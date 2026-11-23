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फरीदाबाद में पाकिस्तान और आतंकी संगठनों के समर्थन में नारेबाजी, पुलिस ने किया अरेस्ट

फरीदाबाद में पाकिस्तान और आतंकी संगठनों के समर्थन में नारेबाजी ( ETV Bharat )

फरीदाबाद : हरियाणा के फरीदाबाद में पाकिस्तान और आतंकी संगठनों के समर्थन में नारे लगाने का मामला सामने आया है. घटना बल्लभगढ़ के सेक्टर-3 स्थित सीनियर सिटीजन क्लब के सामने की है. यहां पाइप लगाने के काम के दौरान हुए विवाद में एक व्यक्ति पर पाकिस्तान, ISI, अलकायदा और आतंकी हाफिज सईद के समर्थन में नारे लगाने का आरोप है. पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर लिया है.

पाकिस्तान के समर्थन में नारे : घटना का वीडियो भी सामने आया है. शिकायत मिलने के बाद सेक्टर-3 चौकी पुलिस ने आरोपी अनोज कुमार को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के मुताबिक, सीनियर सिटीजन क्लब के महासचिव चरण सिंह यादव ने शिकायत में बताया कि 22 नवंबर को दोपहर करीब 12:50 बजे वे अपने साथियों के साथ पाइप लगाने का काम कर रहे थे. इसी दौरान अनोज कुमार वहां पहुंचा और कथित तौर पर गाली-गलौज करने लगा. आरोप है कि उसने मारपीट की धमकी देने के साथ पाकिस्तान और आतंकी संगठनों के समर्थन में नारे लगाए. मौके पर मौजूद इंद्रेश शर्मा ने पूरी घटना अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली.