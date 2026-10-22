रेस कोर्स में 700 झुग्गियां हटीं और गेट पर पहरा बढ़ा: मस्जिद-मंदिर सुरक्षित, विस्थापितों के सामने रोजगार का संकट
दिल्ली के रेस कोर्स में जहां सैकड़ों झुग्गियां हटाने से लोगों पर रोजगार का संकट आ गया है, वहीं सुरक्षा भी टाइट की गई है.
Published : October 22, 2026 at 7:51 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के वीवीआईपी इलाके रेस कोर्स में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बाद अब पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व प्रवेश व्यवस्था सख्त कर दी गई है. करीब 700 अस्थायी मकानों (झुग्गियों) को हटाए जाने के बाद रेस कोर्स जाने वाले रास्ते का मुख्य गेट बंद कर दिया गया है. गुरुवार को ग्राउंड की स्थिति जानने के लिए मौके पर पहुंचने पर पाया गया कि बाहरी लोगों को अंदर जाने की अनुमति नहीं है. रेस कोर्स परिसर से जुड़े मंदिर व मस्जिद के लोगों को ही प्रवेश दिया जा रहा है. हालांकि मस्जिद-मंदिर सुरक्षित हैं बिजली व पानी के कनेक्शन नहीं काटे गए हैं. गेट पर सुरक्षा बलों (अर्धसैनिक बल) की तैनाती के साथ भूमि एवं विकास कार्यालय (L&DO) की ओर से चेतावनी बोर्ड भी लगाया गया है.
कानूनी कार्रवाई की चेतावनी
रेस कोर्स के प्रवेश द्वार पर लगे बोर्ड पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि यह जमीन भूमि एवं विकास कार्यालय (L&DO), भारत सरकार की संपत्ति है. बोर्ड में चेतावनी दी गई है कि जमीन पर किसी भी तरह का अनधिकृत कब्जा, अतिक्रमण, निर्माण या अन्य अवैध गतिविधि करना कानूनी अपराध है. ऐसे करने वालों के खिलाफ प्रचलित कानूनों के तहत दंडात्मक व कानूनी कार्रवाई की जाएगी. ग्राउंड पर मौजूद सुरक्षा गार्ड्स ने बताया कि उच्च अधिकारियों की ओर से किसी भी बाहरी व्यक्ति को रेस कोर्स में प्रवेश नहीं देने के निर्देश हैं. यहां तक कि मीडिया कर्मियों को भी प्रवेश की अनुमति ना देने को कहा गया है. हालांकि मंदिर-मस्जिद के लोग व रेस कोर्स से जुड़े लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा है.
हटाए गए 700 अस्थायी मकान
रेस कोर्स में 7 अक्टूबर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू हुई थी. कार्रवाई के दौरान करीब 700 अस्थायी मकानों को हटाया गया है. इन मकानों में रहने वाले कई परिवारों को सरकार की ओर से सावदा घेवरा में आवास उपलब्ध कराए गए हैं. पुराने ठिकाने से विस्थापन के बाद परिवार वहां शिफ्ट तो हो गए हैं, लेकिन अब उनके सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है.
रेस कोर्स से विस्थापित प्रमोद ने बताया कि वह पत्नी और बच्चों के साथ यहीं रहते थे. सरकार की ओर से उन्हें सावदा घेवरा में आवास मिला है और वह परिवार के साथ वहां शिफ्ट हो चुके हैं. नया मकान मिलने के बावजूद वहां पहुंचने के बाद सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है. रेस कोर्स में रहने के दौरान काम आसपास ही मिल जाता था, लेकिन सावदा घेवरा जाने के बाद रोजमर्रा के काम व रोजगार को लेकर परेशानी बढ़ गई है.
1970 से रह रहे थे, अब रोजगार की तलाश
वहीं राजेश का कहना है कि वह 1970 से परिवार के साथ रेस कोर्स इलाके में रह रहे थे. अब वह भी सावदा घेवरा में मिले आवास में शिफ्ट हो चुके हैं. उनके मुताबिक, रेस कोर्स में रहते हुए वह अपना काम करते थे और रेसिंग बुक बेचकर परिवार चलाते थे. नई जगह जाने के बाद वह काम छूट गया है और अब रोजगार की तलाश करनी पड़ रही है. रेस कोर्स में अब आम लोगों का प्रवेश भी बंद है. ऐसे में पुराने इलाके में जाकर काम करने की संभावना भी खत्म हो गई है.
बचपन से रेस कोर्स में काम, अब मेरठ तक जाना पड़ रहा
उनके अलावा रवि ने बताया कि बीते 7 अक्टूबर से मकान तोड़ने की कार्रवाई शुरू हुई थी. उनके परिवार में पत्नी व एक बेटा है. सरकार की तरफ से उन्हें सावदा घेवरा में छोटा फ्लैट मिला है. उन्होंने बचपन से रेस कोर्स में ही काम किया और उनकी रोजी-रोटी इसी इलाके से जुड़ी थी. अब मकान तो मिल गया है, लेकिन रोजगार का संकट सामने है. काम की तलाश में अब उन्हें मेरठ तक जाना पड़ता है. पुराने इलाके में रहने और काम करने की जो व्यवस्था थी, वह नई जगह शिफ्ट होने के बाद पूरी तरह बदल गई है.
