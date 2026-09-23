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अमेरिकी महिला ने जयपुर के SMS अस्पताल में कराया ऑपरेशन, अमेरिका से 70 गुना सस्ता हुआ इलाज

अमेरिकी महिला मरीज और डॉक्टरों की टीम ( Photo Courtesy- SMS Hospital )

जयपुर: राजस्थान की सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सकों के हुनर का डंका अब सात समंदर पार अमेरिका तक गूंज उठा है. जहां एक ओर इलाज के भारी-भरकम खर्च के कारण दुनिया के लोग परेशान हैं, वहीं अमेरिका की 28 वर्षीय नागरिक एमेथिस्ट मैकाडोरे ने जयपुर के सवाई मानसिंह (SMS) अस्पताल की विशेषज्ञता पर भरोसा जताया. उन्होंने यहां के सर्जिकल यूनिट-5 में पित्त की थैली की पथरी का न केवल सफल लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन कराया, बल्कि भारत की इस किफायती और आधुनिक चिकित्सा व्यवस्था की मुरीद हो गईं. इलाज के बाद वो पूरी तरह स्वस्थ होकर वह अमेरिका लौट रही हैं. उन्होंने अस्पताल की आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं, डॉक्टरों की बेहतरीन देखभाल और किफायती इलाज पर संतोष जताया. इंटरनेट पर रिसर्च के बाद चुना SMS अस्पताल: एमेथिस्ट ने भारत आने से पहले एसएमएस अस्पताल और सर्जिकल यूनिट-5 के वरिष्ठ प्रोफेसर डॉ. राजेंद्र बागड़ी के बारे में पूरी जानकारी जुटाई थी. इसके बाद ही उन्होंने अपने उपचार के लिए एसएमएस अस्पताल को चुना. डॉ. राजेंद्र बागड़ी ने बताया कि सरकारी नियमों के तहत निर्धारित न्यूनतम शुल्क में उनकी सर्जरी की गई. लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन के बाद उन्हें अगले ही दिन चलने-फिरने के लिए मोबिलाइज कर दिया गया था और उनकी रिकवरी काफी संतोषजनक रही. इसे भी पढ़ें- राजस्थान बन रहा मेडिकल टूरिज्म का हब, अमेरिका से लेकर अफ्रीकन देशों तक के मरीज पहुंच रहे जयपुर