SEMICON India : अब पुराना नहीं होगा EV चार्जर; घर बैठे कमाई का मौका भी
यह चार्जर वाई-फाई और 4G कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है, जिससे आप मोबाइल ऐप के जरिए मॉनिटर कर सकते हैं. चंचल मुखर्जी की रिपोर्ट.
Published : September 19, 2026 at 4:52 PM IST
नई दिल्लीः इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के तेजी से बदलते बाजार के बीच चार्जिंग टेक्नोलॉजी में एक बड़ा और क्रांतिकारी बदलाव आया है. ईवी चार्जिंग सिस्टम सीधे वाहनों, मोबाइल ऐप्स और क्लाउड प्लेटफॉर्म से जुड़े होते हैं, जिससे इन पर साइबर हमलों का खतरा हमेशा बना रहता है. इसी समस्या से निपटने और इंफ्रास्ट्रक्चर को हमेशा अप-टू-डेट रखने के लिए एक नया और सुरक्षित चार्जिंग सिस्टम पेश किया गया है.
'सेमीकॉन इंडिया' में ईटीवी भारत को दिए एक खास इंटरव्यू में Hertzz EV के बिजनेस मैनेजर बोड्डू सई मधु ने कहा, "यह चार्जर वाई-फाई और 4जी कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है, जिससे यूजर्स मोबाइल एप्लिकेशन के जरिए चार्जिंग को कंट्रोल और मॉनिटर कर सकते हैं. यूजर्स दूर बैठकर भी चार्जिंग शुरू या बंद कर सकते हैं. चार्जिंग स्टेटस, समय व करंट के लेवल जैसी जानकारियों पर नजर रख सकते हैं. यह सिस्टम चार्जिंग के दौरान होने वाले उतार-चढ़ाव पर भी नजर रख सकता है."
कंपनी सुरक्षा को इस चार्जर की एक मुख्य खासियत के रूप में पेश कर रही है. मधु ने बताया कि इसमें क्लाउड-लेवल (इंटरनेट सर्वर आधारित) सुरक्षा तो दी ही गई है, साथ ही इसके हार्डवेयर को भी एन्क्रिप्शन के साथ डिजाइन किया गया है ताकि चार्जिंग सिस्टम में किसी भी अनधिकृत या गलत व्यक्ति की पहुंच के जोखिम को कम किया जा सके.
जैसे-जैसे इलेक्ट्रिक वाहन तेजी से बदल रहे हैं, आज लगाया गया चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कल तब पुराना हो सकता है जब बाजार में नए चार्जिंग प्रोटोकॉल और ज्यादा क्षमता वाली गाड़ियां आएंगी.
यह नया सिस्टम इस चुनौती से निपटने के लिए बनाया गया है, जो सॉफ्टवेयर के जरिए चार्जिंग क्षमता को अपडेट करने की सुविधा देता है. इससे चार्जर के मौजूदा हार्डवेयर को बदलने की जरूरत काफी कम हो जाती है.
उन्होंने आगे कहा कि बाजार में उपलब्ध पारंपरिक चार्जर आमतौर पर फिक्स्ड कॉन्फ़िगरेशन पर बने होते हैं. इसका मतलब यह है कि अगर कोई चार्जर एक खास पावर रेटिंग के लिए लगाया गया है, तो वह बाद में आने वाली ज्यादा चार्जिंग क्षमताओं को सपोर्ट करने में सक्षम नहीं हो पाता है.
मधु ने बताया कि इस चार्जर को सिस्टम में दिन-ब-दिन होने वाले बदलावों को ध्यान में रखकर विकसित किया गया है, जिसमें नए चार्जिंग प्रोटोकॉल और सॉफ्टवेयर से चलने वाले वाहन शामिल हैं. उन्होंने इस प्रोडक्ट की मॉड्युलैरिटी (अलग-अलग हिस्सों में अपग्रेड होने की क्षमता) और अपग्रेडेशन को सपोर्ट करने वाली चिपसेट टेक्नोलॉजी के लिए पार्टनरशिप भी की है.
