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11 साल में सबसे कमजोर मॉनसून! 64% कम बारिश से बढ़ी किसानों की चिंता; जानिए आगे क्या होगा?

एक्सपर्ट ने चेतावनी दी है कि मॉनसून के देर से आने से खरीफ की बुआई को नुकसान हो सकता है. सुरभि गुप्ता की रिपोर्ट.

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मध्य प्रदेश के इंदौर में 18 जून, 2026 को बिलावली तालाब में मरी हुई मछलियां पड़ी थी. (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 22, 2026 at 7:05 PM IST

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नई दिल्लीः भारत का दक्षिण-पश्चिम मानसून देश की कृषि और जल सुरक्षा की असली जीवन रेखा है. लेकिन साल 2026 के सीजन की शुरुआत में ही इसके कदम बुरी तरह लड़खड़ा गए हैं. मानसून की इस धीमी रफ्तार ने मौसम विज्ञानियों, किसानों और नीति निर्माताओं (policymakers) की माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं.

सामान्य से 64% कम बारिश

जून के मध्य तक के आंकड़े बेहद डराने वाले हैं. इस अवधि में देश के भीतर सामान्य रूप से 53.7 मिमी बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन इसके मुकाबले केवल 19.2 मिमी बारिश ही दर्ज की गई है. यह सामान्य से 64% की भारी कमी को दर्शाता है. फिलहाल मानसून की रफ्तार मध्य भारत के बड़े हिस्सों में थम सी गई है. इसी को देखते हुए महाराष्ट्र सहित कई राज्यों ने किसानों को एक विशेष सलाह दी है. सरकार ने कहा है कि जब तक पर्याप्त और भरोसेमंद बारिश नहीं हो जाती, तब तक वे खरीफ फसलों की बुवाई में बिल्कुल जल्दबाजी न करें.

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नोएडा में शुक्रवार, 19 जून, 2026 को तापमान 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने पर एक यात्री चिलचिलाती गर्मी से बचने के लिए खुद को कपड़े से ढके हुए थी. (IANS)

टूट सकता है एक दशक का रिकॉर्ड

मानसून की इस कमजोर शुरुआत की तुलना भारत के सबसे मुश्किल वर्षों से की जा रही है. विशेषज्ञ इसकी तुलना साल 1987, 2009 और 2015 के हालातों से कर रहे हैं. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने इस सीजन में 'दीर्घकालिक औसत' (LPA) के लगभग 90% बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है.

यदि मानसून इसी अनुमान के आसपास समाप्त होता है, तो 2026 का मानसून साल 2015 के बाद से भारत का सबसे सूखा साल बन जाएगा. इतना ही नहीं, यह पिछले एक दशक से अधिक समय में देश का सबसे कमजोर मानसून भी साबित होगा.

एल नीनो का पुराना इतिहास

यह तुलना इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत ने साल 2016 के बाद से मुख्य रूप से सामान्य या सामान्य के करीब ही मानसून सीजन का आनंद लिया है. आखिरी बार देश में लगातार दो साल (2014 और 2015 में) कमजोर मानसून देखा गया था. ये दोनों ही साल प्रशांत महासागर में बनने वाली मजबूत 'एल नीनो' (El Niño) की स्थिति से जुड़े हुए थे.

