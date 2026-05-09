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श्रीनगर-जम्मू हाईवे पर फिर चलने लगीं स्लीपर बसें, सरकार ने हफ्ते भर में वापस लिया बैन

बनिहाल-रामबन हिस्से की देखरेख कर रहे NHAI के प्रोजेक्ट मैनेजर शुभम यादव ने स्लीपर बसों पर बैन का बचाव करते हुए कहा कि 14 किलोमीटर की यह सड़क नए IRC नियमों का पालन नहीं करती है. उन्होंने पूछा, "सड़क का यह हिस्सा बहुत पहले बना था और इसलिए इसका ढलान, सीध और घुमाव स्लीपर बसों के लिए ठीक नहीं हैं. उनकी ऊंचाई ज्यादा है और उनके गिरने का खतरा है. किसी भी हादसे के लिए कौन जिम्मेदार होगा?"

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अप्रैल 2026 में संसद को बताया कि चार लेन का 230 किलोमीटर हिस्सा पूरा हो गया है, इस अंतिम 14 किलोमीटर हिस्से के जून 2027 तक पूरा होने की उम्मीद है. उन्होंने जोर देकर कहा कि हाईवे का विकास आईआरसी (भारतीय सड़क कांग्रेस) संहिताओं का पालन करते हुए किया जाता है, जो उच्च ऊंचाई वाले हाईवे पर भारी वाहनों के लिए खड़ी ढाल, ढलान की स्थिरता और सड़क ज्यामिति बनाए रखने के लिए विशेष मानकों को लागू करते हैं.

244 किलोमीटर लंबे हाईवे पर - जो घाटी को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने का एकमात्र रास्ता है - पिछले छह वर्षों में बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ है, जिसमें लैंडस्लाइड वाले पहाड़ों को बाइपास करने के लिए बनाए गए टनल और फ्लाईओवर शामिल हैं. हालांकि, बनिहाल और रामबन के बीच 14 किलोमीटर का हाईवे का संकरा भाग पुरानी इंजीनियरिंग का निशान बना हुआ है.

NHAI ने यह सलाह तब दी जब परिवहन विभाग ने पिछले महीने श्रीनगर-जम्मू समेत नेशनल हाईवे के पहाड़ी हिस्सों पर सुझाव मांगे थे.

परिवहन विभाग के आदेश में कहा गया, "अभी, उधमपुर-रामबन-बनिहाल हिस्से में तीखे मोड़, खड़ी ढलान और कम चौड़ाई वाले रास्ते हैं, जिसमें NH-44 का एक बड़ा हिस्सा टू-लेन है. इसलिए, NHAI ने लोगों की सुरक्षा के लिए इस हिस्से पर स्लीपर कोच बसों के चलने की सलाह नहीं दी है."

"सार्वजनिक सुरक्षा" का हवाला देते हुए NHAI ने कहा कि उधमपुर-रामबन-बनिहाल रोड पर अभी भी तीखे मोड़, खड़ी ढलान और कम चौड़ाई है, इसलिए यह बैन लगाया गया है.

यह प्रतिबंध भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) की सिफारिश पर लगाया गया है, जो हर मौसम में चार लेन वाला पहाड़ी हाईवे बनाने के लिए जिम्मेदार एजेंसी है.

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर सरकार को यह पता चलने में सिर्फ सात दिन लगे कि महत्वपूर्ण श्रीनगर-जम्मू नेशनल हाईवे (NH44) पर सार्वजनिक सुरक्षा की चिंताएं शायद उतनी दूर करने लायक नहीं थीं, जितना पहले दावा किया गया था. 6 अप्रैल को, सरकार ने लग्जरी स्लीपर कोच बसों पर अपने हफ्ते पुराने बैन के आदेश को अचानक रोक दिया, जिससे उन्हें अपनी यात्रा फिर से शुरू करने की इजाजत मिल गई.

स्लीपर कोच बस से जुड़ा एक भी हादसा नहीं

जम्मू-कश्मीर सड़क परिवहन निगम (SRTC) में इस बैन को शक के साथ देखा गया. अधिकारियों ने बताया कि वे दो दशकों से इसी रूट पर वोल्वो बसें चला रहे थे, जब हाईवे संकरा था और हादसे का खतरा भी अधिक था. पिछले साल, हाईवे पर 1,056 हादसे हुए, लेकिन एक भी स्लीपर कोच से जुड़ा नहीं था.

