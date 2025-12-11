ETV Bharat / bharat

आकार में छोटा, नुकसान बड़ा: पर्यावरणविद् सिगरेट बट कचरे पर तत्काल कार्रवाई के लिए डाल रहे दबाव

सिगरेट बट्स के मुद्दे पर सीपीसीबी केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत आने वाले केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के सदस्य डॉ. अनिल गुप्ता ने गुरुवार को ईटीवी भारत को बताया, "सीपीसीबी की ओर से इन बट्स के संग्रह और निष्पादन के लिए कुछ दिशानिर्देश हैं. लेकिन, इन दिशानिर्देशों का पालन नहीं हो रहा है."

COPTA रूल, 2003 में बताए गए नियमों में पब्लिक जगहों (जिसमें इनडोर कार्यस्थल भी शामिल हैं) में स्मोकिंग पर बैन और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह के विज्ञापन (हालांकि बिक्री विज्ञापन की इजाज़त है) पर रोक, साथ ही तंबाकू प्रोडक्ट्स की स्पॉन्सरशिप और प्रमोशन पर भी रोक शामिल है. कथित तौर पर स्विट्जरलैंड में, सिगरेट के टुकड़े को कूड़ेदान में नहीं फेंकने पर भारतीय मुद्रा में 31,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है.

कानूनी ढांचा संसद ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम पारित किया. (विज्ञापन का निषेध तथा व्यापार एवं वाणिज्य का विनियमन,उत्पादन, आपूर्ति और वितरण) विधेयक, 2003 अप्रैल 2003 में पारित हुआ. यह बिल 18 मई 2003 को एक एक्ट बन गया, जिसे सीओटीपीए (COTPA) के नाम से जाना जाता है. यह एक्ट उन सभी प्रोडक्ट्स पर लागू होता है जिनमें किसी भी रूप में तंबाकू होता है और यह पूरे भारत में लागू होता है.

इसमें सिगरेट के बट को इधर-उधर फेंकने के बुरे असर के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने की ज़रूरत पर भी ज़ोर दिया गया.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने सिगरेट बट्स के इस्तेमाल के लिए संभावित तरीके सुझाए हैं, जिसमें ध्वनिक अवशोषित करने वाली सामग्री ऐसी चीजें होती हैं जो ध्वनि ऊर्जा को सोख लेती हैं, जिससे गूंज (echo) और प्रतिध्वनि (reverberation) कम होती है, बनाना और सेलुलोज एसीटेट मिश्रण (Cellulose Acetate Blends) एक बहुमुखी बायोप्लास्टिक है जो सेलुलोज को एसिटिक एसिड और एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ प्रतिक्रिया करके बनाया जाता है, को दूसरे तरह के प्लास्टिक के साथ मिलाकर नया प्लास्टिक बनाना शामिल है.

भारत में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने 9 सितंबर, 2020 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) को सिगरेट और बीड़ी बट्स के निपटान के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने का निर्देश दिया था. इस निर्देश के बाद, सीपीसीबी ने एनजीटी के निर्देशों के अनुसार गाइडलाइन बनाईं.

विश्व स्वास्थ्य संगठन के तंबाकू नियंत्रण पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन (FCTC) के अनुसार, अनुमान है कि दुनिया भर में हर साल 4.5 ट्रिलियन सिगरेट के टुकड़े फेंक दिए जाते हैं. एफसीटीसी इस मुद्दे को उठाते हुए मांग कर रहा है कि तंबाकू उद्योग को वातावरण प्रदूषित करने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाए.

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय कैंसर रोकथाम एवं अनुसंधान संस्थान की एक रिपोर्ट के अनुसार, सिगरेट और उनके फिल्टर कुल समुद्री मलबे का 19 प्रतिशत हिस्सा हैं. यह स्थिति समुद्री जीवन के लिए खतरा बन जाती है क्योंकि इससे नुकसानदायक पदार्थ निकलते हैं और पर्यावरण पर बहुत बुरा असर पड़ता है.

भारत में 2021-2022 के दौरान लगभग 113 बिलियन तंबाकू स्टिक का उत्पादन किया गया और 100 बिलियन से ज़्यादा सिगरेट बट फेंके गए. एक सिगरेट बट का औसत वज़न लगभग 0.17 ग्राम होता है. रिपोर्ट के अनुसार, हर साल लगभग 17 मिलियन किलोग्राम तंबाकू कचरे का निपटान किया जाता है.

सिगरेट में पाया जाने वाला फिल्टर सेल्यूलोज एसीटेट से बना होता है, जो जो गैर-बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है. ये बट पर्यावरण के लिए एक बड़ी चुनौती पेश करते हैं क्योंकि इन्हें अक्सर खुली जगहों पर फेंक दिया जाता है. इसके अलावा, इनमें नुकसानदायक रसायन होते हैं जो समुद्री जीवन पर बुरा असर डाल सकते हैं.

नई दिल्ली: प्लास्टिक प्रदूषण को बढ़ाने में 'सिगरेट बट' का भी अहम योगदान है. सिगरेट के बट्स के कचरे पर चिंता जताते हुए, पर्यावरणविदों ने गुरुवार को भारत में सिगरेट-बट प्रदूषण को रोकने के लिए सख्ती से लागू करने, इंडस्ट्री की जवाबदेही और लोगों में जागरूकता लाने की वकालत की है.

उन्होंने कहा, "इस मामले में निर्माता की बढ़ी हुई जिम्मेदारी (EPR) की अवधारणा भी लागू होनी चाहिए. निर्माता और सेलर्स को कलेक्शन और सही डिस्पोज़ल के लिए ज़िम्मेदार ठहराया जाना चाहिए. अभी, विक्रेता और निर्माता ही बेच रहे हैं. कोई भी ज़िम्मेदार नहीं है, जो इसे कलेक्ट और डिस्पोज़ करेगा."

