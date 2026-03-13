ETV Bharat / bharat

गुजरात : स्लीपर बस में लगी भीषण आग, एक की मौत, 6 यात्री झुलसे

राजस्थान के नचना से अहमदाबाद जा रही बस में तड़के करीब साढ़े तीन बजे धनेरा तालुका के नेनावा गांव के पास आग लग गई. पुलिस के अनुसार घटना के समय बस में यात्री सो रहे थे. देखते ही देखते आग पूरी बस में फैल गई जिससे बस के अंदर अफरा-तफरी मच गई.

बनासकांठा (गुजरात): गुजरात के बनासकांठा जिले में शुक्रवार तड़के एक निजी लग्जरी स्लीपर बस में आग लगने से एक यात्री की जलकर मौत हो गई और छह अन्य झुलस गए. कुछ घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है. आग लगने के वास्तविक कारण का पता लगाया जा रहा है.

आग की लपटों और घने धुएं से बचने के लिए कई यात्रियों ने अपनी जान बचाने के लिए खिड़कियां तोड़कर छलांग लगा दी. हालांकि, एक यात्री को गंभीर रूप से जलने के बाद इलाज के लिए पालनपुर शिफ्ट किया गया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई. बाकी 6 यात्रियों को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में शिफ्ट किया गया है.

इस बारे में धनेरा पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर एमजे चौधरी ने पूरी घटना के बारे में बताया कि नेनावा गांव के पास एक लग्जरी बस में आग लग गई. इस घटना में 7 लोग झुलस गए. एक यात्री गंभीर रूप से झुलस जाने से मौत हो गई. फिलहाल यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी. हालांकि, एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि आग क्यों लगी. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

जलकर खाक हुई बस (ETV Bharat)

वहीं दूसरी तरफ स्लीपर बस में अचानक आग लगने पर धनेरा फायर डिपार्टमेंट को तुरंत सूचित किया गया और वे मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने की कोशिश की. हालांकि आग इतनी भीषण थी कि राजस्थान के सांचोर से भी फायर बिग्रेड पहुंचा, लेकिन इससे पहले कि आग पर काबू पाया जा सके, बस पूरी तरह से आग की लपटों में घिर गई. धनेरा पुलिस ने भी तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया और गंभीर रूप से जले लोगों को तुरंत इलाज के लिए सरकारी अस्पताल पहुंचाया.

