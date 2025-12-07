पहलगाम में तापमान माइनस 4.3 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, जानिए कश्मीर घाटी के मौसम का हाल
कश्मीर घाटी में ठंड को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से एहतियाती कदम उठाने के लिए कहा है.
Published : December 7, 2025 at 3:11 PM IST
श्रीनगर: कश्मीर घाटी में रात भर बादल छाए रहने से लोगों को रविवार को कड़ाके की ठंड से थोड़ी राहत मिली. वहीं श्रीनगर में रात का तापमान माइनस 0.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पिछली रात के तापमान माइनस 4.3 डिग्री सेल्सियस से लगभग चार डिग्री अधिक था.
मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में टूरिस्ट रिज़ॉर्ट पहलगाम घाटी की सबसे ठंडी जगहों में से एक था, जहां तापमान माइनस 4.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. इसी प्रकार पुलवामा और शोपियां ज़िलों में क्रमशः माइनस 3.8 डिग्री और माइनस 3.5 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया. वहीं काजीगुंड में माइनस 1.0 डिग्री सेल्सियस और स्की रिज़ॉर्ट गुलमर्ग में माइनस 0.6 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया.
इसके अलावा कोकरनाग में 1.1 डिग्री और गांदरबल ज़िले के सोनमर्ग में रात का तापमान -0.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया. उत्तरी कश्मीर में, घने कोहरे की वजह से विज़िबिलिटी कम हो गई, जिससे गाड़ी चलाने वालों को काफी परेशानी हुई.
प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे कड़ाके की ठंड को देखते हुए एहतियाती कदम उठाएं और अपने घरों में हीटिंग के उचित इंतजाम करें. कई इलाकों में पानी की कमी के बीच प्रशासन ने लोगों से पीने के पानी का सोच-समझकर इस्तेमाल करने की अपील की है. लोगों को बुजुर्गों, बच्चों और मरीजों का खास ख्याल रखने की भी सलाह दी गई है.
मेडिकल एक्सपर्ट्स ने लोगों को सलाह दी है कि वे बिना जरूरत के सुबह-सुबह घर से बाहर न निकलें और खुद को गर्म रखें. सूखे और ठंडे मौसम ने कश्मीर में जिंदगी मुश्किल कर दी है, और वहां के लोग फ्लू की शिकायत कर रहे हैं. डॉक्टरों का यह भी मानना है कि ठंडे तापमान और बागों में पत्तियां जलाने से बढ़ते प्रदूषण के कारण सीने की बीमारियां बढ़ गई हैं.
टनल के दूसरी तरफ, जम्मू क्षेत्र में तापमान घाटी की तुलना में अधिक गर्म था. जम्मू शहर में 8.3 डिग्री, कटरा में 9.2 डिग्री और उधमपुर में 3.6 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया. लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश जम गया, लेह शहर में तापमान माइनस 7.2 डिग्री, नुब्रा में माइनस 3.2 डिग्री और कारगिल में माइनस 6.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. मौसम विभाग ने 12 दिसंबर तक मौसम सूखा रहने का अनुमान लगाया है, और ऊंचे इलाकों में भी बर्फबारी या बारिश की संभावना बहुत कम है.
