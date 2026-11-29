पानी से बिजली कुल क्षमता की 25% ही बन पा रही; 21,134 मेगावाट की ताकत, उत्पादन केवल 5,182 MW
Decentralized Power Generation : छोटी जलविद्युत परियोजनाओं के लिए 7,133 जगह चयनित, योजना से अगले 5 साल में पैदा होगी 1500 मेगावाट अतिरिक्त बिजली.
Published : November 29, 2026 at 5:08 PM IST
हैदराबाद (EB Prime team) : Energy Security India : अपने देश में बिजली की खपत बढ़ रही है. इसी साल अप्रैल में ज्यादा गर्मी के कारण पिछले साल के मुकाबले बिजली की खपत 8.9% बढ़ गई. यह खपत मई 2024 के रिकॉर्ड 250 गीगावाट से भी आगे निकल गई. इसे देखते हुए सरकार सौर, जलविद्युत, पवन, परमाणु और थर्मल ऊर्जा का विस्तार कर रही है. इसके तहत अब छोटी जलविद्युत परियोजनाओं को भी आगे बढ़ाने की तैयारी है. इस पर 2,584 करोड़ रुपये खर्च होंगे. इससे दूर-दराज के इलाकों में आसानी से बिजली संकट दूर हो सकेगा.
संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट बताती है कि दुनिया के 65.5 करोड़ लोग अभी अंधेरे में रहते हैं. ऐसे लोगों तक बिजली नहीं पहुंचीं है. वहीं प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में अधिकतम लोगों तक बिजली पहुंच चुकी है. हालांकि करीब 10.72 लाख वंचित और दूर-दराज के परिवारों को अभी भी ग्रिड या सौर ऊर्जा से जोड़ा जा रहा है. यानी काफी परिवार अभी भी अंधेरे में रहने को मजबूर हैं. हालांकि सरकार की ओर से इस समस्या के समाधान के लिए तमाम प्रयास भी हो रहे हैं.
हाल ही में सरकार ने एक और अहम फैसला लिया है. PIB के डेटा के मुताबिक केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 के लिए 2,584.60 करोड़ रुपये के बजट के साथ लघु जलविद्युत विकास योजना की शुरुआत की है. इसके तहत अगले 5 वर्षों में 1500 मेगावाट नई बिजली क्षमता जोड़ी जाएगी. इससे दूर-दराज के इलाके 24 घंटे रोशन हो सकेंगे. दरअसल, देशभर में कुल क्षमता की तुलना में केवल 25% ही पनबिजली का उत्पादन हो रहा है.
कितनी उपयोगी है लघु जलविद्युत परियोजना : प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 25 मेगावाट तक की क्षमता वाली परियोजनाओं को लघु जलविद्युत परियोजना माना जाता है. इसमें नदियों और नहरों के बहते पानी से स्वच्छ और भरोसेमंद बिजली बनाई जाती है. ये छोटे प्लांट खासतौर पर पहाड़ी-दूरदराज के इलाकों के लिए बेहद उपयोगी होते हैं, क्योंकि वहां प्रोजेक्ट लगाना या बिजली के पोल लगाने मुश्किल होते हैं. इसमें जमीन कम लगती है, लोगों को घर भी नहीं छोड़ना पड़ता है.
कुल 7,133 जगहों में से 1,202 स्थानों पर लगे प्लांट : प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) की रिपोर्ट के अनुसार अपने देश में लघु जलविद्युत परियोजनाओं के लिए देशभर में कुल 7,133 स्थानों का चयन किया गया है. अगर इन सभी जगहों पर प्लांट लगा दिए जाएं तो इनसे कुल 21,134 मेगावाट बिजली पैदा हो सकती है. हालांकि बिजली उत्पादन की इतनी बड़ी क्षमता के बावजूद अभी केवल 1,202 स्थानों पर ही प्लांट लग पाए हैं. इनसे 5,182 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है. यानी कुल पनबिजली क्षमता का केवल 25% ही उत्पादन हो रहा है. 75% क्षमता का अभी इस्तेमाल ही नहीं हो पा रहा है.
