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रेस कोर्स में 700 झुग्गियां हटीं और गेट पर पहरा बढ़ा: मस्जिद-मंदिर सुरक्षित, विस्थापितों के सामने रोजगार का संकट

रेस कोर्स गेट पर बढ़ी सुरक्षा ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के वीवीआईपी इलाके रेस कोर्स में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बाद अब पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व प्रवेश व्यवस्था सख्त कर दी गई है. करीब 700 अस्थायी मकानों (झुग्गियों) को हटाए जाने के बाद रेस कोर्स जाने वाले रास्ते का मुख्य गेट बंद कर दिया गया है. गुरुवार को ग्राउंड की स्थिति जानने के लिए मौके पर पहुंचने पर पाया गया कि बाहरी लोगों को अंदर जाने की अनुमति नहीं है. रेस कोर्स परिसर से जुड़े मंदिर व मस्जिद के लोगों को ही प्रवेश दिया जा रहा है. हालांकि मस्जिद-मंदिर सुरक्षित हैं बिजली व पानी के कनेक्शन नहीं काटे गए हैं. गेट पर सुरक्षा बलों (अर्धसैनिक बल) की तैनाती के साथ भूमि एवं विकास कार्यालय (L&DO) की ओर से चेतावनी बोर्ड भी लगाया गया है.

कानूनी कार्रवाई की चेतावनी

रेस कोर्स के प्रवेश द्वार पर लगे बोर्ड पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि यह जमीन भूमि एवं विकास कार्यालय (L&DO), भारत सरकार की संपत्ति है. बोर्ड में चेतावनी दी गई है कि जमीन पर किसी भी तरह का अनधिकृत कब्जा, अतिक्रमण, निर्माण या अन्य अवैध गतिविधि करना कानूनी अपराध है. ऐसे करने वालों के खिलाफ प्रचलित कानूनों के तहत दंडात्मक व कानूनी कार्रवाई की जाएगी. ग्राउंड पर मौजूद सुरक्षा गार्ड्स ने बताया कि उच्च अधिकारियों की ओर से किसी भी बाहरी व्यक्ति को रेस कोर्स में प्रवेश नहीं देने के निर्देश हैं. यहां तक कि मीडिया कर्मियों को भी प्रवेश की अनुमति ना देने को कहा गया है. हालांकि मंदिर-मस्जिद के लोग व रेस कोर्स से जुड़े लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा है. विस्थापित लोगों ने बताई स्थिति (ETV Bharat) हटाए गए 700 अस्थायी मकान रेस कोर्स में 7 अक्टूबर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू हुई थी. कार्रवाई के दौरान करीब 700 अस्थायी मकानों को हटाया गया है. इन मकानों में रहने वाले कई परिवारों को सरकार की ओर से सावदा घेवरा में आवास उपलब्ध कराए गए हैं. पुराने ठिकाने से विस्थापन के बाद परिवार वहां शिफ्ट तो हो गए हैं, लेकिन अब उनके सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है. रेस कोर्स से विस्थापित प्रमोद ने बताया कि वह पत्नी और बच्चों के साथ यहीं रहते थे. सरकार की ओर से उन्हें सावदा घेवरा में आवास मिला है और वह परिवार के साथ वहां शिफ्ट हो चुके हैं. नया मकान मिलने के बावजूद वहां पहुंचने के बाद सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है. रेस कोर्स में रहने के दौरान काम आसपास ही मिल जाता था, लेकिन सावदा घेवरा जाने के बाद रोजमर्रा के काम व रोजगार को लेकर परेशानी बढ़ गई है. 1970 से रह रहे थे, अब रोजगार की तलाश वहीं राजेश का कहना है कि वह 1970 से परिवार के साथ रेस कोर्स इलाके में रह रहे थे. अब वह भी सावदा घेवरा में मिले आवास में शिफ्ट हो चुके हैं. उनके मुताबिक, रेस कोर्स में रहते हुए वह अपना काम करते थे और रेसिंग बुक बेचकर परिवार चलाते थे. नई जगह जाने के बाद वह काम छूट गया है और अब रोजगार की तलाश करनी पड़ रही है. रेस कोर्स में अब आम लोगों का प्रवेश भी बंद है. ऐसे में पुराने इलाके में जाकर काम करने की संभावना भी खत्म हो गई है. बचपन से रेस कोर्स में काम, अब मेरठ तक जाना पड़ रहा उनके अलावा रवि ने बताया कि बीते 7 अक्टूबर से मकान तोड़ने की कार्रवाई शुरू हुई थी. उनके परिवार में पत्नी व एक बेटा है. सरकार की तरफ से उन्हें सावदा घेवरा में छोटा फ्लैट मिला है. उन्होंने बचपन से रेस कोर्स में ही काम किया और उनकी रोजी-रोटी इसी इलाके से जुड़ी थी. अब मकान तो मिल गया है, लेकिन रोजगार का संकट सामने है. काम की तलाश में अब उन्हें मेरठ तक जाना पड़ता है. पुराने इलाके में रहने और काम करने की जो व्यवस्था थी, वह नई जगह शिफ्ट होने के बाद पूरी तरह बदल गई है. मस्जिद को लेकर क्या है विवाद?