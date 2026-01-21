इंटरसिटी एक्सप्रेस के कोच से अचानक उठने लगा धुआं, यात्रियों में मची अफरा-तफरी

ETV Bharat / bharat

जींद में इंटरसिटी एक्सप्रेस के कोच से धुआं उठने पर यात्रियों को सुरक्षित निकालकर कोच खाली कराया गया.

इंटरसिटी एक्सप्रेस के कोच धुआं (ETV Bharat)
Published : January 21, 2026 at 2:05 PM IST

Updated : January 21, 2026 at 2:22 PM IST

जींद: जींद में बुधवार को श्रीगंगानगर-बठिंडा इंटरसिटी एक्सप्रेस के एक कोच से अचानक धुआं निकलने से यात्रियों में हड़कंप मच गया. ट्रेन जुलाना रेलवे स्टेशन पर रोक दी गई और सावधानी बरतते हुए यात्रियों से भरे कोच को खाली कराया गया. रेलवे अधिकारियों ने बताया कि यह कदम यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया.

ट्रेन को तत्काल रोका : धुआं निकलने की सूचना मिलते ही रेलवे कर्मचारी और अधिकारी मौके पर पहुंचे. उन्होंने स्थिति का तुरंत जायजा लिया और प्रभावित कोच से यात्रियों को बाहर निकाला. रेलवे कर्मचारियों ने आग बुझाने वाले उपकरणों का इस्तेमाल कर धुएं पर काबू पाया. वहीं, यात्रियों में किसी प्रकार का भय या चोट की सूचना नहीं मिली है.

Smoke Erupts from Intercity Express Coach in Jind
इंटरसिटी एक्सप्रेस के कोच से अचानक उठने लगा धुआं (ETV Bharat)

तकनीकी खराबी के कारण धुआं उठने का अनुमान:प्रारंभिक जांच में पता चला कि धुआं ट्रेन के ब्रेक सिस्टम में अत्यधिक गर्मी या तकनीकी खामी के कारण उठ सकता है. रेलवे विभाग ने कहा कि आग फैलने की कोई घटना नहीं हुई और स्थिति जल्द ही नियंत्रण में आ गई. तकनीकी टीम ने प्रभावित कोच की मरम्मत कर ट्रेन को सुरक्षित स्थिति में लाया.

इंटरसिटी एक्सप्रेस के कोच से उठने लगा धुआं (ETV Bharat)

यात्रियों को सुरक्षा के बाद बैठाया गया: सभी यात्रियों को कोच में बैठाया गया और 30 मिनट के विलंब के बाद ट्रेन को दिल्ली की ओर रवाना कर दिया गया. रेलवे विभाग ने इस घटना की विस्तृत जांच शुरू कर दी है ताकि भविष्य में ऐसे हादसों से बचा जा सके. यात्रियों ने रेलवे की समय पर उठाई गई सावधानी की प्रशंसा की.

