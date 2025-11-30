स्लीपर कोच में भी मिलेंगे कंबल-तकिया और चादर, यात्रियों को चुकाने होंगे इतने रुपये
ट्रेन के स्लीपर कोच में अब कंबल, तकिया और चादर की सुविधा मिलेगी. पढ़िए पूरी खबर...
Published : November 30, 2025 at 2:43 PM IST
हैदराबाद : ट्रेन के स्लीपर क्लास में सफर करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है. क्योंकि अब उन्हें भी एसी कोच के यात्रियों की तरह तकिया, कंबल और चादर की सुविधा मिलेगी. इससे स्लीपर के यात्रियों को अपना बेडरोल साथ लेकर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इसके लिए रेलवे स्लीपर क्लास के यात्रियों के लिए साफ सुथरे बेडरोल मुहैया कराने जा रहा है.
हालांकि यह सुविधा सर्विस ऑन-डिमांड मॉडल पर होगी. यानी जिसको इसकी जरूरत होगी वह यात्री निर्धारित पैसे देकर बेडशीट, तकिया या पूरा बेडरोल सेट ले सकेगा. रेलवे के इस फैसले से स्लीपर क्लास की यात्रा पहले से ज्यादा सुगम और आरामदायक हो जाएगी.
स्लीपर में कब से मिलेगी यह सुविधा?
अभी तक ट्रेनों के एसी कोचों में मिलने वाली बेडरोल की सुविधा अब स्लीपर कोच के यात्रियों को भी मिलेगी. इसकी शुरुआत दक्षिण भारत से हो रही है. इसको लेकर दक्षिण रेलवे के चेन्नई डिवीजन ने 1 जनवरी 2026 से चुनिंदा ट्रेनों में स्लीपर श्रेणी के लिए ऑन-डिमांड बेडरोल सुविधा लागू करने की घोषणा की है. यह बेडरोल पूरी तरह सैनिटाइज्ड और तुरंत प्रयोग करने लायक होंगे. इसको लेने के लिए यात्री को अनुरोध करने के साथ ही एक तय चार्ज चुकाकर चुकाना होगा.
NINFRIS स्कीम के तहत रेलवे ने 2023-24 में इसे पायलट प्रोजेक्ट से शुरू किया गया था. उस दौरान यात्रियों ने इस सेवा को लेकर अच्छा रिस्पॉन्स दिया था. जिसके बाद रेलवे ने इसे अब स्थाई रूप से लागू करने का निर्णय लिया. इस बारे में दक्षिण रेलवे का मानना है कि यह सुविधा विशेषकर रात की यात्रा के दौरान स्लीपर क्लास के पैसेंजर्स को बड़ा आराम देगी.
बदलाव की जरूरत क्यों ?
स्लीपर कोच में यात्रा करने के दौरान कई यात्रियों के पास एसी कोच का किराया देने की क्षमता नहीं होती या फिर किसी इमरजेंसी में उनको स्लीपर में सफर करना पड़ता है. ऐसे में ठंड के मौसम में चादर और तकिये नहीं होने से उनको काफी दिक्कतें होती थीं. फलस्वरूप अधिकतर यात्री अपना बेडरोल साथ ले जाते थे. इस वजह से ना केवल उनका सामान भारी हो जाता था बल्कि सफर भी थोड़ा असुविधाजनक बन जाता था.
कितना लगेगा चार्ज?
इस सुविधा को लेने वाले यात्रियों को बेडरोल के लिए एक निश्चित चार्ज देना होगा. हालांकि रेलवे ने इसकी कीमत काफी कम रखी है. जिससे कोई भी यात्री जरूरत पड़ने पर आसानी से ले सके. यात्री चाहे तो सिर्फ चादर ले सकते हैं, सिर्फ तकिया ले सकते हैं या पूरा सेट भी चुन सकते हैं. इसके लिए ट्रेन स्टाफ से कहना होगा. इसके बाद वह पैक्ड, साफ-सुथरा बेडरोल आपको मुहैया करवा देंगे. जहां तक चार्ज की बात की जाए तो एक बेडशीट के लिए 20 रुपये एक तकिया और तकिया कवर के लिए 30 रुपये तो वहीं बेडशीट, एक तकिया और तकिया कवर: 50 रुपये देने होंगे.
इन ट्रेनों में मिलेगी सुविधा
- ट्रेन नंबर 12671/12672 नीलगिरि सुपरफास्ट एक्सप्रेस
- ट्रेन नंबर 22651/22652 पालघाट एक्सप्रेस
- ट्रेन नंबर 22657/22658 तांबरम–नागरकोइल सुपरफास्ट
- ट्रेन नंबर 12685/12686 मंगलुरू सुपरफास्ट एक्सप्रेस
- ट्रेन नंबर 16179/16180 मनारगुड़ी एक्सप्रेस
- ट्रेन नंबर 12695/12696 तिरुवनंतपुरम सुपरफास्ट एक्सप्रेस
- ट्रेन नंबर 20605/20606 तिरुचेंदूर सुपरफास्ट एक्सप्रेस
- ट्रेन नंबर 16159/16160 मंगलुरू एक्सप्रेस
- ट्रेन नंबर 20681/20682 सिलंबु सुपरफास्ट एक्सप्रेस
- ट्रेन नंबर 22639/22640 अलेप्पी सुपरफास्ट एक्सप्रेस
