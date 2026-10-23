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जामिया यूनिवर्सिटी में दीवारों पर लिखे गए विवादित स्लोगन, ‘फ्री कश्मीर’ और ‘फ्री शरजील इमाम’ के नारे

जामिया यूनिवर्सिटी में विवादित नारे ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली की जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी परिसर की दीवारों पर ‘फ्री कश्मीर’, ‘फ्री शरजील इमाम’, ‘डेथ आरएसएस’ और ‘डेथ एबीवीपी’ जैसे नारे लिखे जाने का मामला सामने आया है. फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये नारे किसने और कब लिखे.

जामिया में एमबीए के छात्र और एबीवीपी से जुड़े अनंत ने इन नारों पर आपत्ति जताई है. उन्होंने कहा कि ऐसे विवादित नारों से उन्हें लिखने वालों की मानसिकता का पता चलता है. अनंत ने पुलिस और विश्वविद्यालय प्रशासन से मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. उन्होंने कहा कि सार्वजनिक धन से चलने वाले विश्वविद्यालय में इस तरह के नारे नहीं लिखे जाने चाहिए.