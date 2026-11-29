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पानी से बिजली कुल क्षमता की 25% ही बन पा रही; 21,134 मेगावाट की ताकत, उत्पादन केवल 5,182 MW

देश में अभी कम बन पा रही पनबिजली. ( Photo Credit; Getty )

हैदराबाद (EB Prime team) : Energy Security India : अपने देश में बिजली की खपत बढ़ रही है. इसी साल अप्रैल में ज्यादा गर्मी के कारण पिछले साल के मुकाबले बिजली की खपत 8.9% बढ़ गई. यह खपत मई 2024 के रिकॉर्ड 250 गीगावाट से भी आगे निकल गई. इसे देखते हुए सरकार सौर, जलविद्युत, पवन, परमाणु और थर्मल ऊर्जा का विस्तार कर रही है. इसके तहत अब छोटी जलविद्युत परियोजनाओं को भी आगे बढ़ाने की तैयारी है. इस पर 2,584 करोड़ रुपये खर्च होंगे. इससे दूर-दराज के इलाकों में आसानी से बिजली संकट दूर हो सकेगा.

संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट बताती है कि दुनिया के 65.5 करोड़ लोग अभी अंधेरे में रहते हैं. ऐसे लोगों तक बिजली नहीं पहुंचीं है. वहीं प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में अधिकतम लोगों तक बिजली पहुंच चुकी है. हालांकि करीब 10.72 लाख वंचित और दूर-दराज के परिवारों को अभी भी ग्रिड या सौर ऊर्जा से जोड़ा जा रहा है. यानी काफी परिवार अभी भी अंधेरे में रहने को मजबूर हैं. हालांकि सरकार की ओर से इस समस्या के समाधान के लिए तमाम प्रयास भी हो रहे हैं.