बिजली उत्पादन का स्वच्छ माध्यम है पनबिजली : पीआईबी के अनुसार जलविद्युत यानी पनबिजली इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन का बेहद स्वच्छ माध्यम है. इससे पर्यावरण को भी कम नुकसान होता है. इसमें बहते या ऊंचाई से गिरते पानी की इस्तेमाल किया जाता है. टरबाइन लगाई जाती है. ऐसी परियोजनाओं से स्थानीय स्तर पर निवेश बढ़ता है. रोजगार के नए मौके भी पैदा होते हैं. एक पनबिजली प्लांट की अधिकतम क्षमता 25 मेगावाट तक होती है. इस तरह की लघु जलविद्युत परियोजनाओं से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलती है.
छोटी और बड़ी जलविद्युत परियोजना में अंतर : रिपोर्ट के अनुसार 2 तरह की जलविद्युत परियोजनाएं होती हैं. इनमें से एक छोटी होती है, जबकि दूसरी बड़ी होती है. इनकी बिजली उत्पादन क्षमता अलग-अलग होती है. यही इनके बीच का प्रमुख अंतर होता है. 25 मेगावाट बिजली क्षमता को लघु जबकि इससे ज्यादा क्षमता वाली परियोजना को बड़ी जल विद्युत परियोजना कहा जाता है. छोटी परियोजना का संचालन नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) करता है जबकि बड़ी का संचालन बिजली मंत्रालय करता है.
1500 मेगावाट नई बिजली क्षमता जोड़ने का लक्ष्य : पीआईबी की रिपोर्ट के मुताबिक नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) की अगुवाई में केंद्र सरकार ने लघु जलविद्युत विकास योजना की शुरुआत की है. यह वित्त वर्ष 2026-27 से शुरू होकर 2030-31 तक के लिए चलेगी. 5 साल तक चलने वाली इस योजना पर कुल 2,584.60 करोड़ रुपये खर्च होंगे. इस योजना का मकसद देश की कुल बिजली उत्पादन क्षमता में 1500 मेगावाट नई बिजली क्षमता को जोड़ना है. योजना के तहत पहाड़ी, पूर्वोत्तर और सीमावर्ती इलाकों को प्राथमिकता दी जा रही है.
उत्तर भारत में पानी से बिजली बनाने में हिमाचल आगे : पीआईबी के डेटा के मुताबिक उत्तर भारत के राज्यों में हिमाचल प्रदेश में पानी से सबसे ज्यादा बिजली बनाई जा रही है. यहां पानी से कुल 3,460 मेगावाट बिजली बनाने की क्षमता है. अभी यहां के प्लांटों से 1,013 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है. उत्तराखंड इस मामले में दूसरे पायदान पर है. वहां 1,664 मेगावाट की कुल क्षमता के मुकाबले 234 मेगावाट बिजली बन रही है.
जम्मू-कश्मीर, पंजाब जैसे राज्यों में भी पानी से बन रही बिजली : रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू-कश्मीर में पानी से कुल 1,312 मेगावाट बिजली बनाने की क्षमता है. हालांकि अभी यहां 190 मेगावाट ही बिजली बन पा रही है. इसी तरह पंजाब में 578 मेगावाट क्षमता में से 176 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है. हरियाणा में 107 मेगावाट क्षमता की तुलना में 74 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है. इसी तरह उत्तर प्रदेश में 461 मेगावाट क्षमता के मुकाबले 51 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है.
पूर्वोत्तर के राज्यों में पानी से बिजली बनाने की क्षमता ज्यादा : पूर्वोत्तर के राज्यों में पानी से बिजली बनाने की क्षमता ज्यादा है. कुल क्षमता में बड़ा हिस्सा अरुणाचल प्रदेश (2,065 मेगावाट) का है. इसी तरह मेघालय में पानी से बिजली बनाने की क्षमता 230 मेगावाट, असम में 202 मेगावाट, नागालैंड में 182 मेगावाट, मिजोरम में 169 मेगावाट, मणिपुर में 100 मेगावाट और त्रिपुरा में 47 मेगावाट है. इन राज्यों में छोटी जलविद्युत परियोजनाएं लगाने से दूर-दराज और आदिवासी इलाकों में भी आसानी से बिजली पहुंचाई जा सकती है.
पूर्वोत्तर के राज्यों में पानी से बन रही कितनी बिजली? : पीआईबी के डेटा के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश में क्षमता के मुकाबले 141 मेगावाट बिजली पानी से बन रही है. इसी तरह असम में 34 मेगावाट, मणिपुर में 5 मेगावाट, मेघालय में 55 मेगावाट, मिजोरम में 45, नागालैंड में 35 और त्रिपुरा में 16 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है. वहीं मजबूत बुनियादी ढांचे, पहले से स्थापित बिजली व्यवस्था और अनुकूल नदियों के कारण दक्षिण भारत पानी से बिजली बनाने में अहम भूमिका निभा रहा है.