मस्जिद को लेकर क्या है विवाद?
अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बीच रेस कोर्स की करीब 300 साल पुरानी मस्जिद को लेकर भी विवाद सामने आया है. दिल्ली वक्फ बोर्ड ने अधिकारियों से मस्जिद की सुरक्षा सुनिश्चित करने व बिजली-पानी की व्यवस्था बनाए रखने की मांग की है. बोर्ड का दावा है कि 7 अक्टूबर की कार्रवाई के दौरान मस्जिद के बिजली व पानी के कनेक्शन काट दिए गए थे. बोर्ड के मुताबिक, मस्जिद का बिजली कनेक्शन 1976 से वैध है. मस्जिद के मौलाना एमएम हारून राही के मुताबिक, लोगों को नमाज पढ़ने के लिए क्षेत्र में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है. मौके पर पुलिस बल तैनात है. गेट बंद कर दिया गया है.
वहीं वक्फ बोर्ड के मुताबिक, मस्जिद से सटा करीब दो बीघा का कब्रिस्तान भी वक्फ संपत्ति के तौर पर दर्ज है. बोर्ड का दावा है कि मस्जिद व कब्रिस्तान को 8 सितंबर 1977 के दिल्ली प्रशासन के गजट नोटिफिकेशन के तहत अधिसूचित किया गया था. मस्जिद का नाम एनडीएमसी की हेरिटेज सूची में भी दर्ज होने और उम्मीद पोर्टल पर पंजीकृत होने का दावा किया गया है. हालांकि वक्फ बोर्ड की ओर से कहा जा रहा है कि बीते 17 अक्टूबर को मस्जिद को खाली तीन दिन के भीतर खाली करने को मौखिक रूप से कहा था.
मौके पर क्या मिला?
गुरुवार को ग्राउंड पर स्थिति देखने पर रेस कोर्स का गेट बंद मिला. किसी को प्रवेश नहीं दिया गया. मौके पर तैनात सुरक्षा गार्डों से पता चला कि मस्जिद व मंदिर दोनों के ढांचे ठीक हैं. रेस कोर्स के गेट पर तैनात सुरक्षा गार्डों ने बताया कि दोनों धार्मिक स्थलों को नहीं तोड़ा गया है. उनके मुताबिक, बिजली व पानी के कनेक्शन भी चालू हैं. गार्ड्स ने कहा कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान बिजली प्रभावित हुई थी, लेकिन फिलहाल दोनों जगहों पर सुविधाएं सामान्य हैं. मस्जिद को लेकर उठे सवालों के बीच सबसे अहम बात ये है कि सरकारी एजेंसियों की ओर से मस्जिद को ध्वस्त करने का कोई आधिकारिक आदेश सामने नहीं आया है.
क्यों बंद है रेस कोर्स का गेट?
रेस कोर्स में प्रवेश पर रोक का मकसद अतिक्रमण हटाने के बाद दोबारा कब्जा रोकना है. पूरी 53.2 एकड़ जमीन L&DO की बताई गई है और रखरखाव के लिए इसे CPWD को सौंपा गया है. इसी वजह से फिलहाल पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. ग्राउंड पर स्थिति ये है कि जहां कुछ दिन पहले तक सैकड़ों परिवार रहते थे, वहां अब अस्थायी निर्माण तोड़े जा चुके हैं और उनका मलबा पड़ा है, जिसे आसपास के गड्ढों में डाला गया है. पुराने लोग सावदा घेवरा में नए घरों में पहुंच चुके हैं, लेकिन उनके सामने रोजगार व आजीविका का सवाल खड़ा है. रेस कोर्स का गेट बंद है. सुरक्षा बल तैनात हैं और बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक है.
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प्रवेश व्यवस्था बेहद सख्त
यानी इस पूरी कार्रवाई की कहानी सिर्फ अतिक्रमण हटाने तक सीमित नहीं है. एक तरफ सरकारी जमीन से करीब 700 अस्थायी मकानों को हटाकर परिवारों को दूसरी जगह बसाया गया है, तो दूसरी तरफ विस्थापित लोगों के सामने रोजगार का संकट है. इसी बीच ऐतिहासिक मस्जिद को लेकर वक्फ बोर्ड की चिंता व सरकारी एजेंसियों का पक्ष भी सामने है. फिलहाल ग्राउंड पर मस्जिद व मंदिर दोनों सुरक्षित हैं और उनके बिजली-पानी कनेक्शन चालू बताए जा रहे हैं, जबकि पूरे रेस कोर्स क्षेत्र में प्रवेश व्यवस्था बेहद सख्त कर दी गई है.
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