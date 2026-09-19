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SEMICON India : अब पुराना नहीं होगा EV चार्जर; घर बैठे कमाई का मौका भी

साइबर खतरे से निपटने के लिए नया EV चार्जिंग सिस्टम. ( ETV Bharat )

नई दिल्लीः इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के तेजी से बदलते बाजार के बीच चार्जिंग टेक्नोलॉजी में एक बड़ा और क्रांतिकारी बदलाव आया है. ईवी चार्जिंग सिस्टम सीधे वाहनों, मोबाइल ऐप्स और क्लाउड प्लेटफॉर्म से जुड़े होते हैं, जिससे इन पर साइबर हमलों का खतरा हमेशा बना रहता है. इसी समस्या से निपटने और इंफ्रास्ट्रक्चर को हमेशा अप-टू-डेट रखने के लिए एक नया और सुरक्षित चार्जिंग सिस्टम पेश किया गया है. 'सेमीकॉन इंडिया' में ईटीवी भारत को दिए एक खास इंटरव्यू में Hertzz EV के बिजनेस मैनेजर बोड्डू सई मधु ने कहा, "यह चार्जर वाई-फाई और 4जी कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है, जिससे यूजर्स मोबाइल एप्लिकेशन के जरिए चार्जिंग को कंट्रोल और मॉनिटर कर सकते हैं. यूजर्स दूर बैठकर भी चार्जिंग शुरू या बंद कर सकते हैं. चार्जिंग स्टेटस, समय व करंट के लेवल जैसी जानकारियों पर नजर रख सकते हैं. यह सिस्टम चार्जिंग के दौरान होने वाले उतार-चढ़ाव पर भी नजर रख सकता है." कंपनी सुरक्षा को इस चार्जर की एक मुख्य खासियत के रूप में पेश कर रही है. मधु ने बताया कि इसमें क्लाउड-लेवल (इंटरनेट सर्वर आधारित) सुरक्षा तो दी ही गई है, साथ ही इसके हार्डवेयर को भी एन्क्रिप्शन के साथ डिजाइन किया गया है ताकि चार्जिंग सिस्टम में किसी भी अनधिकृत या गलत व्यक्ति की पहुंच के जोखिम को कम किया जा सके. साइबर खतरे से निपटने के लिए नया EV चार्जिंग सिस्टम. (ETV Bharat) जैसे-जैसे इलेक्ट्रिक वाहन तेजी से बदल रहे हैं, आज लगाया गया चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कल तब पुराना हो सकता है जब बाजार में नए चार्जिंग प्रोटोकॉल और ज्यादा क्षमता वाली गाड़ियां आएंगी. यह नया सिस्टम इस चुनौती से निपटने के लिए बनाया गया है, जो सॉफ्टवेयर के जरिए चार्जिंग क्षमता को अपडेट करने की सुविधा देता है. इससे चार्जर के मौजूदा हार्डवेयर को बदलने की जरूरत काफी कम हो जाती है. उन्होंने आगे कहा कि बाजार में उपलब्ध पारंपरिक चार्जर आमतौर पर फिक्स्ड कॉन्फ़िगरेशन पर बने होते हैं. इसका मतलब यह है कि अगर कोई चार्जर एक खास पावर रेटिंग के लिए लगाया गया है, तो वह बाद में आने वाली ज्यादा चार्जिंग क्षमताओं को सपोर्ट करने में सक्षम नहीं हो पाता है. मधु ने बताया कि इस चार्जर को सिस्टम में दिन-ब-दिन होने वाले बदलावों को ध्यान में रखकर विकसित किया गया है, जिसमें नए चार्जिंग प्रोटोकॉल और सॉफ्टवेयर से चलने वाले वाहन शामिल हैं. उन्होंने इस प्रोडक्ट की मॉड्युलैरिटी (अलग-अलग हिस्सों में अपग्रेड होने की क्षमता) और अपग्रेडेशन को सपोर्ट करने वाली चिपसेट टेक्नोलॉजी के लिए पार्टनरशिप भी की है. इस सिस्टम के तहत, आज 7.4 किलोवाट (kW) का चार्जर खरीदने वाला ग्राहक चार्जर के हार्डवेयर को बदले बिना ही उसे 11 किलोवाट और बाद में 22 किलोवाट तक अपग्रेड कर सकता है.