जुनैद नजीर जैसे मोटर वाहन विशेषज्ञों ने बताया कि सीधी ऊंचाई के बावजूद, चार पहियों वाली स्टीयरिंग वाली आधुनिक मल्टी-एक्सल स्लीपर बसों को उन्नत सस्पेंशन सिस्टम के साथ इंजीनियर किया गया है, जो खास तौर पर गुरुत्वाकर्षण केंद्र को जितना हो सके नीचे रखने के लिए डिजाइन किए गए हैं. उन्होंने कहा, "ये एर्गोनॉमिक्स (Ergonomics) रूप से मजबूत हैं और इनमें स्पीड लिमिटिंग डिवाइस लगे होते हैं. पहाड़ियों पर खड़ी ढलान होने की वजह से इनकी स्पीड कम होती है और दुर्घटना की संभावना भी कम होती है."

वर्षों से, जम्मू, कश्मीर घाटी से दिल्ली या चंडीगढ़ जाने वाले यात्रियों के लिए रुकने का स्टेशन रहा है. लेकिन श्रीनगर से सीधे स्लीपर कोच शुरू होने से यह तरीका रुक गया.

श्रीनगर के ट्रांसपोर्टर इमरान राशिद बख्शी, जिन्होंने अक्टूबर 2025 में हाईवे पर छह लग्जरी स्लीपर बसों का एक बेड़ा शुरू किया था, इस बैन को जम्मू के ट्रांसपोर्टरों की 'मदद' करने की एक छिपी हुई कोशिश मानते हैं.

उन्होंने कहा, "बहुत ज्यादा डिमांड होने की वजह से दो और स्लीपर बसें आ रही हैं. इस सेवा से छात्रों, मरीजों और बाकी लोगों को घाटी से जम्मू को छोड़कर सीधे आने-जाने में मदद मिलती थी. लेकिन वहां यह ठीक नहीं रहा."

डिमांड को देखते हुए, तीन बड़े ट्रांसपोर्टर ने भी श्रीनगर से दिल्ली और चंडीगढ़ के लिए बस सेवा शुरू कर दी है.

बख्शी की हर बस की कीमत 2.5 करोड़ रुपये थी और पिछले साल हाईवे पर उतारने से पहले जम्मू-कश्मीर परिवहन विभाग ने इसे मंजूरी दी थी. बसों को जरूरी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड-052 को अपनाने के बाद रजिस्टर किया गया था, जो बस बॉडी के लिए भारत का आधिकारिक सेफ्टी और डिजाइन कोड है. यह जरूरी कंस्ट्रक्शन, सेफ्टी और संरचनात्मक मानक तय करता है जिन्हें हर बस को अपनाना होता है.

उन्होंने कहा, "हमें ब्रांडेड बाईएक्सल (biaxle) और मल्टीपल-एक्सल गाड़ियां मिलीं और वे अभी सिर्फ बैंगलोर में चलती हैं."

ये दोनों नवीन लग्जरी कोच बसें लंबी दूरी की यात्रा के लिए हैं. उन्होंने कहा, "ये पहाड़ियों पर यात्रा के लिए सुरक्षित और स्थिर हैं." लेकिन बैन हटने के बाद, बख्शी को राहत मिली क्योंकि उन्हें नुकसान हो रहा था. उन्होंने कहा, "हमारे 80 प्रतिशत बसों को बैंकों से फाइनेंस किया जाता है और हमें हर महीने किश्तों में 20 लाख रुपये देने पड़ते हैं."

जम्मू स्लीपर बस यूनियन के प्रेसिडेंट दीपक शर्मा ने कहा कि यह बैन तब तक है जब तक हाईवे के अधूरे हिस्से पर काम पूरा नहीं हो जाता, ताकि आने-जाने वालों की सुरक्षा बनी रहे. उन्होंने कहा, "हमारी चिंता यह है कि हाईवे पर कोई दुर्घटना होने पर अधिकारी पूरी स्लीपर बस सर्विस पर बैन लगा सकते हैं."

जम्मू-कश्मीर के परिवहन आयुक्त विशेष पॉल महाजन ने कहा, "आदेश को उच्च अधिकारियों द्वारा स्थगित कर दिया गया था."

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