कर्नाटक में सबसे ज्यादा पनबिजली का उत्पादन : पीआईबी की रिपोर्ट के अनुसार देशभर में कर्नाटक में पानी से बिजली बनाने की क्षमता सबसे ज्यादा 3726 मेगावाट है. यहां इस परियोजना से बिजली का उत्पादन भी सबसे ज्यादा 1285 मेगावाट होता है. दक्षिण के अन्य राज्यों में केरलम की क्षमता 647 मेगावाट, तमिलनाडु की 604 मेगावाट, आंध्र प्रदेश की 409 मेगावाट जबकि तेलंगाना की क्षमता 102 मेगावाट है.
पनबिजली क्षमता में हिमाचल दूसरे स्थान पर : पीआईबी की रिपोर्ट के अनुसार पानी से बिजली बनाने की क्षमता (3,460 ) में हिृमाचल देशभर में दूसरे स्थान पर है. जबकि 2,065 मेगावाट के साथ अरुणाचल तीसरे पायदान पर है. पनबिजली उत्पादन में भी हिमाचल दूसरे पायदान पर है. इसी तरह बिहार में पानी से बिजली बनाने की क्षमता 527 मेगावाट है. उत्पादन 71 मेगावाट ही हो रहा है. झारखंड में क्षमता के 228 मेगावाट की तुलना में 4 मेगावाट, ओडिशा में 286 मेगावाट की तुलना में 141, पश्चिम बंगाल में 392 मेगावाट की तुलना में 99 मेगावाट, सिक्किम में 267 मेगावाट की तुलना में 55 मेगावाट पनबिजली का उत्पादन हो रहा है.
प्लांट लगाने के लिए आर्थिक मदद भी दे रही सरकार : पानी से बिजली बनाने के लिए छोटे प्लांट लगाने के लिए सरकार सब्सिडी भी दे रही है. पूर्वोत्तर राज्यों और अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे जिलों में प्रोजेक्ट लगाने पर 3.6 करोड़ रुपये प्रति मेगावाट या कुल लागत का 30% का अनुदान मिलता है. अधिकतम सीमा 30 करोड़ रुपये प्रति प्रोजेक्ट तय की गई है. वहीं, देश के बाकी हिस्सों में प्रोजेक्ट के आकार और जगह के हिसाब से 1.78 करोड़ से 2.4 करोड़ रुपये प्रति मेगावाट या कुल लागत का 20% सहायता दी जाती है.
15 हजार करोड़ का निवेश आने की संभावना : पीआईबी की रिपोर्ट के मुताबिक देशभर में पानी से बिजली बनाने के प्रोजेक्ट में कुल करीब 15 हजार करोड़ रुपये का निवेश आने की उम्मीद है. इससे 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान को बढ़ावा मिलेगा. इसके अलावा देश में बनी मशीनों और स्थानीय उद्योगों को भी रफ्तार मिलेगी. भविष्य के प्रोजेक्ट्स की राह आसान बनाने के लिए सरकार की ओर से कम से कम 200 नई परियोजनाओं की विस्तृत रिपोर्ट (DPR) तैयार करने में भी मदद की जाएगी. इसके लिए केंद्र और राज्य की एजेंसियों को अलग से 30 करोड़ रुपये दिए जाएंगे.
देश में कुल कितना बिजली का उत्पादन? : लोकसभा में दिए सरकार के एक जवाब के अनुसार जून 2026 तक देश की कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता 548 गीगावाट (GW) से अधिक रही. देश में बिजली की अधिकतम मांग 250 गीगावाट के स्तर को पार कर चुकी है. 30 जून 2026 तक देश की स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता 162.15 गीगावाट तक पहुंच गई. वहीं विद्युत मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में देश में सौर, पवन समेत सभी तरह के स्रोतों से कुल 1,847.9 अरब यूनिट बिजली का उत्पादन हुआ. वहीं ग्लोबल लेवल पर चीन में सबसे ज्यादा बिजली का उत्पादन होता है. अमेरिका इस मामले में दूसरे जबकि भारत तीसरे पायदान पर है.
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