गुप्ता, जो दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) के सदस्य भी हैं, ने कहा, "ईपीआर और अन्य प्रकार के तंत्र को लागू किया जाना चाहिए या एसओपी बनाया जा सकता है। हमारे पास उचित संग्रह और निपटान तंत्र होना चाहिए." उन्होंने यह भी कहा कि वह इस मुद्दे को 19 दिसंबर को होने वाली सीपीसीबी की बैठक में उठाएंगे.

सिगरेट कचरे पर काम कर रहे उद्यमी का दृष्टिकोण

कोड एफर्ट प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर नमन गुप्ता ने गुरुवार को ईटीवी भारत को बताया, "हम कागज, तंबाकू और फाइबर जैसे सभी अवयव की रीसाइक्लिंग करते हैं. फाइबर का इस्तेमाल खिलौने और गिफ्ट के सामान समेत अलग-अलग प्रोडक्ट्स बनाने में होता है, कागज को रीसायकल करके कागज बनाया जाता है."

एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, "सरकार पहले से ही पॉलिसी और पब्लिक स्मोकिंग जैसे कानूनों को लागू करके सपोर्ट कर रही है. लेकिन, लोग पॉलिसी नहीं सुन रहे हैं और न ही उनका पालन कर रहे हैं. सरकार क्या कर सकती है? वह फाइन लगा सकती है." गुप्ता ने कहा कि यह पॉलिसी के मुद्दे से ज़्यादा उपभोक्ता व्यवहार में बदलाव पर है.

उन्होंने कहा, "सरकार जो कुछ भी कर सकती है, वह करने की कोशिश कर रही है. मुझे नहीं लगता कि यहां सरकार पर कोई सवाल है. अगर लोग ज़्यादा पढ़े-लिखे और जागरूक हों और अच्छे टिकाऊ विकल्प चुनें, तो समस्या हल हो सकती है."

पर्यावरण विशेषज्ञों के विचार

सिगरेट बट्स से जुड़े मुद्दे के बारे में पूछे जाने पर, पर्यावरण विशेषज्ञ दीपक रमेश गौड़ ने कहा, "आज पर्यावरण की गड़बड़ी पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है. सिर्फ सिगरेट बट्स ही नहीं, प्रदूषण में योगदान देने वाले हर पहलू के लिए सख्त गाइडलाइंस होनी चाहिए."

उन्होंने ईटीवी भारत से कहा, "हमें इसे कंट्रोल करना होगा. इस पर बहुत रिसर्च की ज़रूरत है. यह एक बड़ी चिंता है." पर्यावरणविद ने आगे कहा कि पर्यावरण पर असर डालने वाली छोटी-छोटी चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है.

उन्होंने कहा, "अगर हमें 2047 तक विकसित भारत बनना है, तो हमें पर्यावरण के लिए काम करने वाले हर व्यक्ति को बढ़ावा देना होगा." इसी तरह के विचार रखते हुए, एक और पर्यावरणविद ने कहा कि सरकार को सिगरेट के बट को एक गंभीर प्लास्टिक प्रदूषक मानकर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए.

बीएस वोहरा ने ईटीवी भारत को बताया, "सिगरेट के टुकड़े दुनिया में सबसे ज़्यादा बिखरे हुए हैं, और भारत में उनका गलत तरीके से फेंका जाना पर्यावरण के लिए एक गंभीर खतरा बन गया है, लेकिन इसे अक्सर नज़रअंदाज़ कर दिया जाता है.

हालांकि मौजूदा वेस्ट-मैनेजमेंट नियमों में टेक्निकली सिगरेट फिल्टर शामिल हैं, लेकिन उनके डिस्पोज़ल को कंट्रोल करने के लिए कोई सख्त, समर्पित कानून या मज़बूत मजबूत प्रवर्तन तंत्र नहीं है. उन्होंने बताया, "नतीजा यह है कि हर साल अरबों ज़हरीले, गैर-जैवनिम्नीकरणीय प्लास्टिक के बट सड़कों, नालियों, नदियों और मिट्टी में मिल जाते हैं, जिससे नुकसानदायक केमिकल निकलते हैं और प्लास्टिक प्रदूषण बढ़ता है."

उन्होंने कहा कि भारत को तुरंत साफ नियमों, कूड़ा फैलाने पर जुर्माने और ईपीआर के ज़रिए तंबाकू कंपनियों के लिए जवाबदेही की ज़रूरत है. पर्यावरणविद ने कहा, "साथ ही, लोगों में जागरूकता और डिस्पोज़ल की उपलब्धता में सुधार होना चाहिए. सिगरेट-बट प्रदूषण को दूर करना साफ़ शहरों, स्वस्थ इकोसिस्टम और ज़्यादा ज़िम्मेदार समाज के लिए ज़रूरी है. अब समय आ गया है कि हम इस समस्या को पहचानें और पॉलिसी, लागू करने और अपनी ज़िम्मेदारी के ज़रिए निर्णायक रूप से काम करें."

सिगरेट के कचरे को रीसायकल करने वाली कंपनियों का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा, "जो कंपनियां सिगरेट के बट को काम के प्रोडक्ट में रीसायकल करती हैं, वे ज़हरीले कचरे को रिसोर्स में बदलकर एक अहम योगदान दे रही हैं. उनका इनोवेशन रीसायकल करने का पोटेंशियल दिखाता है, लेकिन वे अकेले इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकतीं." इन कोशिशों को असरदार तरीके से सपोर्ट करने और बढ़ाने के लिए कड़े सरकारी नियम, लोगों में जागरूकता और तंबाकू इंडस्ट्री की ज़िम्मेदारी ज़रूरी है.