  • साल 1982 और 1987 में, मजबूत 'एल नीनो' (El Niño) के असर ने सीजन की शुरुआत में ही बारिश को बाधित कर दिया था और आगे चलकर देश में गंभीर सूखे के हालात पैदा कर दिए थे.
  • साल 2009 में मानसून केरल तो पहुंच गया था, लेकिन इसके बाद वह करीब दो हफ़्तों तक पूरी तरह ठप रहा, जिससे जून में बारिश की कमी 50% से पार चली गई और अंततः वह भारत के सबसे खराब सूखा वर्षों में से एक साबित हुआ.
  • साल 2015 की शुरुआत भी 'एल नीनो' की चिंताओं के साथ हुई थी, लेकिन जून के उत्तरार्ध (आधे समय के बाद) में बारिश में काफी सुधार हुआ. इससे बुवाई को उबरने में मदद मिली, भले ही वह पूरा सीजन अंत में सामान्य से लगभग 14% कम बारिश के साथ समाप्त हुआ था.
  • साल 2026 को जो बात सबसे अलग और असामान्य बनाती है, वो यह है कि जून के मध्य तक ही बारिश की कमी 60% को पार कर चुकी है, जिससे यह साल 2009 के बाद से देखी गई सबसे कमजोर शुरुआतों में शामिल हो गया है.
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मुंबई में शुक्रवार, 19 जून, 2026 की सुबह तेज गर्मी के बीच आस-पास की झुग्गी बस्तियों के लोग वर्सोवा बीच पर सो रहे थे. (IANS)


किसान क्यों चिंतित हैं

अक्सर पूरे सीजन की कुल बारिश के मुकाबले बारिश का सही समय पर होना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है. किसान आमतौर पर जून के दौरान धान, दलहन (दालें), कपास और तिलहन की बुवाई शुरू करते हैं. मानसून में लंबे समय की देरी फसल के बढ़ने के समय को कम कर सकती है, पैदावार घटा सकती है और किसानों को फसल का पैटर्न बदलने पर मजबूर कर सकती है.

महाराष्ट्र में, 1 से 15 जून के दौरान सामान्य रूप से होने वाली 103.8 मिमी बारिश के मुकाबले केवल 27.4 मिमी बारिश दर्ज की गई है, जिसके चलते अधिकारियों को किसानों को बुवाई के लिए इंतजार करने की सलाह देनी पड़ी. ऐसा ही एहतियात कई अन्य बारिश-आधारित क्षेत्रों में भी देखा जा रहा है जहां किसान छिटपुट बौछारों के बजाय लगातार होने वाली बारिश का इंतजार कर रहे हैं.

इस स्थिति ने साल 2014 की यादें ताजा कर दी हैं, जब देरी से हुई बारिश ने खरीफ की बुवाई की रफ्तार धीमी कर दी थी. अंततः वह हाल के इतिहास में कृषि के लिए सबसे कमजोर वर्षों में से एक साबित हुआ था.

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झारखंड के धनबाद में रविवार, 21 जून, 2026 को पानी की कमी के बीच मुख्य सड़क के किनारे कोरंगा बस्ती में स्थानीय निवासी पीने का पानी इकट्ठा करते हुए. (IANS)

सूखा घोषित करना अभी जल्दबाजी होगी

शुरुआत चिंताजनक होने के बावजूद, विशेषज्ञ मानसून के अंतिम नतीजों को लेकर अभी से कोई भी निष्कर्ष निकालने के खिलाफ चेतावनी दे रहे हैं. टेरी (TERI) यूनिवर्सिटी के विजिटिंग प्रोफेसर और जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ प्रो. एस.एन. मिश्रा ने कहा कि हर मानसून सीजन अपने आप में अलग होता है, क्योंकि समय और क्षेत्रों के हिसाब से बारिश में काफी बदलाव आता है.

उन्होंने कहा, "हालांकि जून के पहले तीन हफ्तों के दौरान बारिश की कमी काफी ज्यादा है और जून के अंत तक स्थितियों में बड़े सुधार की उम्मीद कम है, फिर भी पूरे सीजन को लेकर अभी से कोई अंतिम राय बनाना जल्दबाजी होगी." मिश्रा के अनुसार, भारत की सीजन की लगभग 65-70% बारिश जुलाई और अगस्त के दौरान होती है, जिसका मतलब है कि मानसून में सुधार की संभावना पूरी तरह बनी हुई है.

