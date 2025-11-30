ETV Bharat / bharat

स्लीपर कोच में भी मिलेंगे कंबल-तकिया और चादर, यात्रियों को चुकाने होंगे इतने रुपये

हैदराबाद : ट्रेन के स्लीपर क्लास में सफर करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है. क्योंकि अब उन्हें भी एसी कोच के यात्रियों की तरह तकिया, कंबल और चादर की सुविधा मिलेगी. इससे स्लीपर के यात्रियों को अपना बेडरोल साथ लेकर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इसके लिए रेलवे स्लीपर क्लास के यात्रियों के लिए साफ सुथरे बेडरोल मुहैया कराने जा रहा है.

हालांकि यह सुविधा सर्विस ऑन-डिमांड मॉडल पर होगी. यानी जिसको इसकी जरूरत होगी वह यात्री निर्धारित पैसे देकर बेडशीट, तकिया या पूरा बेडरोल सेट ले सकेगा. रेलवे के इस फैसले से स्लीपर क्लास की यात्रा पहले से ज्यादा सुगम और आरामदायक हो जाएगी.

स्लीपर में कब से मिलेगी यह सुविधा?

अभी तक ट्रेनों के एसी कोचों में मिलने वाली बेडरोल की सुविधा अब स्लीपर कोच के यात्रियों को भी मिलेगी. इसकी शुरुआत दक्षिण भारत से हो रही है. इसको लेकर दक्षिण रेलवे के चेन्नई डिवीजन ने 1 जनवरी 2026 से चुनिंदा ट्रेनों में स्लीपर श्रेणी के लिए ऑन-डिमांड बेडरोल सुविधा लागू करने की घोषणा की है. यह बेडरोल पूरी तरह सैनिटाइज्ड और तुरंत प्रयोग करने लायक होंगे. इसको लेने के लिए यात्री को अनुरोध करने के साथ ही एक तय चार्ज चुकाकर चुकाना होगा.

NINFRIS स्कीम के तहत रेलवे ने 2023-24 में इसे पायलट प्रोजेक्ट से शुरू किया गया था. उस दौरान यात्रियों ने इस सेवा को लेकर अच्छा रिस्पॉन्स दिया था. जिसके बाद रेलवे ने इसे अब स्थाई रूप से लागू करने का निर्णय लिया. इस बारे में दक्षिण रेलवे का मानना है कि यह सुविधा विशेषकर रात की यात्रा के दौरान स्लीपर क्लास के पैसेंजर्स को बड़ा आराम देगी.