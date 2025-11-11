ETV Bharat / bharat

'मोबाइल की लत नशे जितनी खतरनाक...': बठिंडा में ऐसे बच्चों की बढ़ती संख्या से डॉक्टर हैरान

कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हुई थी ताकि बच्चों की शिक्षा प्रभावित न हो. लेकिन अब यही आदत बच्चों की जिंदगी बिगाड़ रही है.

ETV Bharat Hindi Team

November 11, 2025

Updated : November 11, 2025 at 9:03 PM IST

बठिंडा (पंजाब): आज के डिजिटल युग में हर उम्र के लोग स्मार्टफोन के आदी हो रहे हैं. बच्चों से लेकर बड़ों तक, हर कोई अपना ज्यादा समय फोन पर बीता रहे हैं. बड़े लोगों के पास कुछ और भी काम होते हैं. लेकिन, छोटे बच्चे लगातार अपने फोन से चिपके रहते हैं. बच्चों को फोन और लैपटॉप से ​​दूर रखना माता-पिता के लिए एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है.

पिछले 5 महीनों के दौरान 100 से ज्यादा मोबाइल के आदी बच्चों के इलाज के लिए उनके परिजन एम्स अस्पताल बठिंडा लेकर आए हैं. 11 से 15 साल के बच्चे मोबाइल फोन पर गेम खेलने के आदी हो गए थे. लगातार कई घंटों तक मोबाइल फोन पर गेम खेलते हुए वे अपने खान-पान का भी ध्यान नहीं रखते, जिससे उनके मन और शरीर पर बुरा असर पड़ने लगा था.

मोबाइल की लत खतरनाक. (ETV Bharat)

इनका इलाज करने वाली डॉ. चेतना वर्मा ने बताया " पिछले 5 महीनों के दौरान, उन्होंने मोबाइल फोन के आदी लगभग 100 बच्चों का इलाज किया है. 7 से 10 साल के बच्चे मोबाइल फोन पर छोटी-छोटी रील और यूट्यूब देखते हैं और वे पूरी तरह से मोबाइल फोन पर निर्भर हो जाते हैं. अगर ऐसे बच्चों को एक पल के लिए भी मोबाइल फोन न मिले, तो उनका व्यवहार अपने परिवार वालों से अलग हो जाता है."

डॉ. चेतना ने बताया कि मोबाइल फोन की लत वाले व्यक्ति की आदत भी नशे की तरह होती है. अगर बच्चों को मोबाइल फोन न मिले, तो वे अपने परिवार वालों के साथ-साथ दूसरे लोगों से भी अलग व्यवहार करने लगते हैं. जिससे उनके परिवार वालों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. डॉ. चेतना वर्मा ने कहा, "अभिभावकों को अपने बच्चों को मोबाइल फोन तक सीमित नहीं रखना चाहिए. अगर शुरुआती दौर में ही परिजनों को बच्चों की मोबाइल की लत का पता चल जाए, तो उन्हें तुरंत बच्चों पर ध्यान देना चाहिए."

डॉ. चेतना वर्मा ने एक केस का जिक्र करते हुए बताया कि 9 साल का बच्चा इलाज के लिए आया था. उसे मोबाइल पर कार्टून देखने की लत थी. उस बच्चे के दिमाग में कार्टून इस कदर बैठ गए थे कि वह कार्टून जैसी ही हरकतें करता था. बच्चा कार्टून की बॉडी लैंग्वेज की नकल करता था. धीरे-धीरे हमने बच्चे का इलाज किया और करीब तीन महीने बाद वह ठीक हुआ.

7 से 10 साल के बच्चे:

  • छोटी रील्स और यूट्यूब देखने के आदी
  • मोबाइल न मिले तो परिवार वालों से अलग व्यवहार करते हैं
  • रील्स की स्टाइल को अपनी जिंदगी में अपनाने की कोशिश करते हैं

11 से 15 साल के बच्चेः

  • गेम खेलने के आदी
  • घंटों गेम खेलते रहते हैं, खाना-पीना भूल जाते हैं
  • इससे दिमाग और शरीर पर बुरा असर पड़ता है

स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभावः

बहुत अधिक स्क्रीन टाइम बच्चों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डालता है. छोटे बच्चे मोबाइल फोन के इतने आदी हो गए हैं कि उनके लिए इसके बिना रहना मुश्किल हो गया है. पढ़ाई या खेलने के बजाय, वे घंटों स्क्रीन पर वीडियो देखते या गेम खेलते रहते हैं. यह आदत न केवल उनकी आंखों और दिमाग पर असर डालती है, बल्कि उनके व्यवहार और नींद पर भी नकारात्मक प्रभाव डालती है.

माता-पिता के लिए सलाह:

  • शुरू से ही बच्चों पर नजर रखें
  • मोबाइल का इस्तेमाल सीमित करें
  • लत के शुरुआती संकेत दिखें तो तुरंत ध्यान दें
  • इलाज में डॉक्टर के साथ सहयोग करें
  • बच्चों की रोज की दिनचर्या पर नजर रखें
  • पैरेंट्स को बच्चों के सामने फोन के ज्यादा इस्तेमाल से बचना चाहिए

कोराना काल में मोबाइल का इस्तेमालः

अगर आपका बच्चा फोन नहीं मिलने पर रोने लगता है या चिड़चिड़ा हो जाता है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. कुछ आसान टिप्स अपनाकर आप धीरे-धीरे उनकी मोबाइल की लत छुड़ा सकते हैं. कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए सरकार ने ऑनलाइन शिक्षा शुरू की थी. अब बच्चे मोबाइल का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करने लगे. मोबाइल के ज्यादा इस्तेमाल से बच्चों के व्यवहार और जीवनशैली में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है.