पर्यावरण वैज्ञानिक हिशमी जमील हुसैन ने भी इसी एहतियात को दोहराया है. उन्होंने कहा, "2026 के दक्षिण-पश्चिम मानसून की कमजोर शुरुआत निश्चित रूप से चिंता का विषय है, लेकिन अभी से यह निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी कि पूरा सीजन सूखे में ही समाप्त होगा." हुसैन ने ध्यान दिलाया कि भारतीय मानसून का इतिहास रहा है कि उसने जून के खराब प्रदर्शन के बाद जुलाई और अगस्त में भारी बारिश के दौर से वापसी की है.

हालांकि, उन्होंने चेतावनी दी कि यदि बारिश की यह कमी जुलाई में भी बनी रहती है, तो खरीफ की बुवाई में देरी हो सकती है या इसमें कमी आ सकती है. जलाशयों में पानी की आवक सामान्य से कम रह सकती है. और सिंचाई प्रणालियों के साथ-साथ शहरी जल आपूर्ति पर भी दबाव बढ़ सकता है.

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पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के धल्ला में शनिवार, 13 जून, 2026 को चिलचिलाती गर्मी के बीच तालाब में बैठे हुए कुत्ते. (IANS)

साल 2026 क्यों 2015 से अलग है

विशेषज्ञों का मानना है कि भले ही इस साल बारिश का स्तर अंततः 2015 जैसा ही क्यों न रहे, लेकिन आज के समय में इसके परिणाम कहीं अधिक गंभीर हो सकते हैं. पिछले एक दशक में भारत में पानी और बिजली की मांग में भारी बढ़ोतरी हुई है. देश अब भीषण गर्मी के दौरान रिकॉर्ड बिजली की खपत का सामना कर रहा है, तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था को संभाल रहा है, और उन जल संसाधनों पर निर्भर है जो पहले से ही भारी दबाव में हैं.

पर्यावरणविद् मनु सिंह ने कहा कि व्यापक स्तर पर जलवायु का संदर्भ अब काफी बदल चुका है. उन्होंने कहा, "हम मानव-जनित जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभाव को देख रहे हैं, जो मौसम के मिजाज को और अधिक अनिश्चित व चरम बना रहा है."

सिंह ने आगे कहा कि बढ़ता तापमान, समुद्र की बदलती स्थितियां, जंगलों की कटाई, आर्द्रभूमि का घटना और भूमि के उपयोग के गैर-टिकाऊ तरीके उन प्राकृतिक प्रणालियों को बदल रहे हैं जो हमारी कृषि और जल सुरक्षा का आधार हैं. यदि बारिश में यह कमी बनी रहती है, तो भारत को एक साथ कई मोर्चों पर संकट का सामना करना पड़ सकता है- जैसे कृषि पर भारी दबाव, जलाशयों (बांधों) के घटते जलस्तर और लंबे समय तक चलने वाली गर्मी के कारण बिजली की मांग में भारी उछाल.

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मुंबई में शुक्रवार, 19 जून, 2026 की सुबह तेज गर्मी के बीच आस-पास की झुग्गी बस्तियों के लोग वर्सोवा बीच पर सो रहे थे. (IANS)

इतिहास हमें चेतावनी भी देता है और उम्मीद भी

साल 1987 और 2009 के सूखे के वर्ष दिखाते हैं कि कैसे जून में ठप पड़ा मानसून आगे चलकर एक बड़े राष्ट्रीय संकट का रूप ले सकता है. लेकिन 2015 जैसे वर्ष यह भी साबित करते हैं कि कमजोर शुरुआत के बाद भी मानसून में शानदार रिकवरी हो सकती है.

फिलहाल जो बात बिल्कुल साफ है वो यह कि भारत पिछले एक दशक से भी अधिक समय में अपने सबसे कमजोर मानसून आगाज़ का सामना कर रहा है. अब साल 2026 देश के बड़े सूखा वर्षों की सूची में शामिल होगा या फिर दमदार वापसी करेगा, यह काफी हद तक जुलाई और अगस्त के महीनों पर निर्भर करेगा. यही वो दो महीने हैं जो भारत के मानसून की किस्मत का फैसला करते हैं.

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