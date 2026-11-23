फरीदाबाद में पाकिस्तान और आतंकी संगठनों के समर्थन में नारेबाजी, पुलिस ने किया अरेस्ट
Faridabad Pakistan Support Slogans : हरियाणा के फरीदाबाद में पाकिस्तान और आतंकी संगठनों के समर्थन में नारे लगाए गए हैं.
Published : November 23, 2026 at 5:38 PM IST
फरीदाबाद : हरियाणा के फरीदाबाद में पाकिस्तान और आतंकी संगठनों के समर्थन में नारे लगाने का मामला सामने आया है. घटना बल्लभगढ़ के सेक्टर-3 स्थित सीनियर सिटीजन क्लब के सामने की है. यहां पाइप लगाने के काम के दौरान हुए विवाद में एक व्यक्ति पर पाकिस्तान, ISI, अलकायदा और आतंकी हाफिज सईद के समर्थन में नारे लगाने का आरोप है. पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर लिया है.
पाकिस्तान के समर्थन में नारे : घटना का वीडियो भी सामने आया है. शिकायत मिलने के बाद सेक्टर-3 चौकी पुलिस ने आरोपी अनोज कुमार को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के मुताबिक, सीनियर सिटीजन क्लब के महासचिव चरण सिंह यादव ने शिकायत में बताया कि 22 नवंबर को दोपहर करीब 12:50 बजे वे अपने साथियों के साथ पाइप लगाने का काम कर रहे थे. इसी दौरान अनोज कुमार वहां पहुंचा और कथित तौर पर गाली-गलौज करने लगा. आरोप है कि उसने मारपीट की धमकी देने के साथ पाकिस्तान और आतंकी संगठनों के समर्थन में नारे लगाए. मौके पर मौजूद इंद्रेश शर्मा ने पूरी घटना अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली.
वीडियो में हिंदुस्तान के खिलाफ भी टिप्पणी : सामने आए वीडियो में आरोपी कथित तौर पर पाकिस्तान , ISI , अलकायदा और हाफिज सईद के समर्थन में नारे लगाता सुनाई दे रहा है. वीडियो में वो यह भी कहता दिखाई देता है कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता. मौके पर मौजूद एक युवती और महिला उसे रोकने की कोशिश करती हैं, जिसके बाद वह अपने घर के अंदर चला जाता है.
हिमाचल का रहने वाला है आरोपी : अनोज कुमार मूल रूप से हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है और पिछले कई वर्षों से बल्लभगढ़ के सेक्टर-3 में पिता और बहन के साथ रह रहा है. वो ऑटो चलाता है और एमए पास है.
आरोपी को किया गया गिरफ्तार : पुलिस प्रवक्ता यशपाल के अनुसार आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसके घर की तलाशी भी ली. इस दौरान एक विश्व मानचित्र मिला, जबकि पुलिस के मुताबिक कोई अन्य संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई. पुलिस ने संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया है. आरोपी को अदालत में पेश करने की प्रक्रिया की जा रही है.
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