ा, 1 छोटा), इस्तेमाल किए हुए एल्युमिनियम फॉयल के टुकड़े जो आमतौर पर नशा पैक करने या सेवन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं.

आरोपियों को पुलिस रिमांड पर लेने की तैयारी

एसपी बद्दी ने बताया कि, इस संदर्भ में पुलिस थाना बरोटीवाला में BNS एवं NDPS अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज कर मामले में संलिप्त तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोपियों को शुक्रवार, 7 अगस्त को अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड प्राप्त किया जाएगा. पुलिस रिमांड के दौरान यह भी पता लगाया जाएगा कि आरोपी नशे की इतनी बड़ी खेप कहां से ला रहे थे. साथ ही यह भी पता लगाया जाएगा कि इस मामले में उनके साथ अन्य कौन-कौन लोग शामिल हैं. फिलहाल, इस पूरे मामले में आगामी जांच जारी है.

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Last Updated : August 7, 2026 at 9:03 AM IST

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