जामिया यूनिवर्सिटी में दीवारों पर लिखे गए विवादित स्लोगन, ‘फ्री कश्मीर’ और ‘फ्री शरजील इमाम’ के नारे
जामिया में एमबीए के छात्र और एबीवीपी से जुड़े छात्रों ने इन नारों पर आपत्ति जताई है.
Published : October 23, 2026 at 8:29 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली की जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी परिसर की दीवारों पर ‘फ्री कश्मीर’, ‘फ्री शरजील इमाम’, ‘डेथ आरएसएस’ और ‘डेथ एबीवीपी’ जैसे नारे लिखे जाने का मामला सामने आया है. फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये नारे किसने और कब लिखे.
जामिया में एमबीए के छात्र और एबीवीपी से जुड़े अनंत ने इन नारों पर आपत्ति जताई है. उन्होंने कहा कि ऐसे विवादित नारों से उन्हें लिखने वालों की मानसिकता का पता चलता है. अनंत ने पुलिस और विश्वविद्यालय प्रशासन से मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. उन्होंने कहा कि सार्वजनिक धन से चलने वाले विश्वविद्यालय में इस तरह के नारे नहीं लिखे जाने चाहिए.
मामले हो रही जांच
विश्वविद्यालय की प्रवक्ता साइमा सईद ने कहा कि उन्हें परिसर में विवादित नारे लिखे जाने की जानकारी मिली है और इस घटना से उन्हें दुख हुआ है. उन्होंने आशंका जताई कि नारे शाम सात बजे के बाद लिखे गए होंगे. मामले की जांच की जा रही है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं.
साइमा सईद के मुताबिक, जांच में किसी छात्र या बाहरी व्यक्ति की संलिप्तता सामने आने पर उसकी पहचान कर विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से कड़ी कार्रवाई की जाएगी. दीवारों को दोबारा रंगने के लिए पेंट मंगाया गया है.
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जामिया इकाई ने FIR दर्ज करने की मांग
जामिया मिल्लिया इस्लामिया में छात्रसंघ की बहाली की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन के बीच ‘Free Kashmir’ और ‘Death to ABVP’ जैसे नारे लगाए जाने तथा देशविरोधी लेखन की घटनाओं पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जामिया इकाई ने गंभीर चिंता व्यक्त की है. ABVP जामिया इकाई ने विश्वविद्यालय प्रशासन से इन घटनाओं की निष्पक्ष जांच कराने, उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर जिम्मेदार व्यक्तियों की पहचान करने तथा उनके विरुद्ध प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराने की मांग की है.
बता दें कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया में छात्रसंघ की बहाली को लेकर छात्र भूख हड़ताल और प्रदर्शन कर रहे हैं. उनकी मांग है कि विश्वविद्यालय में निर्वाचित छात्रसंघ की व्यवस्था दोबारा शुरू की जाए, ताकि हॉस्टल, फीस, लाइब्रेरी, पानी और दूसरी शैक्षणिक समस्याओं को पूरे कैंपस के स्तर पर उठाया जा सके.
छात्रों ने आंदोलन में शामिल विद्यार्थियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई वापस लेने और 17 अक्टूबर को प्रदर्शन स्थल से हटाए जाने की घटना पर जवाबदेही तय करने की मांग भी उठाई है.
छात्रों की मांगों पर बातचीत के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने सात सदस्यीय उच्चस्तरीय कमेटी गठित की है. ऐसे में सवाल है कि आखिर जामिया में छात्रसंघ चुनाव क्यों बंद हुए, देश की दूसरी यूनिवर्सिटियों में चुनावों का क्या इतिहास रहा है और क्या प्रशासन की नई पहल से इस विवाद का समाधान निकल पाएगा.
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