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रेलवे स्टेशनों पर लगेंगे सेंसर और IoT तकनीक वाले स्मार्ट डस्टबिन, जानें इसकी खूबियां

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन ( File/ ETV Bharat )

नई दिल्ली: रेलवे स्टेशनों पर तकनीक-आधारित स्वच्छता और कचरा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए, कुछ 'नॉन-सबअर्बन ग्रेड-2' (NSG-2) श्रेणी के स्टेशनों पर स्मार्ट डस्टबिन लगाए जाएंगे. इन डस्टबिन में सेंसर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) तकनीक, GPS ट्रैकिंग और कचरे को दबाने की सुविधा होगी.

रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 240 लीटर की क्षमता वाला यह स्मार्ट डस्टबिन कचरे के स्तर की रियल-टाइम निगरानी करने में सक्षम होगा, जिससे रेलवे अधिकारियों को कचरा पूरी तरह भरने से पहले डस्टबिन को समय पर उठवाने में मदद मिलेगी.

NSG-2 श्रेणी में आने वाले और भारी यात्री आवाजाही वाले इस रेलवे स्टेशन को, तकनीक पर आधारित कचरा प्रबंधन प्रणाली से लाभ मिलने की उम्मीद है. इस पहल का उद्देश्य कचरा संग्रह को अधिक व्यवस्थित बनाना, हस्तचालित निगरानी को कम करना और स्टेशन परिसर में कचरा जमा होने से रोकना है. आधुनिक तकनीक के बारे में बताते हुए, उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने कहा, "स्मार्ट डस्टबिन में लगे एडवांस सेंसर लगातार यह निगरानी करेंगे कि उसके अंदर कितना कचरा जमा हुआ है. जब डस्टबिन अपनी तय क्षमता के करीब पहुंच जाएगा, तो यह सिस्टम संबंधित अधिकारियों को अलर्ट भेजेगा, जिससे कचरा उठाने वाली टीमें इसके पूरी तरह भरने से पहले ही वहां पहुंच सकेंगी." कचरे की मात्रा की रियल-टाइम निगरानी के लिए सेंसर

स्मार्ट डस्टबिन की मुख्य विशेषता इसका सेंसर-आधारित निगरानी तंत्र है. आम डस्टबिन के विपरीत, जिन्हें खाली करने की जरूरत है या नहीं, यह जानने के लिए अक्सर उन्हें जाकर देखना पड़ता है, यह नया सिस्टम कचरे की मात्रा पर लगातार नजर रखेगा. जब कचरा एक तय सीमा तक पहुंच जाएगा, तो सेंसर संबंधित रेलवे अधिकारियों को अलर्ट भेज देंगे. इससे सफाई में लगी टीमों को यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि किन डस्टबिन पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है, जिससे उन्हें कचरा उठाने के किसी तय शेड्यूल का पालन करने या पूरी तरह से मैन्युअल जांच पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी. स्मार्ट डस्टबिन (ETV Bharat)