इस सिस्टम के तहत, आज 7.4 किलोवाट (kW) का चार्जर खरीदने वाला ग्राहक चार्जर के हार्डवेयर को बदले बिना ही उसे 11 किलोवाट और बाद में 22 किलोवाट तक अपग्रेड कर सकता है.
जैसा कि कंपनी ने दावा किया है, यह अपग्रेड उनके मोबाइल एप्लिकेशन के जरिए किया जा सकता है. हालांकि, कंपनी ने यह साफ किया है कि चार्जर की पावर क्षमता बढ़ाने से पहले बिजली के केबल की जांच की जानी चाहिए, क्योंकि 7.4 किलोवाट और 22 किलोवाट के इंस्टॉलेशन के लिए अलग-अलग विशिष्टताओं वाले केबल की जरूरत हो सकती है.
यह तरीका ग्राहकों के गाड़ियां बदलने पर भी उसी चार्जर को उपयोगी बनाए रख सकता है. उदाहरण के लिए, शुरुआत में 7.4 किलोवाट चार्जिंग को सपोर्ट करने वाली ईवी खरीदने वाला ग्राहक बाद में 22 किलोवाट चार्जिंग को सपोर्ट करने वाली गाड़ी खरीद सकता है. अब पूरी तरह से नया चार्जर लगाने के बजाय अपने इसी मौजूदा चार्जर को अपग्रेड कर सकता है.
इस नए फीचर की मदद से चार्जर के मालिक अपने चार्जर का इस्तेमाल कमाई करने के लिए भी कर सकते हैं. जब वे खुद अपनी गाड़ी चार्ज नहीं कर रहे हों, तब वे इसे एक पब्लिक चार्जिंग पॉइंट बना सकते हैं.
जो ग्राहक दिन में केवल कुछ ही घंटों के लिए चार्जर का उपयोग करता है, वह ऐप के जरिए एक निश्चित समय के लिए इसे पब्लिक चार्जर के रूप में उपलब्ध करा सकता है. इसके बाद दूसरे ईवी यूजर्स उस चार्जर को ढूंढकर, वहां पहुंच सकते हैं और चार्जिंग के लिए भुगतान कर सकते हैं. इससे निजी तौर पर लगाए गए चार्जिंग ढांचे का ज्यादा बेहतर इस्तेमाल हो सकेगा और मालिकों को खाली पड़े चार्जर से कमाई करने का मौका भी मिलेगा.
कंपनी वर्तमान में सिंगल-गन कॉन्फ़िगरेशन की पेशकश कर रही है. साथ ही तीन वाहनों को चार्ज करने में सक्षम मल्टी-गन वर्जन पर भी काम कर रही है.
कंपनी के बिजनेस मैनेजर ने कहा कि चार्जर का बुनियादी डिजाइन लगभग एक जैसा ही रहेगा, बस एक से ज्यादा वाहनों की चार्जिंग के लिए इसमें अतिरिक्त चार्जिंग गन जोड़ दिए जाएंगे.
इस चार्जर को दीवार पर टांगने वाले यूनिट के रूप में डिजाइन किया गया है और इसका वजन लगभग 7 से 8 किलोग्राम है. इसे दीवार पर बिल्कुल वैसे ही लगाया जा सकता है जैसे टीवी लगाया जाता है. सुरक्षा से जुड़े सभी फीचर्स पहले से ही चार्जर के अंदर दिए गए हैं, जिससे अलग से एमसीबी (MCB) और आरसीसीबी (RCCB) जैसे अतिरिक्त सुरक्षा उपकरण लगाने की जरूरत नहीं पड़ती.
यह ईवी चार्जिंग सिस्टम टू-व्हीलर, ई-रिक्शा, थ्री-व्हीलर और फोर-व्हीलर वाहनों को चार्ज करने में सक्षम है. चार्जिंग के दौरान सुरक्षा के लिहाज से यदि वोल्टेज में उतार-चढ़ाव, अर्थ फॉल्ट या बिजली सप्लाई लाइनों के बहुत अधिक गर्म होने जैसी स्थिति बनती है, तो चार्जर का सुरक्षा कवच तुरंत उस गड़बड़ी को पकड़ लेता है और गाड़ी को कोई भी नुकसान पहुंचने से पहले ही सिस्टम को अपने आप बंद कर देता है.
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