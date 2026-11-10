रेलवे स्टेशनों पर लगेंगे सेंसर और IoT तकनीक वाले स्मार्ट डस्टबिन, जानें इसकी खूबियां
ये स्मार्ट डस्टबिन उन्नत सेंसर लैस होंगे, जो इसके अंदर जमा होने वाले कचरे के स्तर की लगातार निगरानी करेंगे. चंचल मुखर्जी की रिपोर्ट.
Published : November 10, 2026 at 10:30 PM IST
नई दिल्ली: रेलवे स्टेशनों पर तकनीक-आधारित स्वच्छता और कचरा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए, कुछ 'नॉन-सबअर्बन ग्रेड-2' (NSG-2) श्रेणी के स्टेशनों पर स्मार्ट डस्टबिन लगाए जाएंगे. इन डस्टबिन में सेंसर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) तकनीक, GPS ट्रैकिंग और कचरे को दबाने की सुविधा होगी.
रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 240 लीटर की क्षमता वाला यह स्मार्ट डस्टबिन कचरे के स्तर की रियल-टाइम निगरानी करने में सक्षम होगा, जिससे रेलवे अधिकारियों को कचरा पूरी तरह भरने से पहले डस्टबिन को समय पर उठवाने में मदद मिलेगी.
NSG-2 श्रेणी में आने वाले और भारी यात्री आवाजाही वाले इस रेलवे स्टेशन को, तकनीक पर आधारित कचरा प्रबंधन प्रणाली से लाभ मिलने की उम्मीद है. इस पहल का उद्देश्य कचरा संग्रह को अधिक व्यवस्थित बनाना, हस्तचालित निगरानी को कम करना और स्टेशन परिसर में कचरा जमा होने से रोकना है.
आधुनिक तकनीक के बारे में बताते हुए, उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने कहा, "स्मार्ट डस्टबिन में लगे एडवांस सेंसर लगातार यह निगरानी करेंगे कि उसके अंदर कितना कचरा जमा हुआ है. जब डस्टबिन अपनी तय क्षमता के करीब पहुंच जाएगा, तो यह सिस्टम संबंधित अधिकारियों को अलर्ट भेजेगा, जिससे कचरा उठाने वाली टीमें इसके पूरी तरह भरने से पहले ही वहां पहुंच सकेंगी."
कचरे की मात्रा की रियल-टाइम निगरानी के लिए सेंसर
स्मार्ट डस्टबिन की मुख्य विशेषता इसका सेंसर-आधारित निगरानी तंत्र है. आम डस्टबिन के विपरीत, जिन्हें खाली करने की जरूरत है या नहीं, यह जानने के लिए अक्सर उन्हें जाकर देखना पड़ता है, यह नया सिस्टम कचरे की मात्रा पर लगातार नजर रखेगा. जब कचरा एक तय सीमा तक पहुंच जाएगा, तो सेंसर संबंधित रेलवे अधिकारियों को अलर्ट भेज देंगे. इससे सफाई में लगी टीमों को यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि किन डस्टबिन पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है, जिससे उन्हें कचरा उठाने के किसी तय शेड्यूल का पालन करने या पूरी तरह से मैन्युअल जांच पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी.
रियल-टाइम अलर्ट सिस्टम से कचरा उठाने वाली टीमों के प्रतिक्रिया समय में सुधार होने, डस्टबिन को पूरी तरह भरने से रोकने और प्लेटफॉर्म तथा रेलवे परिसर के अन्य क्षेत्रों में कचरा फैलने की संभावना को कम करने की उम्मीद है.
कचरा संग्रह में मदद करने के लिए IoT प्लेटफॉर्म
स्मार्ट डस्टबिन को IoT-आधारित निगरानी प्लेटफॉर्म से भी जोड़ा गया है. इस सिस्टम के जरिये, कचरा उठाने वाली टीमें डस्टबिन की स्थिति और उसके भरने के स्तर की जानकारी हासिल कर सकेंगी. इससे अधिकारियों को कहीं से भी डस्टबिन की स्थिति पर नजर रखने और निर्धारित सीमा तक कचरा जमा होने पर उसे उठाने की योजना बनाने में मदद मिलेगी. सफाई कर्मचारियों को बार-बार उन डस्टबिन को चेक करने के लिए भेजने के बजाय जो अभी भरे नहीं हैं, यह सिस्टम उन डस्टबिन को प्राथमिकता देने में मदद करेगा जिन्हें खाली करने की जरूरत है. उम्मीद है कि इस तकनीक से कचरा उठाने का काम अधिक कुशल, व्यवस्थित और समयबद्ध हो जाएगा, साथ ही सफाई कर्मचारियों के श्रम का भी बेहतर उपयोग हो सकेगा.
प्रभावी भंडारण क्षमता
एक और महत्वपूर्ण विशेषता डस्टबिन के अंदर लगा एक विशेष कॉम्पैक्टर है. यह जमा होने वाले कचरे को दबाकर उसकी मात्रा कम कर देगा, जिससे उपलब्ध जगह में और अधिक कचरा आ सकेगा. यह तकनीक सामान्य डस्टबिन की तुलना में 58 गुना तक अधिक प्रभावी भंडारण क्षमता प्रदान करती है. इस कॉम्पैक्शन तकनीक से कचरा उठाने के लिए किए जाने वाले फेरों की संख्या भी कम होने की उम्मीद है, जिससे सफाई कर्मचारियों को अपना काम अधिक कुशलता से संभालने में मदद मिलेगी.
GPS ट्रैकिंग और मौसम-रोधी डिजाइन
इस स्मार्ट डस्टबिन में GPS ट्रैकिंग और मौसम-रोधी डिजाइन भी है. GPS-आधारित ट्रैकिंग से इस यूनिट की निगरानी करना आसान हो जाएगा, जबकि इसका मौसम-रोधी डिजाइन इसे अलग-अलग मौसम की स्थितियों में भी काम करने में सक्षम बनाएगा. इन खूबियों की मदद से, स्टेशन के स्वच्छता ढांचे के हिस्से के रूप में इस स्मार्ट डस्टबिन की निगरानी करना और इसे चलाना कहीं अधिक आसान हो जाएगा.
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